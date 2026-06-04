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RIPPLE (XRP)

XRP’de kritik eşikler öne çıktı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de 1,20 doların altı test edildi ve piyasada kritik seviyeler yeniden öne çıktı.
  • 📉 Kısa vadede $XRP için 1,1950 dolar ile 1,32 dolar aralığı yön tayini açısından izleniyor.
  • 📊 ChartNerd, 3 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesinde 0,84 dolar olasılığını gündeme taşıdı.
  • 🧭 RSI aşırı satım sinyali verse de kalıcı toparlanma için teknik teyit bekleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, son işlemlerde kripto para piyasasındaki genel zayıflığa paralel biçimde geriledi. Bitcoin ve Ethereum’daki satış baskısıyla birlikte 1,20 dolar seviyesinin altına inen varlık, seans içinde 1,1401 dolara kadar düştü. Fiyat daha sonra toparlanma işaretleri verse de kısa vadeli teknik görünümde aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor.

İçindekiler
1 Fiyat 1,15 ile 1,20 dolar aralığında sıkıştı
2 1,32 dolar seviyesi yakından izleniyor
3 Destek bölgelerinde son durum

Fiyat 1,15 ile 1,20 dolar aralığında sıkıştı

Mevcut fiyat hareketi, 1,15 dolar ile 1,20 dolar bandında dalgalanan bir görünüme işaret ediyor. Haberin yayımlandığı sırada XRP yaklaşık 1,22 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki artış yaklaşık %1 düzeyinde kaldı. Buna karşın fiyatın 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında kalması, kısa vadede satış baskısının sürdüğüne işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Saatlik grafikte aşağı eğimli bir trend çizgisi oluştuğu, ilk önemli direncin ise 1,1950 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca fiyatın, 1,3640 dolardan 1,1401 dolara uzanan düşüşün ardından hesaplanan %23,6 Fibonacci düzeltme seviyesini geri alamadığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyesi, fiyatın sert bir yükseliş ya da düşüşten sonra hangi ara seviyelerde duraklayabileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar bu seviyeleri genelde destek ve direnç bölgelerini izlemek için kullanır.

1,32 dolar seviyesi yakından izleniyor

Teknik görünümde olası bir toparlanmanın güç kazanabilmesi için XRP’nin önce 1,1950 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış yapması gerekiyor. Böyle bir durumda 1,20 dolar, ardından 1,22 dolar ve 1,25 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Daha güçlü bir yön değişimi açısından ise 1,32 dolar bölgesi kritik direnç olarak öne çıkıyor.

Analize göre 1,32 doların üzerinde ikna edici bir kapanış gelirse fiyatın 1,43 dolara yönelme ihtimali artabilir. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %17’lik bir yükseliş alanına işaret ediyor. Ancak MACD göstergesindeki negatif histogram yapısı, düşüş eğiliminin henüz tamamen bozulmadığını gösteriyor.

Teknik analist ChartNerd, X paylaşımında XRP’nin Gaussian Channel yapısındaki üst regresyon bandı olan 1,35 doların altına sarktığını, geçmiş örneklerde bu kırılımın fiyatı orta regresyon bandına taşıdığını ve bu seviyenin şu anda 0,84 dolarda bulunduğunu belirtti.

ChartNerd, sosyal medyada teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa analisti olarak öne çıkıyor. Analistin değerlendirmesine göre, desteklerin korunamaması halinde 2026 içinde 0,84 dolara doğru daha derin bir geri çekilme ihtimali masada kalabilir.

Destek bölgelerinde son durum

Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk destek 1,16 dolarda, ikinci destek ise 1,155 dolarda bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda 1,15 dolar ve 1,144 dolar seviyeleri izlenecek. 1,144 doların da altına inilirse 1,14 dolar çevresinde daha zayıf bir destek alanı öne çıkabilir.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi ise aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Bu durum kısa vadeli tepki alımlarını destekleyebilir. Bununla birlikte, yalnızca aşırı satım sinyalinin kalıcı bir trend dönüşü için yeterli olmadığı, fiyat yapısında ek teyit gerektiği vurgulanıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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