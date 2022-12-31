Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sıcak Gelişme: Sam Bankman-Fried’den Şok İddia: “Ben Değildim!”

Kripto para borsası FTX'in çöküşüyle ilişkilendirilen Sam Bankman-Fried uzun süredir koruduğu sessizliğin ardından iddialı konuştu!
00:10
31 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas etmesi ile piyasalarda oldukça zorlu dönemler yaşanmasına neden olan kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bu ayın başlarında tutuklanmasından bu yana ilk kez tweet attı. Uzun süredir suskunluğu koruyan SBF şok iddialarda bulundu!

“Ben Değilim!”

FTX çöküşünün ardından kefaleti ödeyen Sam Bankman-Fried, FTX’in kardeş şirketi olan Alameda Research ile ilişkili adreslerden taşınmış gibi görünen fonlardan sorumlu olmadığını ileri sürdü. SBF açıklamalarında konu hakkındaki açıklamalarında şunları vurguladı:

Bunların hiçbiri ben değilim. Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamıyorum; artık onlara erişimim yok.

Bununla birlikte zincir üstü verilerden elde edilen bilgilere göre, iflasının bildiren ticaret şirketi Alameda Research ile ilişkili Ethereum (ETH) cüzdan adresleri, Bitcoin (BTC) ile değiştirilmeden önce Çarşamba günü birkaç kripto para birimini ETH ve USDT almak için kullanıldı. Etherscan işlem verilerine göre, Alameda bağlantılı cüzdanların Bitcoin ağına bağlanmadan önce Lido, Polygon, Uniswap ve diğer token’ları Ethereum ve USDT satın almak için tasfiye etti.

250 Milyon Dolar Tazminat!

Öte yandan FTX borsasının iflasında sorumlu olarak gösterilen Sam Bankman-Fried, 24 Aralık tarihinde 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. 21 Aralık tarihinde ABD’ye iade edilmeden önce kara para aklama, banka havalesi dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçlardan 12 Aralık tarihinde Bahamalar’da tutuklanmıştı.

The Wall Street Journal’ın iddialara dayandırdığı haberine göre Sam Bankman-Fried, önümüzdeki hafta yapılacak bir duruşmada muhtemelen sekiz dolandırıcılık suçlamasını da kabul etmeyecek. Piyasaları etkisi altına alan FTX’in çöküşünün enkazı kripto para piyasalarından silinmeye çalışılırken borsa ile ilişkilendirilen Solana (SOL) çok büyük değer kayıpları yaşadı. Çift haneli düşüş oranlarının ardından 22 ay sonra ilk kez tek haneli fiyatlara gerileyen Solana, dün geç saatlerde lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un  kurucusu Vitalik Buterin’in açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Yazı kaleme alındığında

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
En Büyük Varlık Yöneticisinin Başı Dertte: Bu Borç Sıkıntı Yaratabilir!
En Büyük Varlık Yöneticisinin Başı Dertte: Bu Borç Sıkıntı Yaratabilir!
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?
Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022