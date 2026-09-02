Dogecoin, 100 günlük EMA’nın altına inerek kritik desteği kaybetti

Dogecoin, ağustos ayındaki yükseliş denemesinin kalıcı bir dönüşe dönüşmemesinin ardından yeniden önemli bir teknik bölgeye geriledi. DOGE, 0.0808 dolarda işlem görürken 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 0.0816 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu gösterge, mayıstan bu yana fiyat yapısı açısından en dikkat çekici eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Destek bölgesinde baskı arttı

Hazirandaki geri çekilme öncesinde de benzer biçimde kaybedilen 100 günlük ortalama, o dönemde fiyatın önce 0.08 dolara, ardından yaz dönemindeki yaklaşık 0.069 dolar dibine yönelmesiyle birlikte daha geniş çaplı zayıflamayı doğrulamıştı. Ağustosta ise tablo kısa süreliğine değişmiş, DOGE birkaç gün içinde 0.07 dolar civarından 0.094 doların üzerine tırmanarak 200 günlük üssel hareketli ortalamayı 0.0944 dolar seviyesinde test etmişti.

Ancak alıcılar uzun vadeli ortalamayı geri almayı başaramadı. Bu reddin ardından oluşan daha düşük tepeler, fiyatı doğrudan yeniden 100 günlük ortalamaya taşıdı. Son hareketle birlikte ağustos toparlanmasının en güçlü unsurlarından biri erken aşamada geçersiz hale geldi.

DOGE için 0.080 ile 0.082 dolar aralığı sıkışmış bir destek bölgesi haline geldi. Bu alanın altında gerçekleşecek net bir günlük kapanış, aşağı yönlü riskleri belirgin biçimde artırabilir.

Yeni geri çekilme riski öne çıktı

DOGE aynı zamanda daha kısa vadeli hareketli ortalamasına da yakın seyrediyor. 0.0805 dolar çevresindeki bu seviye ile 100 günlük ortalama birlikte değerlendirildiğinde, 0.080 ile 0.082 dolar arasında oldukça daralmış bir destek alanı oluşmuş durumda. Bu kümenin altında görülecek belirgin bir günlük kapanış, fiyatın 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 0.0752 dolara yönelme ihtimalini güçlendirebilir.

Bu seviyenin altında ise bir sonraki aşağı yönlü hedef olarak daha önceki yatay birikim bölgesi öne çıkıyor. Söz konusu alan yaklaşık 0.069 ile 0.072 dolar aralığında bulunuyor. Teknik görünüm, yaz aylarındaki zayıf yapının tamamen geri dönmediğine işaret etse de 0.08 dolar desteğinin kaybı bu senaryonun olasılığını ciddi biçimde artırabilir.

Momentum zayıfladı, dirençler korunuyor

Fiyat ivmesinde de belirgin bir zayıflama dikkat çekiyor. Ağustos kırılımı sırasında aşırı alım bölgesine kısa süreli geçiş yapan RSI göstergesi 51 seviyesine geriledi. Bu görünüm, ilk yükseliş dalgasının oluşturduğu yukarı yönlü momentumun büyük ölçüde dağıldığını gösteriyor; buna karşın piyasanın henüz aşırı satım koşullarına girdiğine işaret etmiyor.

Toparlanma görünümünün yeniden güç kazanabilmesi için DOGE’nin 100 günlük ortalamayı geri alması gerekiyor. Fiyatın 0.082 doların üzerine çıkması halinde yapı daha dengeli hale gelebilir.

Yukarı yönlü olası denemelerde 0.085 ile 0.090 dolar bandı kısa vadede direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu nedenle teknik görünümde kalıcı bir iyileşmeden söz edilebilmesi için yalnızca 0.082 doların aşılması değil, aynı zamanda bu bölge üzerinde tutunma da önem taşıyor.