Mt. Gox’tan 8,16 milyon dolarlık Bitcoin transferi geldi! Piyasada hangi soru öne çıktı?

İflas eden kripto para borsası Mt. Gox, 4 Haziran 2026’da Bitstamp’e 116,3 BTC gönderdi. Yaklaşık 8,16 milyon dolar değerindeki transfer, blokzincir analiz şirketi Arkham Intelligence tarafından tespit edildi. Söz konusu hareket, alacaklılara yapılacak geri ödemeler kapsamında izlenen daha geniş cüzdan trafiğinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

Bitstamp’e giden son transfer dikkat çekti

Aynı hafta içinde Mt. Gox bağlantılı cüzdanlardan toplam 10.422 BTC daha taşınmıştı. Yaklaşık 739 milyon dolar değerindeki bu büyük transferin önemli bölümü yeni oluşturulan bir adrese giderken, 116,3 BTC’lik daha küçük kısmın daha sonra Bitstamp’e yönlendirildiği görüldü.

Bitstamp, geçmişte de Mt. Gox alacaklı ödemelerinde kullanılan platformlar arasında yer aldı. Son işlemin, geri ödemeler için kripto varlıkların nakde çevrilmesine hazırlık amacı taşıyabileceği ya da Bitcoin’in doğrudan alacaklılara dağıtımında borsanın altyapısından yararlanılması için yapılmış olabileceği belirtiliyor. 2011’de kurulan Bitstamp, Avrupa merkezli en eski kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Arkham Intelligence verilerine göre Mt. Gox, 4 Haziran’da 116,3 BTC’yi Bitstamp’e aktardı; bu işlem, aynı hafta içinde yapılan 10.422 BTC’lik daha büyük transferin ardından geldi.

Piyasa etkisi ve izlenen bakiye

Transferin gerçekleştiği gün Bitcoin fiyatı 62.000 doların altına indi, ardından yeniden 64.000 doların üzerine çıktı. Bazı piyasa gözlemcileri, Mt. Gox kaynaklı zincir üstü hareketliliğin fiyat üzerindeki baskıda etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, bir borsaya yapılan transferin doğrudan satış anlamına gelmediği de vurgulanıyor. Yine de yatırımcılar, Mt. Gox’un elinde kalan yüksek miktardaki Bitcoin nedeniyle bu cüzdan hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

Güncel verilere göre Mt. Gox bağlantılı adreslerde halen yaklaşık 24.081 BTC bulunuyor. Bu varlıkların toplam değeri 1,55 milyar dolar seviyesinde hesaplanırken, miktarın günlük işlem hacimleriyle karşılaştırıldığında kayda değer büyüklükte olduğu aktarılıyor.

Alacaklı ödemelerinde son tarih 31 Ekim 2026

Mt. Gox alacaklıları için nihai geri ödeme tarihi 31 Ekim 2026 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarih, daha önce hedeflenen 31 Ekim 2023 takviminin ardından yapılan üçüncü erteleme oldu.

Atanan kayyum, mahkeme onayıyla son tarihi Ekim 2025’ten Ekim 2026’ya taşımıştı. Uygun durumdaki alacaklıların büyük bölümü için standart ödemelerin, erken toplu ödemelerin ve ara ödemelerin tamamlandığı bildirildi. Buna karşın, bazı alacaklıların belge eksikliği veya idari süreçler nedeniyle ödemelerini henüz alamadığı kaydedildi.

2010’da Tokyo’da faaliyetlerine başlayan Mt. Gox, zirve döneminde küresel Bitcoin işlemlerinin büyük kısmını işliyordu. Platform, 2014 yılında yaşanan büyük güvenlik ihlalinin ardından çöktü ve yaklaşık 850.000 BTC kayboldu. Alacaklılara dağıtım için geri kazanılan varlıkların 142.000 Bitcoin, 143.000 Bitcoin Cash ve yaklaşık 69 milyar Japon yeni nakitten oluştuğu belirtildi. 27 Mart 2025 itibarıyla kayyumun, Kraken ve Bitstamp gibi platformlar üzerinden 19.500 alacaklıya Bitcoin ve Bitcoin Cash dağıttığı açıklandı.

31 Ekim 2026 tarihine yaklaşıldıkça, piyasa tarafında Mt. Gox cüzdanlarından ek transferlerin görülebileceği beklentisi öne çıkıyor. Zincir üstü takip araçlarının, dağıtım süreci tamamlanana kadar bu hareketliliği izlemeyi sürdüreceği ifade ediliyor.