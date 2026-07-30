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BINANCE COIN (BNB)

BNB Chain’de SilentSwap devreye girdi, BNB için 631 dolar hedefi izlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB Chain’de SilentSwap devreye girdi ve BNB için 631 dolar seviyesi izlenmeye başladı.
  • 📊 BNB, 569,36 dolar civarında sıkışık seyrini korurken düşük volatilite dikkat çekti.
  • 🔁 SilentSwap, $BNB ekosisteminde saklama gerektirmeyen çapraz zincir işlemler sunmaya başladı.
  • 🧭 Analistler, direnç bölgesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğini izliyor.
Onur Atam
Onur Atam

BNB, haberin hazırlandığı sırada 569,36 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 875,5 milyon dolar, piyasa değeri ise 75,86 milyar dolar olarak kaydedildi. Fiyat görünümünde son dönemde güçlenme sinyalleri öne çıkarken, ağ tarafındaki yeni gelişmeler de BNB üzerindeki iyimser beklentileri destekledi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde direnç bölgesi öne çıktı
2 SilentSwap hamlesi BNB Chain kullanımını destekleyebilir

Teknik görünümde direnç bölgesi öne çıktı

Kripto para analisti Umair Orakzai, BNB fiyatının bir süredir alçalan kanalın üst bandının altında hareket ettiğini ve bu bölgenin birkaç kez aşılamadığını belirtiyor. Buna rağmen fiyatın iki haftayı aşan süreçte yaklaşık yüzde 3’lük dar bir bantta sıkışması, piyasada yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

Volatilite göstergelerinden ATR’nin bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemesi de dikkat çekiyor. Teknik analizde bu tür düşük oynaklık dönemleri, kimi zaman daha sert fiyat hareketlerinin öncesinde görülüyor. Alıcıların kanal direncini aşması halinde 631 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izleniyor.

Umair Orakzai, BNB’de uzun süren düşük volatilite döneminin güçlü bir kırılmanın habercisi olabileceğine dikkat çekerken, yukarı yönlü senaryoda 631 dolar seviyesinin öne çıktığını vurguluyor.

Buna karşılık direnç bölgesinin aşılamaması durumunda mevcut yatay seyrin uzaması beklenebilir. Analistler, fiyatın kalıcı biçimde yukarı dönebilmesi için alıcıların yalnızca direnci kırmasının değil, aynı zamanda bu bölgenin üzerinde yeni bir yapı kurmasının da önemli olduğunu değerlendiriyor.

SilentSwap hamlesi BNB Chain kullanımını destekleyebilir

SilentSwap, BNB Chain üzerinde resmi olarak kullanıma açıldı. Platform, desteklenen dijital varlıklar için gizlilik odaklı, saklama gerektirmeyen çapraz zincir takas ve transfer işlemleri sunuyor. Bu gelişme, BNB Chain ekosisteminde özellikle merkeziyetsiz finans kullanımının artabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

BNB Chain, Binance ekosistemiyle bağlantılı bir blokzincir ağı olarak merkeziyetsiz uygulamalar ve dijital varlık transferleri için kullanılıyor. SilentSwap’in bu ağda devreye alınması, kullanıcıların varlıklarını kendi kontrollerinde tutarak zincirler arası işlem yapabilmesine imkan tanıyabilir.

Mini sözlük: Saklama gerektirmeyen yapı, kullanıcının varlıklarını üçüncü bir platforma devretmeden kendi cüzdanında tutması anlamına gelir. Çapraz zincir takası ise bir dijital varlığın farklı blokzincir ağları arasında dönüştürülmesini ifade eder.

SilentSwap’in BNB Chain üzerinde başlattığı yeni yapı, gizlilik odaklı ve saklama gerektirmeyen çapraz zincir işlemlerini öne çıkararak ağın DeFi kullanım alanını genişletebilir.

Piyasa katılımcıları bundan sonraki süreçte hem fiyatın kritik direnç seviyelerine vereceği tepkiyi hem de BNB Chain üzerindeki kullanım verilerini yakından izleyecek. Teknik tarafta olası bir kırılma, ağdaki yeni ürünlerin benimsenmesiyle birleşirse BNB üzerindeki momentum güç kazanabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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