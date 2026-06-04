Bitcoin kritik ortalamaya indi! Piyasada konuşulan sert senaryo neyi işaret ediyor?

Deneyimli grafik analisti ve yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin için temkinli bir değerlendirme paylaştı. Brandt’a göre en büyük kripto para biriminde düşüş süreci henüz tamamlanmamış olabilir ve fiyat daha da gerileyebilir. Analist, piyasada kalıcı dip oluşumunun ekim ayına kadar görülmeyebileceğini belirtti.

Teknik görünümde dikkat çeken kırılım

Brandt’ın paylaştığı grafikte, Bitcoin fiyatını şubat sonundan mayıs ayına kadar yukarı taşıyan yükselen kanal öne çıktı. Ancak fiyat, bu kanalın alt destek çizgisinin altına sarktı. Bu kırılımın ardından teknik görünümde trend dönüşümünün büyük ölçüde teyit edildiği değerlendiriliyor.

Son düşüşle birlikte Bitcoin, Ekim 2023’ten bu yana ilk kez 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar geriledi. Teknik analizde bu seviye, uzun vadeli eğilimi izlemek için yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: 200 haftalık hareketli ortalama, bir varlığın son 200 haftalık kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren uzun vadeli teknik göstergedir. Piyasalarda bu seviye, destek veya yön değişimi ihtimalini değerlendirmek için sık kullanılır.

Peter Brandt, Bitcoin’de düşüşün sürebileceğini ve piyasada asıl dip seviyenin ekim ayına kadar oluşmayabileceğini belirtti; bu senaryonun yükseliş bekleyen yatırımcılar açısından ağır bir darbe anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.

Zincir üstü veriler satış baskısına işaret etti

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da zincir üstü veriler üzerinden benzer bir tabloya dikkat çekti. Ju, mevcut sürecin büyük çaplı bir el değiştirme dönemine benzediğini söyledi. Verilere göre Bitcoin yatırımcılarının ortalama maliyeti şu anda yaklaşık 53.000 dolar düzeyinde bulunuyor.

Piyasa gözlemcilerine göre ayı dönemleri çoğu zaman fiyatın gerçekleşen fiyatın altına inmesiyle son aşamasına yaklaşıyor. Ju, bu döngüde güçlü kurumsal girişler nedeniyle bu seviyelerin yeniden görülmesini beklemediğini, ancak son verilerin kesintisiz satış baskısına işaret ettiğini aktardı.

Ju’ya göre, spot Bitcoin ETF alımları ve şirketlerin bilançolarına Bitcoin eklemesi gibi gelişmelere rağmen fiyatların 2024 başındaki seviyelere dönmesi, eski yatırımcıların güçlü biçimde satış yaptığına işaret ediyor. CryptoQuant, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa analizi sunan bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Ki Young Ju, X paylaşımında geleneksel finans kurumu yatırımcılarının varlık değerindeki artış açısından Bitcoin’in eski topluluğundan bile daha güçlü bir talep zemini oluşturabileceğini, ancak bu süreçte bazı cypherpunk değerlerinin zayıflayabileceğini ve bundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Farklı yorumlar aynı baskı noktasında buluştu

Bu sırada altın yanlısı çıkışlarıyla tanınan Peter Schiff, Bitcoin’in Nisan 2021’de kaydedilen önceki makro zirvenin de altında işlem gördüğünü söyledi. Bu değerlendirme, uzun vadeli performans tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Michael Saylor gibi önde gelen yükseliş yanlısı isimler, Bitcoin’in gelecek beş yılda yıllık yüzde 30’un üzerinde bileşik getiri üretebileceğini savunuyor. Buna karşın son beş yıllık tablo, 2021 zirvesinden alım yapan yatırımcılar açısından toplam getirinin negatife döndüğünü gösteriyor.