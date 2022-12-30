Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   En Büyük Varlık Yöneticisinin Başı Dertte: Bu Borç Sıkıntı Yaratabilir!

En Büyük Varlık Yöneticisinin Başı Dertte: Bu Borç Sıkıntı Yaratabilir!

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi şirketi, popüler Bitcoin (BTC) madencisine verdiği borçtan dolayı oldukça zorlu bir süreçten geçebilir!
23:40
30 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa koşullarından ötürü bazı şirketler iflasını bildirirken ekosistemdeki faaliyet gösteren diğer firmalarda bu durumdan ciddi anlamda etkilendi. Dünya devi madencilik firmasının, küresel yatırım ve yönetim şirketine olan borcu nasıl bir etki gösterecek? Yatırım şirketini zorlu bir süreç mi bekliyor!

BlacRock Kredisi

New York merkezli küresel dünya devi yatırım ve yönetim şirketi BlackRock Inc. iflasını bildiren popüler Bitcoin madencisi Core Scientific Inc.’e faaliyetlerine devam edebilmesi için borç para veren bir grup alacaklı arasında yer aldığı belirtildi. BlackRock, iştirakleri tarafından yönetilen fonlar ve hesaplar aracılığıyla 17 milyon dolarlık bir borçluya ait kredi taahhüdünde bulunmuştu. Dosyalamaya göre, firma tarafından yönetilen fonlar 28 Aralık itibarıyla Core Scientific’in teminatlı dönüştürülebilir tahvillerinde 37,9 milyon dolar tutarında.

Teksas/Austin merkezli kripto para madenciliği şirketi geçen hafta iflas başvurusunda bulunmuştu. Dev şirketin 550 milyon dolardan fazla konvertibl tahvilinin çoğunu elinde bulunduran bir grup alacaklıdan 37.5 milyon dolar değerinde nakit akışı sağladı. Ayrıca belirtilen borcun ödenmesi gereken % 10 oranında bir faiz oranı da var.

Madencilerde Sıkıntılı Süreç

Core Scientific, tüm Bitcoin ağının güvenliğini sağlamak için bilgi işlem gücünün yaklaşık %10’una katkıda bulunan en büyük Bitcoin madencilerinden biri. Son boğa koşusu sırasında borç finansmanından milyonlar toplayan ancak kripto para piyasasının gerilediği ve elektrik maliyetleri fırladığında ayakta kalmak için mücadele eden bir Bitcoin madencisinden biri. Öte yandan kripto para ekosistemine hizmet veren dünya devi şirketlerin mevcut piyasa koşulları nedeniyle iflası ve diğer firmalara etkisi lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatında ne gibi değişiklik gösterecek henüz bilinmiyor. Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görüldüğü 2021 Kasım ayından bu yana düşüş trendinde. Etkili olan ayı sezonuna ek olarak bazı büyük şirketlerin iflası piyasaları daha derinden etkiledi. Mevcut koşullardan en etkilenen şirketler arasında yer alan madenciler için ise piyasa koşulları gittikçe zorlaşıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Sam Bankman-Fried’den Şok İddia: “Ben Değildim!”
Sıcak Gelişme: Sam Bankman-Fried’den Şok İddia: “Ben Değildim!”
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Bitcoin 2023’e Gidiyor! Peki Fiyatlar Gerçekten Dibi Gördü Mü? İşte Beklentiler!
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!
Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?
Açıklandı! Kripto Paralar Sonunda Dibi Gördü Mü? Bitcoin Yükselecek Mi?
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
5 Uzman Kripto Analisti 2023 Bitcoin Tahminini Açıkladı!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Santiment Duyurdu: Bu 3 Altcoin’i Radarınıza Alın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022