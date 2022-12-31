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İflas etmesi ile piyasalarda oldukça zorlu dönemler yaşanmasına neden olan kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bu ayın başlarında tutuklanmasından bu yana ilk kez tweet attı. Uzun süredir suskunluğu koruyan SBF şok iddialarda bulundu!

“Ben Değilim!”

FTX çöküşünün ardından kefaleti ödeyen Sam Bankman-Fried, FTX’in kardeş şirketi olan Alameda Research ile ilişkili adreslerden taşınmış gibi görünen fonlardan sorumlu olmadığını ileri sürdü. SBF açıklamalarında konu hakkındaki açıklamalarında şunları vurguladı:

Bunların hiçbiri ben değilim. Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamıyorum; artık onlara erişimim yok.

Bununla birlikte zincir üstü verilerden elde edilen bilgilere göre, iflasının bildiren ticaret şirketi Alameda Research ile ilişkili Ethereum (ETH) cüzdan adresleri, Bitcoin (BTC) ile değiştirilmeden önce Çarşamba günü birkaç kripto para birimini ETH ve USDT almak için kullanıldı. Etherscan işlem verilerine göre, Alameda bağlantılı cüzdanların Bitcoin ağına bağlanmadan önce Lido, Polygon, Uniswap ve diğer token’ları Ethereum ve USDT satın almak için tasfiye etti.

250 Milyon Dolar Tazminat!

Öte yandan FTX borsasının iflasında sorumlu olarak gösterilen Sam Bankman-Fried, 24 Aralık tarihinde 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık tarihinde ABD’ye iade edilmeden önce kara para aklama, banka havalesi dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçlardan 12 Aralık tarihinde Bahamalar’da tutuklanmıştı.

The Wall Street Journal’ın iddialara dayandırdığı haberine göre Sam Bankman-Fried, önümüzdeki hafta yapılacak bir duruşmada muhtemelen sekiz dolandırıcılık suçlamasını da kabul etmeyecek. Piyasaları etkisi altına alan FTX’in çöküşünün enkazı kripto para piyasalarından silinmeye çalışılırken borsa ile ilişkilendirilen Solana (SOL) çok büyük değer kayıpları yaşadı. Çift haneli düşüş oranlarının ardından 22 ay sonra ilk kez tek haneli fiyatlara gerileyen Solana, dün geç saatlerde lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Yazı kaleme alındığında