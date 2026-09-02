🚨 Coinbase, Base ağında cbHYPE ve cbZEC desteğini başlattı.

Coinbase, Base ağı üzerinde iki yeni sarılmış varlığı kullanıma açtı. Borsa, Zcash için cbZEC ve Hyperliquid için cbHYPE adlı ERC 20 tokenlarının artık canlı olduğunu duyurdu. Böylece Coinbase’in desteklediği sarılmış varlıklar listesine cbBTC, cbETH, cbXRP, cbDOGE, cbADA, cbLTC ve cbMEGA’nın ardından iki yeni ürün daha eklendi.

Sarılmış varlıkların kapsamı genişledi

Coinbase, cbHYPE ve cbZEC’in, saklamada tutulan HYPE ve ZEC varlıklarıyla bire bir desteklendiğini açıkladı. Şirkete göre bu tokenlar, ilgili temel varlığın sahipliğini temsil ediyor ve kullanıcılar bu varlıkları Coinbase hesaplarına yatırarak karşılık gelen miktarı geri alabiliyor.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak saklama, alım satım ve zincir üstü ürünler alanında faaliyet gösteriyor. Son eklemeyle birlikte Zcash ve Hyperliquid sahiplerinin varlıklarını Base ekosistemindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında daha geniş biçimde kullanabilmesinin önü açıldı.

Coinbase, cbHYPE ve cbZEC’in yalnızca Base ağında kullanıma açıldığını ve resmi sözleşme adresleri dışındaki varlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Base üzerinde DeFi kullanım alanı öne çıktı

Yeni destek, Zcash ve Hyperliquid sahiplerine varlıklarını zincir üstünde farklı uygulamalarda değerlendirme imkanı sunabilir. Bu kapsamda kullanıcılar, diğer sarılmış varlıklarda olduğu gibi bu tokenları çeşitli DeFi uygulamalarında teminat, borç verme ya da borç alma işlemlerinde kullanabilecek.

Hyperliquid, özellikle zincir üstü türev işlemleriyle bilinen bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Zcash ise gizlilik odaklı yapısıyla tanınan köklü kripto paralardan biri olarak biliniyor. Coinbase’in bu iki varlığı Base’e taşıması, kullanım alanlarını Ethereum uyumlu uygulamalar tarafında genişletiyor.

Sahte token uyarısı yapıldı

Coinbase, lansmanla birlikte dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarıda bulundu. Şirket, bazı kötü niyetli kişilerin cbHYPE ve cbZEC gibi davranan sahte tokenlar veya hesaplarla kullanıcıları yanıltmaya çalışabileceğini bildirdi. Bu nedenle resmi Base sözleşme adresleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Coinbase, cbHYPE ve cbZEC’i taklit eden dolandırıcıların ortaya çıkabileceğini, bu nedenle kullanıcıların yalnızca paylaşılan resmi Base sözleşme adreslerini dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Uyarı, özellikle yeni piyasaya çıkan tokenlarda daha büyük önem taşıyor. Kullanıcılar zaman zaman resmi olmayan sözleşme adresleriyle ya da meşru varlığı temsil ettiğini öne süren hesaplarla karşılaşabiliyor. Bu tür girişimlerde amaç, kripto para transferi yaptırmak veya hassas hesap bilgilerini ele geçirmek olabiliyor.

Coinbase, cbHYPE ve cbZEC’in yalnızca Base üzerinde aktif olduğunu yeniden hatırlattı. Kullanıcıların işlem yapmadan önce ağ bilgisini ve sözleşme adresini dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.