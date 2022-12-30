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Somut Delil ve Kritik Rapor! Bitcoin, 2023’te Bu Yöne Gidecek! İşte Analist Yorumları!

Bitcoin (BTC) 2022'de bekleneni veremezken, uzmanlar 2023'ün daha parlak bir yıl olabileceğini iddia ediyor.
22:40
30 Aralık 2022
Usta Analist Bu Altcoin'i İşaret Etti! Patlayacak, Hazır Olun!
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 2022’de bekleneni veremezken, uzmanlar 2023’ün daha parlak bir yıl olabileceğini iddia ediyor.

2023: Bitcoin’de Regülasyon ve Dip Tartışması!

2022 kripto para endüstrisi için sancılı bir yolculuk oldu. Kripto para piyasasının değeri, 2.2 trilyon dolardan 800 milyar doların altına düştü. Bitcoin sene başından beri %65 oranında değer kaybederken,  Ethereum (ETH) ise % 69 düştü. Yüksek enflasyon, altının Bitcoin‘den büyük ölçüde daha iyi performans göstermesine neden oldu. Yıldan yıla getiri açısından, 2022, Bitcoin’in lansmanından bu yana en kötü ikinci yılı oldu. Sektördeki türbülans ve domino etkisi ise devam ediyor.  Nansen raporuna göre, mevcut ayı piyasası önceki döngülerdeki ayı piyasası modellerine benziyor.

2018 ayı piyasası 364 günden fazla sürerken, 2014-15 ayı piyasası yaklaşık 407 gün sürdü. Mevcut döngüde Bitcoin fiyatının zirveden  dibe vurması 376 gün dürdü. Ancak, gerek makroekonomik şartlar gerekse de sektör içindeki krizler nedeniyle BTC‘deki düşüşün derinleşebileceği öngörülüyor. Bu nedenle, mevcut ayı döngüsü Bitcoin tarihinin en uzun ve sert kışı olabilir. Bununla birlikte, ileride birkaç potansiyel katalizör var. FTX krizi düzenleyicileri  ve hükümetleri kripto para piyasası için daha katı kurallar oluşturmaya teşvik edebilir.

Önemli Katalizörler ve Beklentiler!

Geçtiğimiz yıl SEC’in vadeli Bitcoin ETF onayı çok sayıda kurumsal yatırımcının Bitcoin’e daha kolay yatırım yapmasına olanak sağladı. Fakat beklenen büyük müjde spot Bitcoin ETF için çıkacak bir onay, vadeli ETF onayının heyecanıyla 69.000 doları gören fiyat spot ETF onayıyla çok daha ciddi hareketler yapabilir. Avrupa Birliği Parlamentosu, Şubat 2023’te MiCA yasa tasarısınına yönelik oylama yapacak. Olumlu bir regülasyon daha fazla yatırımcıyı piyasaya çekebilir. Ayrıca SEC’in Grayscale davası 2023’ün ilk çeyreğinde ilerleme kaydedecek.

Küresel piyasaların odak noktası ise Fed‘in para politikası olacak.  Genel olarak, Bitcoin fiyatının bu yıl yatay bir aralıkta işlem göreceğini tahmin ediyor Ancak BTC fiyatı 2023 yılını sene başındaki fiyatından daha yüksek bir fiyattan kapatacak. Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyonun azalması bekleniyor. Önde gelen analistlerden Trader Tardigrade,  2010 ve 2020’deki tarihsel fiyat hareketine dayanarak Bitcoin’in “uzun vadeli  birikim bölgesinde” olduğunu ve 2023’te ivme kazanacağını iddia etti.

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