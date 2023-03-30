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Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?

Binance TR CEO'sundan detaylı kripto para piyasası analizi! Uzman isim açıklamalarında yatırımcıları bazı kritik konularda uyardı!
22:25
30 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance’in, ülkemizde faaliyet gösteren şirketi Binance TR’nin Genel Müdürü katıldığı bir TV programında kripto para piyasaları hakkında görüş bildirdi.

Kripto Parada Önemli Noktalar!

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez katıldığı programda ilk olarak Binance’ın ve Binance TR’nin çalışma prensibinden bahsetti. Mücahit Dönmez açıklamalarında artan popülarite ile kripto para birimlerine oluşan ilginin yükseldiğini ve firma olarak finansal okur yazarlığın artışına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Bununla birlikte Türkiye pazarının kripto para piyasalarına olan benimsemenin oldukça yüksek olduğunu ve diğer ülkelere kıyasla iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Ayrıca Binance olarak yatırımcıların kripto para benimsenmesinin arttırmasını her zaman ön planda tutulduğunu ve bireysel kullanıcıların ilgisinin, kurumsal yatırımcılara kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti. Uzman isim, kurumsal yatırımcılarında pazarda aktif rol oynadığını ve pazar payının azımsanmayacak kadar da büyük olduğunu vurguladı. Özellikle ABD’de devam eden bankacılık krizi henüz son bulmamışken, bazı büyük bankaların ekosisteme yönelik çalışmalarına dikkat çekti.

Öte yandan kripto para piyasalarında geçtiğimiz dönemlerde yaşanan iflaslar ve çalkantılar sonucunda yatırımcıların ekosisteme yönelik güveninin azalmasını ele alan uzman isim yaşanan başarısızlıkların genellikle şirket veya borsaların yönetim şekli ve yöneticilerinden kaynaklandığını öne sürdü. Ayrıca tüm bu olumsuzlukların yalnızca kripto para ekosisteminde yaşanmadığını tüm finansal piyasalarda görülebileceğini de açıklamalarına ekledi. Kripto para borsalarının başarılı olması için yapması gerekenleri sıralayan Binance TR Genel Müdürü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Borsaların başarılı olması için gereken en önemli unsur güvenlik. Daha sonra müşterinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözülen sistem. Regülasyonlara uyum ve tüm düzenleyici otoritelerle başarılı bir iletişim olması gerekebilir.

Boğa Sezonu Yorumu!

Binance TR CEO’su kripto para piyasaları adına bir regülasyonun şart olduğunu ancak belirlenen koşulların tüm dünya üzerinde kabul edilebilir ve yürütülebilir olması gerektiğini belirtti. Ayrıca şirket olarak bir düzenleme önerisinde bulunduklarını ancak mevcut konumda kabul edilmediğini vurgulayan uzman isim, gelecek regülasyonların önümüzdeki yıllardaki finansal yeniliklerin önünün kesilmemesi gerektiğini belirtti.

Kripto para piyasalarındaki fiyatlamaları ele alan Binance TR CEO’su Mücahit Dönmez, bankacılık krizi nedeniyle oldukça hareketli piyasada anlık gelişmelerin kısa vadede fiyatlamayı etkileyeceğini öne sürdü. Mücahit Dönmez 2023 yılında bir boğa sezonu bekliyor musunuz sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Binance TR CEO’su olarak değil de, kişisel olarak konuşuyorum… 2023’de bir boğa dönemi beklemiyorum.

Son olarak yatırımcılara tavsiyelerde bulunan uzman isim, yatırımcıların işlemlerindeki bakiyelerinin tümünü kaybetmesi durumunda yaşamında bir takım olumsuzluklar yaşaması durumunda aşırıya kaçıldığı düşünülebileceğini belirtti.

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