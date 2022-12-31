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Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından izlenen popüler analist 4 büyük altcoin için görüşlerini açıkladı. Yaptığı tutarlı tahminlerle popülerliğini artıran isim daha önce birçok kez kritik kırılmaları haber vermişti. Peki bugün 4 popüler altcoin için hangi hedefleri verdi? Kısa vadede neler bekliyor?

XRP, VET Coin Uzman Yorumu

Takipçilerinden değerlendirilmesini istedikleri altcoinleri toplayan Poppe, sosyal medya hesabından ilk olarak Ripple (XRP) hakkında görüşünü açıkladı. SEC davasının sonuna yaklaşıldığı için XRP Coin tarafında yatırımcıların devam eden bir ilgisi var. Michael Poppe, XRP hakkında bugün şunları söyledi;

“Bu biraz garip görünüyor, çünkü 0,37 dolarda sert bir ret gördük. XRP’nin 0,343 dolar seviyesini nispeten hızlı bir şekilde geri aldığını görmeyi tercih ederim, aksi takdirde aşağı yönde alınacak bir ton likidite var. Benim için ilk büyük destek 0,265 dolardır”.

VET için Poppe pek umutlu değil ancak kritik bir seviyeye işaret ediyor.

“Bu açıkça yokuş aşağı gidiyor. Ve böyle devam ediyor. Potansiyel olarak; Tersine dönüşü ima eden boğa sapması dikkat çekici. Boğa ayrışması yalnızca 0,016 dolar aşılırsa geçerli olur. Aksi takdirde trend aşağı yönlü kalır.”

MATIC ve LINK Coin Yorum

LINK Coin, Poppe tarafından sürekli olarak paylaşılan ve onun uzun vadede iyi performans göstermesini beklediği bir altcoin. Blockchain tabanlı Oracle çözümleri noktasında Chainlink adeta bir tekel ve ciddi sayıda popüler projeye altyapı hizmeti sağlıyor. Fiyat beslemeleri popüler birçok DeFi platformunda kullanılıyor. Ancak son zamanlarda piyasadaki düşüşten LINK Coin de nasibine düşeni aldı. Michael bu altcoin hakkında şunları söyledi;

“Basit grafik, düşük seviyelere doğru gidiyor ve hatta 2022’nin bitimine az bir süre kala yıl için yeni dipler yapıyor. 5,70-6,00 doları oldukça hızlı bir şekilde geri kazanması gerekiyor, aksi takdirde 4,975 dolarlık test edilmemiş bölgeye ziyaret yakındır. Uzun vadeli yatırımcılar için harika”.

MATIC son birkaç ayda yaptığı devasa anlaşmalar nedeniyle gündemde ve bu yüzden halen haziran dibini görmedi. Fiyat tüm bu yaşanan kaosa rağmen haziran ayındaki dibinin %100+ üzerinde bulunuyor. Kısa vade için de Poppe şunları söyledi;