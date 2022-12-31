Piyasanın en büyük ikinci meme tokenı konumunda bulunan Shiba Inu’da (SHIB) önemli bir gelişme yaşandığı ifade ediliyor.

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SHIB yakımlarını takip eden Shibburn’e göre Shiba Inu’nun yakım oranı son 24 saat içinde %13.198’e kadar yükseldi. Devasa yakım oranı, balinaların dönüşü ve 2023’ün başlarında gelmesi beklenen Katman-2 blok zinciri çözümü Shibarium’un lansmanıyla bağlantılı gibi görünüyor. Ayrıca son birkaç gün içinde volatilite de arttı, bu da bazı analistlere göre SHIB fiyatının yükselmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Shiba Inu Yakım Oranı

Shibburn web sitesine göre, son 24 saat içinde 302.506.518 Shiba Inu (SHIB) tokenı yakılarak bir önceki günün yakımına kıyasla %13.198 artış kaydedildi. SHIB yakımındaki büyük artışa, Shiba Inu tokenlerini dolaşımdaki arzdan çıkarmak için yalnızca 5 işlem yapıldığını gösteriyor.

Yapılan açıklamalara göre bu ay yakım oranında önemli bir artış yaşandı ve bu da son 24 saat içinde yakım oranındaki yükselişi daha önemli hale getirdi. Öte yandan ayı piyasasında, Shiba Inu balinaların satışlarına da maruz kaldı. Bununla birlikte, elde edilen son verilere göre balinalar önemli miktarda SHIB satın alarak topluluğa geri dönüyor gibi görünüyor.

Kripto endüstrisinin en iyi meme kripto para birimlerinden olarak görülen SHIB’in muazzam arzını azaltmak amacıyla, bir Shiba Inu adresi, burn adresine 297.290.339 SHIB token gönderdi. Etherscan verileri ayrıca balinanın ilgili boş adreslere başka tokenlar gönderdiğini de gösteriyor.

SHIB Fiyatı 2023’te Yükselecek mi?

Shiba Inu ekosistem tokenleri SHIB ve BONE, 2023’ün başlarında Shibarium’un piyasaya sürüleceği spekülasyonlarının ortasında balina birikimi nedeniyle Cuma günü %5’in üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan balina izleme platformu WhaleStats, SHIB’nin son 24 saat içinde en büyük Ethereum balinaları arasında satın alınan ilk 10 token olduğunu bildirdi. Bir balina 29 Aralık’ta Bitvavo’dan 862.364.719.323 SHIB token satın aldı. Balina, tüm SHIB varlıklarını 3 trilyondan fazla SHIB tokenine sahip yeni bir adrese aktardı.

Bunlara ek olarak Shiba yazının kaleme alındığı sırada son 24 saatteki nispeten sakin performansı ile 0,0000080 dolardan işlem görüyor.