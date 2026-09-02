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BITCOIN Haberleri

Bitcoin için kritik günler başlıyor: Fed ve senato kararı bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • $BTC için kritik günler başlıyor
  • ⚖️ Impax Asset Management, Fed’in eylül ayı faiz kararını yaklaşık yüzde 50’ye 50 olasılıklı görüyor.
  • 📊 Yaklaşan ABD enflasyon ve istihdam verileri tahvil piyasasındaki oynaklığı artırabilir.
  • 🏛️ SEC Başkanı Paul Atkins, Clarity Act’in iki hafta içinde Senato’dan geçmesini bekliyor.
  • 📈 ABD 30 yıllık tahvil faizi 41 işlem günüdür kesintisiz şekilde yüzde 5’in üzerinde bulunuyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de eylül ayı, hem para politikası hem de kripto para düzenlemeleri açısından kritik gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Impax Asset Management, Federal Rezerv’in eylül ayındaki faiz kararının neredeyse tamamen belirsiz olduğunu belirtirken, SEC Başkanı Paul Atkins ise kripto piyasasının yakından takip ettiği Clarity Act’in önümüzdeki iki hafta içinde Senato’dan geçmesini beklediğini açıkladı.

Impax Asset Management’a göre Fed’in eylül toplantısında vereceği faiz kararını şimdiden öngörmek oldukça zor. Walter Bloomberg’in 2 Eylül tarihli aktarımına göre şirket, faiz kararını “fiilen yüzde 50’ye 50” olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD enflasyon ve istihdam verilerinin önemi daha da artıyor. Impax, söz konusu verilerin açıklanması öncesinde ve sonrasında ABD Hazine tahvili piyasasında volatilitenin yükselmesini bekliyor. Bu göstergelerin Fed’in para politikası kararında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Tahvil piyasasındaki baskı halihazırda dikkat çekici seviyelerde. 1 Eylül itibarıyla ABD 30 yıllık Hazine tahvili faizi, bu yıl toplam 56 işlem gününde yüzde 5 seviyesinin üzerinde kaldı. Tahvil faizi son 41 işlem gününde ise kesintisiz biçimde yüzde 5’in üzerinde seyretti. Yılbaşından bu yana ortalama faiz yüzde 4,96’ya yükselerek 2004 yılında kaydedilen yüzde 5,03 seviyesine yaklaştı.

Impax ayrıca ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alım politikasında değişikliğe gidebileceğini belirtti. Buna göre uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğü artırılabilir ve işlemler daha sık gerçekleştirilebilir.

Clarity Act İçin Kritik Tarih 15 Eylül

Makroekonomik belirsizliklerin yanı sıra kripto para piyasası açısından bir diğer önemli başlık ise Clarity Act. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, 2 Eylül’de Fox Business’a yaptığı açıklamada tasarının önümüzdeki iki hafta içinde Senato’dan geçmesini ve Başkan Donald Trump’ın imzasına gönderilmesini beklediğini söyledi.

Atkins’in açıklamaları, Senato’da 15 Eylül için planlanan Clarity Act oylamasına işaret ediyor. Atkins, düzenlemeyi şimdiye kadar kripto para alanında atılan “en tarihi adım” olarak nitelendirdi.

Clarity Act, geçen yıl temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nden geçmiş, bu yıl mayıs ayında ise Senato Bankacılık Komitesi’nden onay almıştı. Ancak tasarı ağustos ayının başında Senato’da ilerleme sağlayamamıştı.

2 Eylül itibarıyla tahmin piyasası Kalshi, Clarity Act’in bu yıl yasalaşma ihtimalini yüzde 49 olarak gösteriyor. Sektör katılımcıları ise 15 Eylül’deki oylamanın Bitcoin’in yönü açısından önemli olabileceğini düşünüyor. Tasarının kabul edilmesi, dijital varlık işlemlerine yönelik standartları daha net hale getirebilir ve kurumsal yatırımcıların piyasa algısını etkileyebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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