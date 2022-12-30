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Yatırımcılar Dikkat! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu! İşte 2023’te Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle büyük darbe alırken, uzmanlar Bloomberg'e 2023'ten beklentilerini anlattı. 
23:00
30 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle büyük darbe alırken, uzmanlar Bloomberg’e 2023’ten beklentilerini anlattı.

‘Uzun Zaman Alacak!’

Yatırımcılar ve analistler, 2021’de zirvesine ulaşan Bitcoin için büyük umutlar besliyordu. Birçok uzman, BTC’nin 2022’de 100.000 dolara veya üzerine çıkacağını öngörüyordu. BTC, an itibariyle 15.660 dolardan işlem görürken, düşük volatilite ve satış baskısı nedeniyle yerinde sayıyor. Fed’in şahin duruşu ve sektördeki krizler nedeniyle  Bitcoin, 2022’de %60’tan fazla değer kaybetti, Ethereum (ETH) yaklaşık %70 düşerken, en büyük 100 kripto para endeksi yaklaşık %65 düşüş kaydetti. Yatırım şirketi Miller Tabak Co’nun baş piyasa stratejisti Matt Maley’e göre, Fed’in sıfır para politikası ve parasal genişleme nedeniyle, Bitcoin  2020 ve 2021’de altın günlerini yaşadı.

Ancak, enflasyondan koruma sağladığına inanılan Bitcoin, resesyon koruları ve ABD tarihindeki son 40 yılın en yüksek enflasyonu nedeniyle ortaya çıkan faiz artırımları karşısında adeta eridi. Uzmana göre, Bitcoin’in yeni zirveye çıkması çok daha uzun zaman alacak. 2021’in sonunda yatırım şirketi Fundstrat’ın baş analisti Tom Lee, Bitcoin’in 2022’de kolayca 100.000 dolara ulaşabileceğini ve hatta 200.000 dolar aralığına çıkabileceğini söyledi.  Bu arada, Ocak ayının başında Goldman Sachs stratejistleri, altından pazar payı alan Bitcoin’in beş yıl içinde 100.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

2023 Beklentisi!

Kripto para savunucusu Mike Novogratz, BTC’nin aynı zaman diliminde 500.000 dolara ulaşmasını iddia etti, ardından Aralık başında bu tahmini düşürdü. Ancak belki de uzmanların hiçbiri,  2030’a kadar 1 milyon dolarlık Bitcoin hedefini yineleyen ARK Investment Management’tan Cathie Wood kadar cesur değildi. Bu, mevcut seviyelerden yaklaşık %6.000 artış anlamına geliyor. Wood o sırada Bloomberg TV’ye bazen hayatta kalan projeleri görmek için krizlerden geçmeniz gerektiğini ve Bitcoin’in bu türbülanstan çıkacağını vurguladı.  Yılın başında pek çok stratejist, enflasyonu düşürmeye çalışırken Fed’in faiz artırımlarında ne kadar agresif olacağını yanlış yorumladı.

Dünyanın dört bir yanındaki diğer merkez bankaları da faiz oranları yükselterek kripto paralar gibi riskli varlıklar için olumsuz bir ortam yarattı.  Coinbase Global Inc. ve Marathon Digital Holdings Inc. yaklaşık %90, Riot Blockchain Inc. %85 ve MicroStrategy Inc. ise  %75 değer kaybetti. Arcane’de kıdemli analist olan Vetle Lunde bir araştırma raporunda, Bitcoin’in başarısını 2020-2021’deki sıfır faiz oranına borçlu olduğunu söyledi. 2022’nin kabus olduğuna işaret eden uzman toparlanmanın uzun zaman alacağını belirtti. Kripto para sektörü özellikle FTX ve Terra krizlerinden büyük oranda darbe aldı. Lunda, 2023’te piyasanın sakinleşmesini bekliyor, ancak fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyoryor. Uzmana göre, Bitcoin 2023’ü başladığı seviyeden daha yüksek bir noktada bitirecek.

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