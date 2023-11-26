Bitcoin Ekosistemine Yoğun İlgi: Bitcoin Madencileri Gelir Rekoru Kırdı

Son döneme damga vuran yükseliş ivmesi ile birlikte blockchain ağlarında da ciddi bir hareketlilik başladı. Buna göre Bitcoin ekosisteminde işlem ücretleri, geçen hafta işlem başına 18 doları aşan ücretlerin görüldüğü bir yoğunluğun ardından son günlerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı. 24 Kasım’da ortalama işlem ücreti yaklaşık 5,89 dolara kadar düşerken, transfer başına işlem ücreti 2,86 dolar oldu.

Bitcoin Ekosistemine Yoğun İlgi

24 Kasım’da görülen işlem ücreti verileri, işlem başına ortalama maliyetin yaklaşık 5,89 dolar oldu. Sadece bir gün önce transfer başına 14,06 dolar olan ortalama işlem ücretine göre önemli bir düşüş yaşanması ise dikkat çekti. Yaşanan süreçte blok alanı maliyetlerinin son birkaç haftada görülen değişken yapısı özellikle kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Blockchain veri analiz platformu Dune Analytics üzerinden alınan verilere göre Bitcoin ağ faaliyetinin önemli bir kısmını kapsayan Bitcoin Ordinal cephesinde 19 Kasım’da 475.000’den fazla işlemin gerçekleşmesi ve bu alanda rekor kırılmasının ardından günlük 300.000’den fazla işlem sayısı ile ilgi devam etti.

24 Kasım’da yaklaşık 347.791 mint işlemi gerçekleşti ve 25 Kasım’da Bitcoin madencileri bu işlemler için 280.000’in üzerinde işlem gerçekleştirdi. Mint sayısındaki artış finansal işlemlerin hacmi ile birleştiğinde ekosistemde 200.000’den fazla transfer gerçekleşmiş oldu.

Bitcoin Madencileri İçin Kötü Günler Geride Kaldı

25 Kasım’da veri analiz platformu Mempool space’den alınan işlem ücreti verileri, önceliği olmayan bir işlemin şu anda tahmini olarak 1,17 dolara gerçekleştiğini gösteriyor. Bununla birlikte yüksek öncelikli bir işlem 45 sat/vB üzerinden fiyatlandırılıyor ve bu da işlem başına yaklaşık 2,38 dolara denk geliyor.

Ayrıca, ön plana çıkan veriler Kasım ayında yaşanan Bitcoin madencilik gelirinin ay tamamlanmadan önce bile geçen ayın rakamlarını geride bıraktığını gösteriyor. Ekim ayında Bitcoin madencileri gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden yaklaşık 880 milyon dolar değerinde Bitcoin kazandı.

25 Kasım 2023 itibariyle madenciler işlem ücretleri üzerinden toplam 945 milyon dolar kazandı. 25 Kasım’da Bitcoin madencileri sadece işlem ücretlerinden 124 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Bu rakam, Mayıs ayında gerçekleşen 125 milyon doların biraz üzerinde yer alan 2023 ücret geliri rekoruna yaklaşıldığını gösteriyor.