Bitcoin bir ayda %16’dan fazla geriledi! Piyasada sermaye nereye kayıyor?

Bitcoin, son bir ayda %16’dan fazla değer kaybederken ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürdü. Aynı dönemde S&P 500 yaklaşık %5 artış gösterdi. Piyasadaki bu ayrışma, satış baskısının yalnızca kriptoya özgü gelişmelerden değil, yatırımcı ilgisinin başka alanlara yönelmesinden kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Momentum arayışı öne çıktı

Charles Schwab Dijital Varlık Araştırmaları Direktörü Jim Ferraioli’ye göre son düşüşün temel nedeni, Michael Saylor bağlantılı satışlar değil, spekülatif sermayenin yön değiştirmesi. Charles Schwab, ABD merkezli büyük aracı kurum ve varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Ferraioli, kripto yatırımcılarının çoğu zaman temel verilerden çok fiyat ivmesini takip ettiğini belirtti.

Ferraioli, kripto yatırımcılarının tarihsel olarak ivmenin olduğu alana yöneldiğini, şu aşamada ise bu ivmenin kripto piyasasından uzaklaştığını söyledi.

Ferraioli, Bitcoin’in ekim ayından bu yana ayı piyasasında bulunduğunu ifade etti. Ona göre bu tablo, mevcut zayıflığı değerlendirirken dikkate alınmalı. ETF onayları, milyarlarca dolarlık giriş ve Washington’daki düzenleyici ilerlemeye rağmen fiyatın kalıcı bir toparlanma üretememesi de bu çerçevede okunuyor.

Yatırımcı ilgisinin bu döngüde özellikle yapay zeka teması etrafında toplandığı aktarılıyor. Yapay zeka altyapısı, veri merkezi ve hesaplama gücü odaklı şirket hisseleri güçlü getiri sağladı. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin beklenen halka arzları da büyüme odaklı yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Halka arz beklentileri rekabeti artırdı

Haberde, SpaceX’in de potansiyel olarak 1,8 trilyon dolar değerlemeyle halka arz hazırlığında olduğu ve geniş çaplı büyük halka arz dalgasının toplamda 200 milyar doların üzerinde kaynak çekebileceği belirtildi. Bu ortamda Bitcoin, piyasadaki diğer yüksek ivmeli işlemlerle aynı anda rekabet etmek zorunda kalıyor.

Merkeziyetsiz borsa Hyperliquid üzerindeki işlemler de bu eğilimin kripto tarafına yansıdığını gösteriyor. Ferraioli, yatırımcıların halka arz öncesi özel şirket hisselerine bağlı sentetik sözleşmelere yöneldiğini söyledi.

Mini sözlük: Sentetik sözleşme, bir varlığı doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine dayalı işlem yapmayı sağlayan türev yapıdır. Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir kripto platformu olarak biliniyor.

Ferraioli, ivme peşindeki yatırımcıların artık halka arzlara odaklandığını, bu nedenle Bitcoin’in cazibesinin zayıfladığını değerlendirdi.

ETF işlemleri ve mevsimsel zayıflık baskı yarattı

Baskının yalnızca makro düzeydeki rekabetten kaynaklanmadığı da vurgulandı. 26 Mayıs’ta BlackRock’ın IBIT Bitcoin ETF’inde 1,26 milyar dolarlık blok satışın borsa dışında gerçekleştirildiği bildirildi. NYDIG, bu işlemi büyük bir yatırımcının Bitcoin pozisyonundan hızlı çıkış arayışı olarak değerlendirdi.

Ferraioli’ye göre bu tür işlemler, başa baş seviyesine yaklaşan yatırımcıların pozisyonda kalmak yerine çıkışı tercih ettiğini gösteriyor. Strategy’nin 32 BTC satışının ise mevcut eğilimin ana nedeni olmadığı, daha çok zaten süren bir zayıflığa bağlanan kullanışlı bir anlatı olduğu görüşü paylaşıldı.

Mevsimsel etkiler de görünümü zorlaştırıyor. Ferraioli, yaz aylarının tarihsel olarak Bitcoin için en zayıf dönemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Clarity Act gibi düzenleyici adımların uzun vadede benimsenmeyi destekleyebileceği belirtilse de kısa vadede eğilimi tersine çevirecek net bir katalizörün öne çıkmadığı ifade edildi.