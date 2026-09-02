Shiba Inu balinası 600 milyar SHIB taşıdı

Shiba Inu piyasasında uzun süredir izlenen büyük bir cüzdan, yaklaşık 3,09 milyon dolar değerindeki 600 milyar SHIB’i başka bir adrese taşıdı. Zincir üstü veriler, bu adresin yıllardır elindeki çok büyük pozisyonu kademeli biçimde azalttığını gösteriyor.

Balinanın geçmişten gelen dev pozisyonu

Zincir üstü analist Ember’in paylaştığı verilere göre söz konusu cüzdan, 2020 yılında 37,8 ETH karşılığında 1,03 katrilyon SHIB topladı. O dönem bu alımın değeri yaklaşık 13.700 dolardı ve Shiba Inu arzının yaklaşık %17,4’üne karşılık geliyordu. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor.

Ember’in aktardığı verilere göre cüzdan, 2020’de çok düşük maliyetle topladığı dev SHIB pozisyonunu yıllar içinde parça parça azaltıyor.

Aynı pozisyon, SHIB’in 2021’de ulaştığı zirvede 9,1 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak cüzdan sahibi bu varlığın tamamını tek seferde elden çıkarmadı. Verilere göre şimdiye kadar toplam 10,06 trilyon SHIB satıldı ve bu satışların toplam değeri yaklaşık 66,6 milyon dolara ulaştı. Ortalama satış fiyatı ise token başına 0,0000066 dolar olarak hesaplandı.

Buna rağmen adresin elinde hala yaklaşık 93,27 trilyon SHIB bulunuyor. Mevcut fiyatlarla bu varlığın değeri yaklaşık 478 milyon dolar düzeyinde. Bu miktar, dolaşımdaki SHIB arzının %1,5’inden fazlasına denk geliyor ve söz konusu cüzdanı piyasa açısından önemli kılmayı sürdürüyor.

Piyasada kısa vadeli baskı sürüyor

SHIB fiyatı son verilerde 0,000005093 dolar seviyesinde işlem gördü. Token, gün içindeki son ölçümlerde %1,47 geriledi. Daha geniş zaman aralıklarında da zayıf görünüm korunuyor; dört saatlik, 24 saatlik ve yedi günlük periyotlarda fiyatın aşağı yönlü seyrettiği görülüyor.

İşlem hacmi tarafında spot piyasada 24 saatlik hacim 17,9 milyon dolar olurken, vadeli işlemlerde bu rakam 45,7 milyon dolara çıktı. Açık pozisyon büyüklüğü ise yaklaşık 51,75 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Metrik Piyasa Değer 24 saatlik hacim Spot 17,9 milyon dolar 24 saatlik hacim Vadeli işlemler 45,7 milyon dolar Açık pozisyon Vadeli işlemler 51,75 milyon dolar

CoinGlass verileri, kısa vadede satış baskısının öne çıktığına işaret ediyor. Son bir saatte vadeli işlemlerde net çıkış 213.490 dolar, son dört saatte 383.540 dolar ve son sekiz saatte 476.760 dolar oldu. Aynı zaman dilimlerinde spot akışlar da negatif seyretti.

Son 24 saatte tasfiye edilen SHIB pozisyonlarının büyük bölümünü uzun yönlü işlemler oluşturdu.

Önceki 24 saat içinde toplam 63.620 dolarlık SHIB pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 49.250 dolarlık kısmı uzun pozisyonlardan, 14.370 dolarlık bölümü ise kısa pozisyonlardan geldi. Bu tablo, kaldıraçlı yükseliş beklentisinin son dönemde daha fazla baskı altında kaldığını ortaya koyuyor.

Transferin anlamı henüz netleşmedi

Bununla birlikte 600 milyar SHIB’lik son transferin doğrudan piyasada satış anlamına geldiği söylenemez. Blokzincir üzerindeki büyük hareketler bazen aynı kişi ya da kurumun kontrol ettiği cüzdanlar arasında yapılan rutin varlık aktarımından da kaynaklanabiliyor. Bu nedenle son işlemin tek başına kesin bir satış sinyali olarak değerlendirilmesi için erken görünüyor.