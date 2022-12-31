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Kripto Paralarda Son Durum! BTC, ETH, ADA, XRP Yorum!

Yılın son gününe uyandık. Peki bu haftanın dikkat çekenleri nelerdi? Popüler altcoinler için hangi seviyelere dikkat edilmeli?
08:47
31 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zor geçen 2022 yılının son sabahından herkese günaydın, kripto paralar artık yeni yıla hazırlanıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.546 dolardan alıcı buluyor. Kral kripto para birimi yaptığı destek testiyle altcoinlerin daha fazla değer kaybetmesine neden oldu. Şimdilik yatay seyreden piyasada dikkat çeken altcoinler hangileri?

Kripto Paralar Son Durum

Piyasanın kümülatif değeri 800 milyar doların altında kalmaya devam ediyor. Kripto paraların kümülatif değeri 794 milyar dolar ve Bitcoin hakimiyeti %40,1 seviyesinde. Son birkaç gündür ABD hisse senedi piyasalarındaki kayıplarla düşüş yaşayan BTC şimdilik yatay seyrediyor. Bitcoin’in son 7 gündeki kaybı %1,61 ve Kasım ayına nispeten volatilite düşük. Azalan yatırımcı ilgili düşen hacimlerle dikkat çekiyor. Tüm borsalardaki toplam hacim 27 milyar dolara geriledi.

Haftanın kazananı açıkladığı geri alım planıyla BitDAO (BIT) oldu, son 7 günde %18,4 oranında değer kazandı. OKB ve ICP Token haftayı %10’un üzerinde kazançla kapanlar arasında yer aldı. Kaybedenlerde görmeye alıştığımız XCN Coin haftalıkta %32 değer kaybetti. HBAR ve Solana ise bu hafta %15 oranında eridi. SAND, AXS gibi metaverse odaklı kripto paralar da %14’lük düşüşüyle dikkat çekiyor. Bitcoin’in kararsız duruşu önümüzdeki yıl dolaşım arzı gözle görülür biçimde artacak bu 2 altcoinin aşırı satışlar yaşamasına neden oldu.

BTC, ETH, ADA, XRP Yorum

Bitcoin (BTC) kısa vadede 16.300 dolarlık destek seviyesini korudu ancak 16.600 bölgesinde bir direnç oluştu. Eğer önümüzdeki saatlerde 16.620 dolar direnci aşılamazsa yeni destek testleri görebiliriz. Bu durum altcoinlerde yeni ani satışlar getirebilir. Kripto paralarda rahatlama rallileri için BTC’nin 16.800 ve 17.300 dolar seviyelerini yeniden geri kazanması gerekiyor.

Ethereum (ETH) 1.200 dolar psikolojik destek seviyesinin altında bulunuyor. RSI nötr ve düşüş eğilimi sürüyor. 1.168 dolar korunması gerekilen bir sonraki destek seviyesi olacak. Eğer bu bölge de kaybedilirse 1.148 ve 1.114 dolar bölgesine geri çekilme gelebilir. ADA Coin 0,244 dolardan alıcı buluyor. RSI nötr bölgenin altına indi ve 0,2442 dolar altında kapanışlar 0,2354 ve 0,2247 dolar seviyelerine düşüşü beraberinde getirebilir. Son olarak XRP, davanın yakında bitme ihtimali arttığı için ADA Coin’i geçen fiyatıyla Ripple (XRP) 0,341 dolardan alıcı buluyor. XRP Coin için bir sonraki destek seviyesi ise 0,3354 ve 0,33 seviyeleridir.

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