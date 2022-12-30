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Piyasa koşullarından ötürü bazı şirketler iflasını bildirirken ekosistemdeki faaliyet gösteren diğer firmalarda bu durumdan ciddi anlamda etkilendi. Dünya devi madencilik firmasının, küresel yatırım ve yönetim şirketine olan borcu nasıl bir etki gösterecek? Yatırım şirketini zorlu bir süreç mi bekliyor!

BlacRock Kredisi

New York merkezli küresel dünya devi yatırım ve yönetim şirketi BlackRock Inc. iflasını bildiren popüler Bitcoin madencisi Core Scientific Inc.’e faaliyetlerine devam edebilmesi için borç para veren bir grup alacaklı arasında yer aldığı belirtildi. BlackRock, iştirakleri tarafından yönetilen fonlar ve hesaplar aracılığıyla 17 milyon dolarlık bir borçluya ait kredi taahhüdünde bulunmuştu. Dosyalamaya göre, firma tarafından yönetilen fonlar 28 Aralık itibarıyla Core Scientific’in teminatlı dönüştürülebilir tahvillerinde 37,9 milyon dolar tutarında.

Teksas/Austin merkezli kripto para madenciliği şirketi geçen hafta iflas başvurusunda bulunmuştu. Dev şirketin 550 milyon dolardan fazla konvertibl tahvilinin çoğunu elinde bulunduran bir grup alacaklıdan 37.5 milyon dolar değerinde nakit akışı sağladı. Ayrıca belirtilen borcun ödenmesi gereken % 10 oranında bir faiz oranı da var.

Madencilerde Sıkıntılı Süreç

Core Scientific, tüm Bitcoin ağının güvenliğini sağlamak için bilgi işlem gücünün yaklaşık %10’una katkıda bulunan en büyük Bitcoin madencilerinden biri. Son boğa koşusu sırasında borç finansmanından milyonlar toplayan ancak kripto para piyasasının gerilediği ve elektrik maliyetleri fırladığında ayakta kalmak için mücadele eden bir Bitcoin madencisinden biri. Öte yandan kripto para ekosistemine hizmet veren dünya devi şirketlerin mevcut piyasa koşulları nedeniyle iflası ve diğer firmalara etkisi lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatında ne gibi değişiklik gösterecek henüz bilinmiyor. Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görüldüğü 2021 Kasım ayından bu yana düşüş trendinde. Etkili olan ayı sezonuna ek olarak bazı büyük şirketlerin iflası piyasaları daha derinden etkiledi. Mevcut koşullardan en etkilenen şirketler arasında yer alan madenciler için ise piyasa koşulları gittikçe zorlaşıyor.