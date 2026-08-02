BNB, kritik kırılımın ardından 631 dolar direncine yönelebilir

BNB fiyatı, teknik görünümde öne çıkan kritik bir kırılımın ardından yükseliş eğilimini koruyor. Varlık, 575,26 dolar seviyesinde işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 1,07 milyar dolar, piyasa değeri ise 76,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son bir günlük seyir görece dengeli kalsa da fiyat yapısı ile BNB Chain ekosistemindeki son veriler, piyasada toparlanma beklentilerini canlı tutuyor.

Teknik görünümde 631 dolar seviyesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Umair Orakzai, BNB’nin ters omuz baş omuz formasyonunda boyun çizgisinin üzerine çıktığını ve bu yapının çoğu zaman yön değişimine işaret ettiğini belirtiyor. BNB Chain, Binance ekosisteminin akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, düşüş eğiliminin zayıfladığı ve fiyatın yukarı yönlü kırılım üretebileceği düşünülen teknik bir grafik formasyonudur. Boyun çizgisi ise bu yapıda aşılması gereken temel direnç hattını ifade eder.

Daha önce paylaşılan işlem planında spot tarafta yaklaşık yüzde 2, kaldıraçlı işlemlerde ise yaklaşık yüzde 20 getiri oluştu. Analistler, mevcut yükseliş yapısının korunabilmesi için fiyatın boyun çizgisinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Umair Orakzai, BNB’nin boyun çizgisi üzerindeki seyrini koruması halinde yükseliş yapısının sürebileceğini, desteğin korunmasının bir sonraki hareket açısından belirleyici olacağını kaydediyor.

Piyasada izlenen senaryolardan biri, zarar kes seviyesinin giriş noktasına çekilmesiyle riskin sınırlandırılması. Diğer olasılık ise 555 doların altında görülebilecek kısa süreli likidite temizliğinin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlaması. Analistler, destek korunduğu sürece 631 dolar seviyesine doğru alan açılabileceğini düşünüyor.

RWA ve zincir üstü hacim artışı dikkat çekiyor

BNB Chain verileri, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması alanında ikinci çeyrekte ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik ilginin arttığına işaret ediyor.

Hisse senedi tokenlaştırmasında işlem hacmi yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştı. Merkeziyetsiz borsa hacimleri ise önceki çeyreğe göre 13 kat arttı.

Gösterge Veri BNB fiyatı 575,26 dolar 24 saatlik hacim 1,07 milyar dolar Piyasa değeri 76,6 milyar dolar Tokenlaştırılmış hisse hacmi 2,3 milyar dolar DEX hacim değişimi 13 kat artış

Bu büyümede Binance’in bStocks ürünü ile Ondo Finance ve xStocks kaynaklı hareketliliğin etkili olduğu aktarılıyor. Böylece zincir üstünde yatırım yapılabilecek ürün sayısı da genişledi.

Analistler, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması ve zincir üstü işlem hacmindeki artışın, BNB Chain’in bu alandaki konumunu güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Piyasadaki temkinli hava sürüyor

Olumlu teknik sinyaller ve ekosistem verilerine karşın BNB henüz net biçimde güçlü yükseliş bölgesine geçmiş değil. Daha geniş kripto para piyasasında süren temkinli hava ve Bitcoin’deki aşağı yönlü eğilim, fiyatın nötr alanda kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, BNB’nin kırılım sonrası destek seviyesinin üzerinde kalması halinde ivmenin güçlenebileceğini ve 631 dolar direncinin yeniden test edilebileceğini belirtiyor. Zincir üstü yatırım ürünlerindeki artışın platforma yeni kullanıcı ve sermaye çekme potansiyeli de yakından izleniyor.