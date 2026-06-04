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Ethereum (ETH)

ETH 1.800 dolara dayandı! Piyasada hangi kritik sinyaller öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum fiyatı 1.814 dolara inerek şubat başından beri en düşük seviyesini gördü.
  • 📉 Analistler, $ETH için 1.800 doların kritik destek olduğunu ve bu bölgenin yakından izlendiğini belirtiyor.
  • 🏦 Temmuz 2024’te başlayan Ethereum spot ETF’lerinde son 16 işlem gününde toplam 847 milyon dolar çıkış yaşandı.
  • 🧭 Zincir üstü ve türev verileri, uzun vadeli yatırımcı satışlarıyla birlikte aşağı yönlü riskin arttığını gösteriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum bu hafta sert değer kaybetti ve Bitstamp verilerine göre 1.814 dolara kadar gerileyerek şubat ayı başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyat hareketi, piyasada özellikle 1.800 dolar eşiğine odaklanılmasına yol açtı. Analistler, bu seviyenin korunup korunamayacağının kısa vadeli yön açısından belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 1.800 dolar seviyesi neden izleniyor?
2 ETF çıkışları ve ABD talebindeki zayıflık öne çıktı
3 Uzun vadeli yatırımcı hareketlendi
4 Türev piyasalarda riskli ayrışma dikkat çekti

1.800 dolar seviyesi neden izleniyor?

Piyasayı takip eden analistlerden Ted Pillows, 1.800 doların Ethereum için yeni dip seviyeler öncesindeki son önemli destek bölgesi olduğunu belirtti. Teknik değerlendirmelere göre bu eşiğin aşağı kırılması halinde 1.700 dolar ve altındaki alanlar yeniden gündeme gelebilir.

Analist Ted Pillows, Ethereum’un gün içinde 1.800 dolar seviyesine çok yaklaştığını ve bu bölgenin yeni dipler öncesindeki son destek alanı olarak görüldüğünü aktardı.

Benzer yöndeki değerlendirmeler başka piyasa yorumcularından da geldi. CrypDoMillions, 1.800 doların kaybedilmesi halinde fiyatın 1.600 dolar bandına çekilebileceğini öne sürdü. BitFrog ise bu seviyenin zayıf göründüğünü savundu. Günlük göreceli güç endeksi olan RSI’ın 21’e düşmesi de satış baskısının belirginleştiğine işaret etti. Bu tür veriler zaman zaman tepki alımlarının önünü açsa da mevcut tabloda baskının ağır bastığı görülüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genelde 30’un altındaki değerler aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak yorumlanır.

ETF çıkışları ve ABD talebindeki zayıflık öne çıktı

Kurumsal tarafta da tablo zayıf kaldı. Ethereum spot ETF’leri 16 işlem günü boyunca aralıksız para çıkışı gördü. Temmuz 2024’teki lansmandan bu yana en uzun çıkış serisi olarak kayda geçen bu dönemde toplam 847 milyon dolar fonlardan çıktı. Veriler SoSoValue tarafından derlendi.

ABD merkezli talebin seyrine işaret eden Coinbase Premium Index de dikkat çekti. Ethereum işlemlerinde Coinbase ile Binance arasındaki fiyat farkını izleyen bu gösterge, 28 Mayıs’ta eksi 0,16 seviyesine indi. Negatif değer, ABD’li yatırımcıların uluslararası borsalara kıyasla daha düşük fiyatlardan satış yaptığını gösteriyor. Analist Inoms da ABD talebinin zayıf kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Mini sözlük: Coinbase Premium Index, Coinbase ile Binance arasındaki fiyat farkını ölçer. Gösterge negatife döndüğünde, ABD kaynaklı talebin zayıfladığı ya da satış baskısının arttığı düşünülür.

Uzun vadeli yatırımcı hareketlendi

Zincir üstü veriler de satış baskısının yalnızca kısa vadeli işlemlerle sınırlı kalmadığını gösterdi. ETH Age Consumed göstergesinde son 48 saatte görülen sıçramalar, uzun süredir hareketsiz duran tokenlerin yeniden taşındığına işaret etti. Bu tablo, eski yatırımcıların varlıklarını elden çıkarmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Bu işlemlerin önemli bölümünün zararla kapatılan pozisyonlardan oluştuğu belirtildi. Nisan ayından bu yana gerçekleşen zararların istikrarlı biçimde sürmesi, çok sayıda yatırımcının düşüş ortamında satış yaptığına işaret ediyor. Küresel ölçekte Ethereum odaklı yatırım ürünlerinde de geçen hafta 257 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Türev piyasalarda riskli ayrışma dikkat çekti

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüklüğü 15 milyon ETH’nin üzerinde kalırken fonlama oranlarının pozitif bölgede seyretmesi dikkat çekti. CryptoQuant analisti Arab Chain, fiyat düşerken yatırımcı pozisyonlanmasının görece iyimser kalmasının zorunlu tasfiyeleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Satış baskısının sürmesi halinde yoğun uzun pozisyonların kırılgan hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Glassnode verilerine göre 1.800 dolar ile 1.250 dolar arasında belirgin bir talep yoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle satışların devam etmesi halinde piyasanın daha güçlü desteği yaklaşık 1.200 dolar civarında arayabileceği belirtiliyor. Teknik olarak izlenen diğer aşağı yönlü seviyeler 1.740, 1.524 ve 1.404 dolar olarak sıralanırken, Ethereum’un 20, 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının da altında işlem gördüğü aktarılıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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