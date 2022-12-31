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Sıcak Gelişme! Dogecoin Vakfı Müjdeyi Verdi!

Dogecoin yatırımcıları 2023 yılına umutlu giriyor. Peki onları heyecanlandıran şey ne?
09:45
31 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en eski meme coin olan DOGE için artık yeni bir dönem başlıyor. Dogecoin Vakfı kısa süre önce açıkladı. Shiba Inu (SHIB) ekibinin topluluk gücünden yararlanma için attığı adımlar DOGE geliştiricilerine de ilham oluyor. Bu doğrultuda artık daha fazlasını yapmak için de harekete geçiyorlar. Peki son müjde neydi?

Dogecoin Son Dakika

Mevcut çekirdek geliştiricileri ve Dogecoin Vakfı yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilen yeni bir topluluk Dogecoin Çekirdeği geliştirme fonu kuruldu ve tüm harcamalar ve gelişmeler için projedeki yenilikleri de müjdeleyen yeni blog gönderileri düzenli olarak yayınlanacak. Dogecoin Vakfı, geliştirilmesi kritik önem taşıyan ve Dogecoin ekosisteminin yararına olan Dogecoin Çekirdeği için 5.000.000 DOGE tahsis etti. Vakıf kısa süre önce yaptığı duyuruda şunları yazdı;

“Bu, toplam 5.000.000 DOGE’yi şeffaf bir şekilde yönetmek için tasarlanmış yeni, ayrılmış çoklu-imzalı (multi-sig) bir cüzdandır. Bu cüzdanda tutulan DOGE, Dogecoin Core geliştiricilerine, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun tüm katkıları için (gelecekte) dağıtılacaktır. Bu yeni çoklu imza cüzdanı Dogecoin Core geliştiricileri ve Dogecoin Vakfı üyeleri tarafından işletilecektir. Cüzdan beşte üç imza eşiği ile güvence altına alınmıştır”.

Vakfın Çekirdek Geliştirici fonunu kontrol edecek olan ekip üyeleri ise şunlar;

  • Chromatic (Dogecoin Core geliştiricisi)
  • Marshall Hayner (Dogecoin Vakfı Yönetim Kurulu)
  • Michi Lumin (Dogecoin Çekirdek geliştiricisi, Dogecoin Vakfı Yönetim Kurulu)
  • Patrick Lodder (Dogecoin Core geliştiricisi)
  • Ross Nicoll (Eski Dogecoin Core geliştiricisi)

Dogecoin Core’un her sürümünde, 500.000 DOGE, yalnızca sürüm notlarında kredilendirilen tüm katkıda bulunanlar arasında dağıtılacaktır.

Dogecoin Ekibine Katıldı

Daha önce Stellar gibi projelerde ismini duyduğumuz Marshall Hayner artık Dogecoin Vakfında yer alacak. Bu fikir de zaten ondan çıkmış ve Core ekibinin büyüyor olması Dogecoin’in geleceği için oldukça önemli bir gelişme. Shiba Coin kendi layer2 çözümü üzerinde çalışırken Dogecoin’in çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Nitekim güçlü topluluğu sayesinde DOGE çok daha ciddi büyüme gösterebilir.

Dogecoin Vakfı güzel haberi şöyle verdi;

“Dogecoin topluluğuna ve Dogecoin’in gelişimine olan tutarlı bağlılığı birçok kişiye ilham veren Marshall Hayner’a da Dogecoin Vakfı yönetim kuruluna hoş geldin demek istiyoruz. Marshall, Dogecoin Vakfı’na yönetici ve teknik liderlik deneyimi getiriyor. Bu Tatil Sezonunda Dogecoin Vakfı olarak size ve ailenize en içten selamlarımızı iletmek istiyoruz. Sevdiklerinizle kutlama yaparken ve kendinize iyi bakarken neşe ve sevinç bulabileceğinizi umuyoruz!”

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