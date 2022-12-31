Shiba Inu için stabil bir fiyat hareketi varmış gibi görünüyor. Belirli bir aralığa sıkışan fiyat için önemli değerler paylaşıldı.

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Shiba Inu (SHIB) 17 Aralık’tan bu yana 0,00000792 dolar ile 0,00000854 dolar arasında işlem görüyor. Meme coin’in fiyat hareketi üst işlem bölgesindeydi ancak 27 Aralık’ta alt işlem bölgesine düştü. Yazının yazıldığı zamanda SHIB 0,00000799 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, destek alanı olan 0,00000792 dolardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir ve geri dönmeden önce 0,00000778 dolar seviyesini yeniden test edebilir.

SHIB Yakında Hareketlenecek Mi?

SHIB, işlem hacmi neredeyse sabit kalırsa önümüzdeki haftalarda mevcut işlem aralığında yatay işlem görmeye devam edebilir. Özellikle, bakiye hacmi (OBV) Aralık ortasından bu yana nispeten sabit kaldı. Bu da işlem hacminin dalgalanma aralığının üzerine çıkılmasını sağlayacak güçlü bir alım baskısı yaratacak kadar yükselmediği anlamına geliyor. Göreceli güç endeksi (RSI) de aynı dönemde alt aralıkta yatay hareket etti. Dolayısıyla alım baskısı sınırlı kaldı ve piyasada satıcılar üstünlük sağladı.

Sonuç olarak, satış baskısı SHIB’nin 0,00000792 doların altına düşmesine ve 0,00000778 dolar seviyesini yeniden test etmesine neden olabilir. Yatırımcılar yüksek miktarda satış yapabilir ve SHIB bu düşük seviyelere ulaştığında geri alım yaparak aradaki farkı kar olarak hanelerine yazabilirler. Ancak, 0,00000825 doların üzerine çıkılması tüm bu düşünceleri geçersiz kılabilir.

SHIB duyarlılığında düşüş görülürken, üst düzey adresler tarafından tutulan arz nispeten sabit kaldı

Santiment’e göre, SHIB’nin ağırlıklı duyarlılığı pozitiften nötre geriledi. Bu da meme coine olan güvenin azaldığını gösterdi. En büyük Ethereum adresleri tarafından tutulan arz 21 Aralık’tan bu yana %62,73’te kaldı. Tarihsel olarak, bu adresler tarafından tutulan arzdaki bir artış her zaman fiyatta bir artışa yol açarken, bir düşüş fiyat düşüşüne neden olabilir.

Yatırımcı güveninin azalması ve üst düzey adreslerin birikim yapma konusundaki isteksizliği daha fazla satış baskısına yol açabilir mi? İşte 2023 yılında bunu tüm yatırımcılar yakından takip ediyor olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.