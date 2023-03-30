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XRP’de Dönüm Noktası! İşte Yatırımcısının Hayatını Kurtarabilecek Kritik Noktalar!

XRP, SEC davasının olumlu sonuçlanabileceği yönünde çıkan haberlerin ardından yükselişe geçmiş ve piyasanın üzerinde bir fiyat hareketi göstermişti.
21:55
30 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP boğaları, 0,42 dolar direnç seviyesini aşan bir kırılmanın ardından son birkaç gündür güzel günler geçiriyordu. Yakın tarihli bir raporda belirtilen yüksek MVRV puanları ve kârdan zarara günlük işlem hacmi, bir geri çekilmenin yakın olduğunu göstermiş olabilir.

XRP-SEC kararını çevreleyen iyimserlik yükselişi körükledi ve yatırımcılar daha fazla kazanç elde etmeyi umdu. Bu mümkün olsa da, piyasanın aşırı genişleme ihtimali de vardı ve bu nedenle trader’lar düzeltici bir dalga bekleyebilir.

Boğalar Hala Tükenmemiş Olabilir

XRP’nin içinde işlem gördüğü eski aralık sarı renkte çizilmiş ve 0,33 ila 0,42 dolar arasında uzanmıştı. 23 ve 24 Mart tarihlerinde XRP, fiyat grafiklerinde kuzeye doğru fırlamadan önce bu aralığın en yüksek seviyelerini destek olarak yeniden test etti.

Destek olarak 0,41 dolar – 0,42 dolar bölgesinin başarılı bir şekilde tekrar test edilmesi çok önemliydi çünkü bu Kasım 2022’den beri gerçekleşmemişti. Ocak ayı sonundaki bir önceki girişim başarısız bir kırılımla birleşmişti. XRP boğaları yukarı yönlü hareketini sürdüremedi ve ayılar Mart ortasında XRP’yi yavaşça 0,35 dolara geri itmeyi başardı.

0,58 dolar seviyesi kritikti çünkü XRP bu seviyeyi Ocak ve Mayıs 2022’de destek olarak test etmişti. Her iki test de olumlu bir tepki gördü, ancak Mayıs 2022’deki korku boğaları hızla tüketti ve XRP’yi 0,3 dolara sürükledi.

RSI, piyasadaki güçlü yükseliş hissini göstermek için 64’te dururken, OBV son günlerdeki muazzam satın alma baskısını göstermek için büyük kazançlar kaydetti. Her iki gösterge de daha fazla kazanç elde edilebileceğini gösteriyor ancak 0,58$’ın önemine daha önce değinilmişti.

Aşağıda, 0,48 – 0,5 dolar bölgesi geçen yıl Eylül-Kasım aylarında çok önemliydi ve hatta 22 Mart’taki ilk XRP kırılmasını reddetti. Dolayısıyla bu bölgenin destek olarak yeniden test edilmesi alım fırsatları sunabilir.

Açık Faiz, reddedilmenin ardından sessiz boğalar gösterdi

1 saatlik grafik, XRP 12 saat içinde fiyat grafiklerinde 0,58 dolardan 0,525 dolara geri çekildiğinde Açık Faizin 715 milyon dolardan 562 milyon dolara düştüğünü gösterdi. Bu durum yükseliş eğiliminin zayıfladığını gösterdi. Piyasa yapısı 4 saatlik zaman diliminde yükselişini sürdürdü ancak 0,5 doların altına inilmesi ayıları XRP’yi 0,42 dolarlık desteğe kadar itmeye teşvik edebilir.

Likidasyon verileri, son iki gün içinde kayda değer büyüklükteki hem uzun hem de kısa pozisyonların harap olduğunu gösterdi. Son ralli ile birleştiğinde, piyasanın hem alıcılar hem de satıcılar için tehlikeli bir noktada olduğunu vurguladı. Bu nedenle, boğalar piyasayı yeniden değerlendirmeden önce 0,5 dolar veya hatta 0,42 doların yeniden test edilmesini bekleyebilir.

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