Bitcoin'de zor geçen 2022 yılından sonra 2023 yılının nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve analistler bu konuda düşünceli.

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Yaşanan korkunç 2018 kripto kışının ardından, 2022 yılına önde gelen kripto işletmelerinin yönetimlerinde yaşanan başarısızlıkları damga vurdu ve yeni bir ayı döneminin başlangıcına sebep oldu. Buna kripto para birimlerinin değerindeki hızlı düşüş ve daha büyük küresel piyasa erimesi de eşlik etti. Bu, kripto piyasasının önümüzdeki 2023 yılı için yaşanabilecek konular hakkında yatırımcıların gözünde bir ikileme yol açtı.

Kripto Başka Bir Çöküşle mi Yüzleşecek?

Kripto borsalarının net akışı ve kripto paraların tarihsel görünümü hakkında kapsamlı bir araştırma yapıldıktan sonra, sektördeki önde gelen kripto analistleri tarafından bir dizi önemli çıkarımlar yapıldı. Verilere göre, net akış sıfıra yaklaştıkça durumlar sonunda pozitif hale gelecek.

Bu da daha az sayıda alıcı ve daha fazla sayıda satıcının ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Pozitife dönmesiyle aynı zamanda, yerel bir zirvenin gözlemlenmesi ve ardından gelecekteki piyasada satış baskısı miktarında bir artış olması muhtemel olabilir. Bu durum düşüş eğiliminin devam etmesine ve halihazırda mevcut olan desteğin kaybedilmesine yol açabilir.

Borsa net akışı, tüm merkezi borsaların cüzdanlarına giren veya çıkan toplam net kripto para miktarını ölçen bir gösterge olarak biliniyor. Bu metrik pozitif ya da negatif olabilir ve değer, borsaya getirilen toplam fon miktarının borsadan çıkarılan toplam miktardan çıkarılmasıyla elde edilir.

Bitcoin Fiyatı Dip Yaptı mı?

Daha önce de analistler tarafından yapılan açıklamalar düşünüldüğünde, Bitcoin (BTC) fiyatının henüz değerinin altında olmadığı veya dibe ulaşmadığı göz önüne alınabilir ve çok daha fazla düşmesi muhtemel olabilir.

Ayrıca, spot borsalarda işlem gören stablecoin girişlerinde görülen hareketin miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da Bitcoin’in yakın gelecekte bir boğa koşusuna başlayabileceğini ya da yeni bir dibe gidebileceğini gösteriyor.

Halihazırda Bitcoin fiyatı 16.532 dolardan işlem görmekte. Bu, kripto piyasası fiyat takip sistemi olan CoinMarketCap’e göre hafta boyunca %1,85’lik bir düşüşle birlikte gün içinde %0,61’lik bir düşüşü temsil ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.