En büyük blockchain tabanlı oyunlardan biri, peki önümüzdeki yıllarda AXS Coin nasıl performans gösterir?

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2021 yılının en fazla kazandıran altcoinlerinden biri olan AXS bitmekte olan 2022 yılında ciddi düşüşler gördü. Birçoğuna göre mevcut fiyatlardan yapılan alımlar bir sonraki boğa sezonunda yatırımcılara çok ciddi kazançlar getirecek. Peki AXS Coin için 2023-2031 beklentileri neler? Uzun vadede AXS Coin almak mantıklı mı?

Axie Infinity (AXS)

Blockchain yıllar içinde hızla gelişti ve Web3 idealleri kripto sektörünü çok daha önemli hale getiriyor. DApp’lara, DeFi yazılımlarına, DAO’lara, NFT’lere ve şimdi de Metaverse girişimlerine yoğun bir ilgi var. Kriptoda büyüyen trendlerden biri de blockchain tabanlı oyunlarıdır ve Axie Infinity bu alandaki en popüler projelerdendir. Axie Infinity, Ethereum ağının üzerine inşa edilmiş, yaygın olarak bilinen blockchain tabanlı bir oyundur. Oyun, Vietnam merkezli bir oyun stüdyosu olan Sky Mavis’in şu anki CEO’su Trung Nguyen tarafından başlatıldı.

Axie Infinity’nin başlatılmasının arkasındaki fikir blockchain teknolojisinin potansiyelini eğitici ve eğlenceli bir şekilde sergilerken aynı zamanda ekonomik fırsatlar sunmaktır. Blockchain teknolojisi alanında öne çıkan bir kripto paraya dönüşerek bu amacına büyük ölçüde ulaştı. Axie Infinity evreninin yerel kripto parası AXS Coin’dir. Yönetişim ve stake için kullanılır. Axie evrenindeki oyuncular, yeni üretilen AXS‘leri kazanmak için tokenlerini stake edebilir.

AXS Coin Fiyat Tahmini

AXS Coin 0,1798 dolar fiyattan işlem görmeye başladı ve kısa süre sonra 6 Kasım 2020’ye kadar tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,1234 dolara ulaştı. 27 Ocak 2021’e gelindiğinde, coin ilk kez 1 dolar seviyesini geçti. 13 Şubat 2021’e gelindiğinde %90’ın üzerinde bir fiyat artışı yaşadı ve maksimum 2,07 doları gördü. 6 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 165,37 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirledi.

AXS Coin 2023-2031 Fiyat Tahmini

Cryptopolitan analistlerine göre önümüzdeki yıl AXS Coin’in maksimum 12 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Axie Infinity fiyatının 2024 yılında minimum 14,16 ve maksimum 17 dolar olacağı tahmin edildi. Projeksiyon ve teknik analizlere göre, 2025 yılında Axie Infinity fiyatının 24,77 dolar maksimum fiyata ulaşması hedefleniyor. Diğerleri ise özet olarak şöyle;

2026: 24,77

2027: 53,35

2028: 74,45

2029: 105,64

2030: 135,31

2031: 226,73

Coincodex’in güncel Axie Infinity fiyat projeksiyonuna göre, Axie Infinity değerinin 3 Ocak 2023 itibariyle %0,93 artarak 6,26 dolara ulaşması bekleniyor. Teknik göstergeler, Fear & Greed Index’in 28(Fear) değerini göstermesiyle mevcut duyarlılığın düşüş yönünde olduğunu ortaya koyuyor DigitalCoinPrice’ın mevcut Axie Infinity fiyat projeksiyonuna göre, Axie Infinity’nin değeri 2024 yılı sonuna kadar %224,62 artarak 22,60 dolara ulaşacak. Star Trading Friend Youtube kanalının Axie Infinity ile ilgili son güncellemesi, desteğin üzerine çıkması ve yukarı doğru kırılması halinde coin’in yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu öne sürüyor. Sunucu, muhtemelen 6,29 dolara yükselişin mümkün olduğunu söyledi. Moon333 Youtube kanalının Axie infinity ile ilgili son güncellemesi, düşüş eğilimin devam edeceği yönünde.

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