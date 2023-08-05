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  •   Bitcoin Yatırımcıları HODL Stratejisini Benimsiyor! Altcoin Piyasasının Değerini Aştı!

Bitcoin Yatırımcıları HODL Stratejisini Benimsiyor! Altcoin Piyasasının Değerini Aştı!

Özet

  • - Veriler, Ağustos 2022'den bu yana 13.42 milyon BTC'nin Bitcoin cüzdanlarında hareketsiz kaldığını gösteriyor.
  • - Bu durum yatırımcıların mevcut fiyatlardan Bitcoin satma niyetinde olmadığını gösteriyor.
  • - Dahası hafta boyunca borsalara son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.14 milyon BTC gönderildiği görülüyor.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
12:39
5 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin (BTC) yatırımcıları, Ağustos 2022’den bu yana 13.42 milyon BTC’nin Bitcoin cüzdan adreslerinde hareketsiz şekilde durması nedeniyle mevcut fiyat seviyelerinden BTC’leri satma niyeti göstermeyerek fiyat için olumlu bir eğilim gösteriyorlar. Dahası, hafta boyunca kripto para borsalarına son 1 ayın en düşük seviyeside yaklaşık 1.14 milyon BTC gönderilmesi bu metrik en büyük kripto paradaki satış baskının azaldığına işaret ederek ayrıca bir olumlu eğilime işaret ediyor.

Yatırımcılar BTC’lerini Satmadan Tutuyor

Zincir üzeri veri platformu CryptoQuant‘ta doğrulanmış bir zincir üzeri analisti olan Onchained, “Toplam Bitcoin arzının yüzde 69,2’sinin bir yıldan uzun bir süredir hareketsiz kaldığını gözlemlemek oldukça şaşırtıcı. Bu durum, kripto para piyasasının kötü şöhretli yüksek volatilitesine rağmen Bitcoin yatırımcıları arasında en büyük kripto paranın uzun vadeli değerine ilişkin güçlü bir inancı gösteriyor.” notunu düştü.

Şu anda dolaşımdaki 19.45 milyon BTC arzı karşısında hareket etmeyen arz 400 milyar dolara yakın bir piyasa değerine karşılık geliyor ve bu Bitcoin ve Ethereum çıkarıldığında kalan altcoin piyasasının yaklaşık 340 milyar dolarlık piyasa değerini aşıyor.

CryptoQuant verileri ayrıca Bitcoin’in iki, üç ve beş yıllık hareketsiz arz yüzdesini de gösteriyor. Buna göre iki yıllık zaman diliminde arzın yüzde 55,7’si (10.83 milyon BTC), üç yıllık zaman diliminde arzın yüzde 40,1’i (7.8 milyon BTC) ve beş yıllık zaman diliminde arzın yüzde 29,1’i (5.66 milyon BTC) hareketsiz kaldı.

Borsalara Olan Bitcoin Girişi Son 1 Ayın En Düşük Seviyesinde

Bir diğer zincir üzeri veri platformu Glassnode‘un kripto para borsalarına gönderilen ve genellikle satılacak olarak kabul edilen BTC akışını gösteren metriği 7 günlük hareketli ortalamada (7d MA) son bir ayın en düşük seviyesine düştü. Metriğe göre son yedi gün içinde bilinen kripto para borsası cüzdan adreslerine yalnızca 1.138 milyon BTC yatırıldı. Şimdiye kadarki en düşük değer 25 Temmuz’da 7d MA’da 1.139 milyon BTC ile kaydedildi. Bu durum yatırımcıların BTC’lerini HODL etme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

HODL, fiyattan veya piyasadaki değişikliklerden bağımsız olarak, eldeki BTC’leri uzun süre boyunca tutmaya dayalı pasif yatırım stratejisidir. Bu strateji yıllar önce en eski Bitcoin forumu olan bitcointalk.org’da bir kullanıcının ‘hold’ kelimesini ‘hodl’ olarak yanlış yazmasının ardından ortaya çıktı.

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