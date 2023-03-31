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Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!

Popüler Web3 altcoinin arkasındaki şirket önemli bir ortaklığa imza attı. Peki AXS Coin için hangi seviyeler bekleniyor?
11:25
31 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler son Bitcoin (BTC) rallisi gevşediği için kazançlarını azaltıyor ancak uzun vadede AXS Coin yükselişini sürdürebilir. Popüler Web3 oyunu Axie Infinity’nin arkasındaki stüdyo Sky Mavis, Ronin ekosistemini büyütüyor. Çoğun yatırımcı geçtiğimiz yıl başındaki yüz milyonlarca dolarlık hack olayından onu hatırlasa da Ronin bambaşka bir noktaya evriliyor.

Axie Infinity (AXS) Haberleri

Sky Mavis, amiral gemisi unvanının ötesine geçiyor. Firma Ronin ekosistemini büyütüyor ve dört oyun stüdyosuyla birlikte çalışıyor: Directive Games, Bali Games, Tribes Studio ve Bowled.io, bunların her biri Axie’nin Ronin ağından yararlanarak kendi oyunlarını geliştiriyor. Sky Mavis Kurucu Ortağı Jeffrey “Jiho” Zirlin San Francisco’daki Oyun Geliştiricileri Konferansında bu duyurunun yeni bir dönüşüme işaret ettiğini söyledi.

“Ronin platformunun üzerinde birden fazla güçlü IP’nin ve harika oyun deneyimlerinin bulunduğu bu yeni çağa geçebiliyoruz, bunun da Axie topluluğunu ve Axie IP’sini uzun vadede güçlendireceğini düşünüyorum. Mario, tamamlayıcı IP’lerin yardımı olmadan asla bu kadar büyüyemezdi, değil mi? Donkey Kong, Zelda ve Pokemon’un Nintendo ailesine katılması bu çekirdeğin yazılmasına gerçekten yardımcı oldu.”

Sky Mavis’in İş Geliştirme Direktörü Kathleen Osgood şunları söyledi;

“Sky Mavis’te geçen yıl boyunca, blockchainimiz üzerine inşa edilecek bir sonraki ortaklarımızı belirlemek için gerçekten çok çalıştık. Stratejimiz herkesi ağımıza dahil etmek ve onlarla ortaklık kurmak değil. Web3 oyunlarının bu yeni paradigmasını inşa etmek için gerçekten doğru olanları bulmak.”

Özellikle, Ronin’in yeni oyunlarının çoğu Axie’ye hiç bağlı olmayacak. Seçtikleri stüdyolar, rekabetçi nişancı oyunlarından mobil oyunlara ve sert strateji oyunlarına kadar çeşitli oyun türleri ve platformları üzerinde çalışıyor. Ancak Anipang mobil oyununun arkasındaki stüdyo olan Bali Games, Axie karakterlerini ve hikayesini kullanarak Ronin’de yeni bulmaca oyunları inşa etmeyi planladığı için Axie hayranları da hayal kırıklığına uğramayacak. Yine de Sky Mavis’i güçlendirecek yeni ortaklar AXS Coin için de pozitif sonuçlar doğuracaktır.

AXS Coin Yorum

13 Kasım tarihindeki API hack olayından doğan volatiliteyi hesaba katmazsak geçtiğimiz yıl AXS Coin 5,56 dolarda dip yapıp yeni yıla başladı. Yakın zamanda 6,75 dolar seviyesini destek olarak koruyan Web3 altcoin 8,57 dolar üzerinde güçlü bir duruş yakalayamadı. Kısa vadede 8,5 dolar üstünde kapanışların gelmemesi halinde fiyatın 8 dolar altına düştüğünü görebiliriz. Yazı hazırlandığı sırada 8,15 dolardan alıcı bulan AXS Coin eğer 8,5 seviyesini destek olarak doğrularsa 9,87 ve 11,53 dolar bölgelerini test edebilir.

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