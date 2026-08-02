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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.800 dolar desteğini korurken ETF girişleri güç kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 1.800 dolar desteğinin üzerinde kalarak yön arayışını sürdürüyor.
  • 📈 Kurumsal tarafta $ETH için spot ETF’lere 9 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
  • 🎯 Yukarıda 2.000 dolar ve 2.100 dolar, aşağıda ise 1.600 dolar seviyesi izleniyor.
  • 🕒 Önümüzdeki işlem seanslarının kısa vadeli yön konusunda daha net sinyal vermesi bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, kritik bir destek bölgesinin üzerinde tutunurken piyasa kısa vadede yön arayışını sürdürüyor. ETH son 24 saatte yüzde 0,08 artışla 1.866,89 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 15,72 milyar dolar, piyasa değeri ise 225,30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da Ethereum’un toplam kripto para piyasasındaki payını yüzde 10,39’a taşıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 1.800 dolar eşiği öne çıkıyor
2 Yukarı yönlü senaryoda 2.000 dolar bölgesi kritik
3 ETF verileri kurumsal ilgide toparlanmaya işaret ediyor

Teknik görünümde 1.800 dolar eşiği öne çıkıyor

Analist Crypto Patel, Ether’in sıradaki hareketinin kritik fiyat bölgesindeki seyrine bağlı olduğunu belirtiyor. Patel’e göre mevcut desteğin aşağı kırılması halinde fiyatın 1.600 dolara doğru geri çekilme riski artabilir. Bu nedenle 1.800 ile 1.850 dolar aralığı kısa vadede yakından izleniyor.

Crypto Patel, Ethereum’da mevcut destek bölgesinin korunmasının belirleyici olduğunu, bu alanın kaybedilmesi halinde 1.600 dolar riskinin yeniden gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Dört saatlik grafiklerde daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşması, genel yapının şimdilik bozulmadığına işaret ediyor. Son geri çekilme de bu çerçevede doğal bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Fiyat 1.800 doların üzerinde kaldığı sürece alıcıların yeniden devreye girme ihtimali masada kalıyor.

Buna karşılık 1.800 doların altına sarkılması durumunda satış baskısı belirginleşebilir. Böyle bir senaryoda kısa vadeli görünüm zayıflayabilir ve aşağı yönlü hareket daha geniş bir alana yayılabilir.

Yukarı yönlü senaryoda 2.000 dolar bölgesi kritik

Alımların güç kazanması halinde Ethereum için ilk direnç 1.925 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun ardından 1.980 ile 2.000 dolar aralığı ikinci önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Özellikle 2.000 dolar seviyesi, hem teknik hem de psikolojik açıdan piyasanın dikkatle takip ettiği bir eşik niteliği taşıyor.

Bu bölgenin aşılması halinde alıcıların kontrolü daha belirgin biçimde ele alabileceği ve fiyatın 2.100 dolara yönelme ihtimalinin artabileceği değerlendiriliyor. Ancak kritik seviyelerden biri net biçimde kırılmadıkça yatay seyir olasılığı korunuyor.

ETF verileri kurumsal ilgide toparlanmaya işaret ediyor

Fiyat hareketinin yanında kurumsal tarafta da dikkat çeken bir tablo oluştu. AskClash tarafından paylaşılan verilere göre spot Ethereum ETF’leri son işlem gününde toplam 9 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu görünüm, fon akışlarında son dönemde görülen iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu.

Mini sözlük: Spot Ethereum ETF, Ethereum’u doğrudan izleyen borsa yatırım fonudur. Bu ürünler, kurumsal ve geleneksel yatırımcıların kripto varlığa doğrudan cüzdan yönetmeden erişmesini sağlar.

Günün en güçlü girişi Bitwise’ın ETHB fonunda görüldü ve net giriş 15,4 milyon dolara ulaştı. Diğer bazı fonlarda ise sınırlı çıkışlar yaşandı. Buna rağmen son 30 günlük kümülatif ETF akışının eksi 8 milyon dolar ile sınırlı kalması, kurumsal talebin daha dengeli bir yapıya yaklaştığını gösteriyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat1.866,89 dolar
Kritik destek1.800 ile 1.850 dolar
İlk direnç1.925 dolar
İkinci direnç1.980 ile 2.000 dolar
Sonraki hedef2.100 dolar
Aşağı yönlü risk1.600 dolar

Spot Ethereum ETF’lerinde 9 milyon dolarlık net giriş görülürken, Bitwise ETHB fonu 15,4 milyon dolarla günün en güçlü akışını kaydetti.

Piyasa şimdi iki ana seviyeye odaklanmış durumda. 1.800 doların üzerinde kalıcılık, 2.000 ve 2.100 dolar yönünde yeni bir denemeyi destekleyebilir. Buna karşılık bu desteğin kaybedilmesi halinde 1.600 dolara doğru geri çekilme riski yeniden güç kazanabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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