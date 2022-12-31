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Ethereum kurucusu Vitalik Buterin kripto paraların geleceğine dair 8 tüyo verdi! Vitalik kriptonun en önemli isimlerinden. En büyük akıllı sözleşme platformunun arkasındaki isim genç yaşına rağmen oldukça büyük işler başardı ve önümüzdeki yıllarda onun adını duymaya devam edeceğiz. Peki sektörün en kritik isminin geleceğe dair verdiği 8 tüyo neydi?

Kripto Paraların Geleceği

Bugün erken saatlerde bir Twitter kullanıcısı ona “kriptonun geleceğiyle ilgili” tahminlerini, ön görülerini sordu. Vitalik bu soruya 8 maddelik bir cevap verdi. Kripto para yatırımcıları eğer bu 8 tüyoyu iyi değerlendirirse bir sonraki boğa sezonunda ciddi prim yapabilecek projeleri daha kolay keşfedebilir. İkinci bölümde bunun neden önemli olduğuna daha detaylı biçimde değineceğiz. Peki Vitalik Buterin tarafından verilen 8 tüyo neydi?

Ölçeklendirme sorunları çözülmeli.

Gizlilik sorunları ortadan kaldırılmalı.

Kullanıcı deneyimi iyileştirilmeli.

Ortalama kullanıcılar için merkezi olmayan saklama hizmetleri merkezi borsalardan daha güvenlidir.

Kripto ödemeler SoV + DeFi çok kişiye değer sağlayacak.

Kripto tabanlı sosyal uygulamalar gelecekte büyüyecek.

Kripto tabanlı kimlikle + SIWE oldukça önemli.

kimlikle + SIWE oldukça önemli. DAO’lar, daha geniş çapta benimsenen yeni organizasyon paradigmalarına öncülük ediyor.

Bu 8 başlıkta ön plana çıkan projeler ve hatta yeni çıkacak çözümlerin tokenleri bir sonraki boğanın yıldızları olabilir.

Boğada Yükselecek Altcoinler

Hayır 100x hedef veren analistlerin aşırı iyimser hüsnü kuruntularından bahsetmeyeceğim. Her boğa sezonu farklı konu, kategoriler etrafında büyük kazançlar getirdi. Kripto paralarda aşırı satışlar yaklaşık 1 yıl ve bunun bir miktar üzerinde sürer. Buna göre 2022 yılında en acı günleri yaşadık ve artık geride bıraktığımız aylardakilere benzer aşırı satışların yaşanmaması gerekiyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her boğa sezonu farklı alanlardaki projelerin çok daha ciddi büyümeler görmesine neden oldu.

2013 ayı piyasasından önceki boğa döngüsünde Bitcoin katilleri popülerdi, sonraki boğa sezonunu hatırlayanlar muhtemelen ICO’lardan çok ciddi kazançlar elde etti. Ön satış projeleri 2017 boğa sezonunda ciddi kazançlar getirdi. Geride bıraktığımız boğa sezonunda Solana, Avalanche gibi Ethereum katilleri popülerdi ve onlar ciddi kazançlar getirdi. Bu tıpkı 2013 boğası öncesinde Bitcoin katillerinin getirdiği kazançlara benziyor. Ethereum katilleri üzerinde inşa edilen projeler de 2021 boğasında astronomik büyümeler gördü nft, DeFi, metaverse ve daha niceleri.

Eğer dikkatli incelersiniz kripto para piyasalarında her geçen sezon bir olgunlaşmayı beraberinde getiriyor. Örneğin ICO ile para kazanmak güzeldi ama basitti veya Bitcoin katillerinin onu yok olabileceğini düşünen insanların kazandığı paralar. Bunlar çok basit hikayelerdi. Yıllar geçtikçe kripto büyüyor, tıpkı 5 yaşında bir çocuğun zekasıyla 13 yaşında çocuğun aklı bir olmadığı gibi kripto topluluğunun ortalama segmenti de yıllar geçtikçe yükseliyor.

Vitalik öncelik yıllık değerlendirme yazısında ZK çözümlerin çok iyi iş yapacağını gerçek bir fayda üreteceğini söylemişti. Bugün de 8 tüyo verdi. Bunlar “bir sonraki büyük şeyi” tespit için erken dönem yatırım fırsatı kovalayan yatırımcılara yol gösterici olacaktır.