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Popüler veri analiz firması Santiment, Bitcoin (BTC) balinaları hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Santiment’in Balina Yorumu

Büyük balina hareketlerinin fiyat eğiliminde etkin rolü devam ederken Santiment’in yeni raporuna göre 1.000 ila 100.000 BTC tutan adresler, fiyat hareketine en büyük etken oldu. Bitcoin balinalarının önümüzdeki altı ila on iki aydaki hareketi belirlemek için büyük bir ölçü oluşturduğu belirtiliyor. Böyle bir hareket gerçekleşirse BTC’nin dibe vurmasıyla ilgili tartışmalar azalabilir. Ayrıca Santiment, hacim boşluklarına bağlı olarak Bitcoin’in 14.600 dolara yakın olabileceğini veya 12.200 dolara düşebileceğini öne sürdü. Şirket konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Balinalar son zamanlarda, net satıcılar gibi görünüyor ve fiyat da aynı etkiyi yapıyor. Önümüzdeki 6-12 ay içinde BTC fiyatlarını yatay ve hatta daha düşük seviyelere gelebileceğini düşünüyoruz.

Bitcoin’de Dip

Santiment, BTC yorumu dışında geçmiş döngülerdeki diplerin minimum balina aktivitesi ile ilişkili olduğunu kaydetti. Bununla birlikte zincir üstü veriler, yedi günlük hareketli ortalamada (MA) yaklaşık 1 milyon dolar olan balina işlemin hala 10.000’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ayı sezonları ele alındığında BTC, dip onayını 1.200 ila 1.500 işlem sayısı izledi.

Bununla birlikte zincir üstü veriler azalan olumlu duygu ve olumsuz algıya doğru bir yükseliş gösterdi. Günlük grafikler ele alındığında, yönlü hareket endeksinden (DMI) gelen göstergeler alım gücünü göz ardı etti. Bunun nedeni ise pozitif DMI göstergesinin 17.98’de bastırılması olabilir. Öte yandan negatif DMI 26.70’e ulaşarak değer kazandı. Ortalama yön endeksi (ADX) tarafından görüntülenen trend nedeniyle bir düşüş yönü hakkında her şey söylenemeyebilir. ADX 25’in çok altında olduğundan, BTC’nin olası yönü herhangi bir volatilite değişikliğini engelleyerek nötr kalabilir.

Yazı kaleme alındığında BTC 16.548 dolar seviyesinden işlem görüyor