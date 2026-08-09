Kayıt Banner
BINANCE COIN (BNB)

BNB’de 620 dolar eşiği öne çıktı, bStocks büyümeyi hızlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB’de 620 dolar seviyesi kısa vadede kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📈 Analistler, 620 dolar üzerindeki kalıcılığın $BNB için 660 ve 700 doları gündeme taşıdığını belirtiyor.
  • 🏦 Binance bStocks, son 90 günde tokenize hisse piyasasına 594.4 milyon dolarlık büyüme ekledi.
  • 🔗 BNB Chain, tokenize hisselerde 519.6 milyon dolarlık artışla öne çıkan ağlar arasında yer aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

BNB, son günlerde güçlenen teknik görünüm ve Binance ekosistemindeki büyümenin etkisiyle yeniden yükseliş sinyalleri veriyor. BNB fiyatı haberin hazırlandığı sırada 608.22 dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi 975.77 milyon dolar, piyasa değeri ise 80.99 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki %1.3’lük artış, piyasanın temkinli seyrine rağmen BNB’ye yönelik ilginin sürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 620 dolar seviyesi izleniyor
2 Tokenize hisse tarafında Binance öne çıktı
3 Ağ büyümesi BNB fiyatı için destek unsuru oluşturuyor

Teknik görünümde 620 dolar seviyesi izleniyor

Kripto para analisti Umair Orakzai, BNB’deki son grafik yapısının yükseliş yönlü ivmenin yeniden güç kazandığını gösterdiğini belirtiyor. Orakzai’ye göre önceki zarar kes seviyesi 542 dolar civarında bulunuyordu ve bu alan yaklaşık %5’lik geri çekilme riskine karşılık geliyordu. Mevcut görünümde ise işlemin daha rahat bir kar bölgesine taşındığı görülüyor.

Umair Orakzai, BNB’deki son yapının risk getiri dengesinin üzerine çıktığını ve yükseliş senaryosunun teknik olarak güç kazandığını değerlendiriyor.

Analistler, bu aşamada yatırımcıların zarar kes seviyesini giriş noktasına yaklaştırmayı değerlendirebileceğini aktarıyor. Böylece olası aşağı yönlü risk sınırlanırken, yükseliş yapısının devam etmesi halinde pozisyon korunmuş olacak. Teknik tabloda ilk önemli eşik 620 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 660 dolar ve ardından 700 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

BNB ile Bitcoin arasındaki paritenin güçlü görünümü de alıcıların piyasadaki üstünlüğünü koruduğuna dair ek bir gösterge olarak öne çıkıyor. Buna karşın fiyat hareketinin kalıcılığı açısından 620 dolar üzerindeki seyir belirleyici olacak. Bu seviye korunamazsa satış baskısının yeniden artması ihtimali masada kalacak.

Tokenize hisse tarafında Binance öne çıktı

Token Terminal verileri, son 90 günde tokenize hisse piyasasındaki piyasa değeri artışında en büyük katkının Binance bStocks platformundan geldiğini gösterdi. Bu dönemde bStocks’un piyasa değeri 594.4 milyon dolar arttı. Aynı dönemde xStocks 192.8 milyon dolar, Securitize 183.3 milyon dolar ve Reality 137.6 milyon dolar büyüme kaydetti.

Mini sözlük: Tokenize hisse, geleneksel bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, alım satımın blokzincir altyapısıyla yürütülmesini amaçlar.

PlatformSon 90 gündeki artış
Binance bStocks594.4 milyon dolar
xStocks192.8 milyon dolar
Securitize183.3 milyon dolar
Reality137.6 milyon dolar

Binance’in tokenize hisse ürünü bStocks, geleneksel finans varlıklarını blokzincir altyapısına taşıyan platformlardan biri olarak biliniyor. Veriler, bu alandaki büyümenin yalnızca platform bazında değil, ağ düzeyinde de hızlandığını ortaya koydu. BNB Chain, tokenize hisselerin toplam piyasa değerindeki artışta 519.6 milyon dolarla önde gelen ağlar arasında yer aldı.

Ağ büyümesi BNB fiyatı için destek unsuru oluşturuyor

Aynı dönemde Ethereum ağında 218.3 milyon dolar, Solana’da ise 201 milyon dolarlık artış görüldü. Bu tablo, blokzincir tabanlı finansal ürünlere yönelik talebin farklı ağlara yayıldığını gösteriyor. BNB Chain’in bu büyümeden güçlü pay alması, BNB’nin orta vadeli görünümünü destekleyen etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Token Terminal verileri, tokenize hisse piyasasındaki büyümenin son 90 günde hızlandığını ve bu artışta en büyük katkının Binance bStocks tarafından sağlandığını ortaya koyuyor.

Buna rağmen BNB fiyatı şu aşamada net bir kırılma üretmiş değil. Genel kripto para piyasasında görülen yatay seyir ve Bitcoin’in nötr görünümü, BNB’de de yön tayinini geciktiriyor. Alıcıların 620 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 660 dolar ve 700 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde izlenebilir. Tersi durumda kısa vadede satış baskısı yeniden öne çıkabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Microsoft, BNB Smart Chain üzerinden yürüyen zararlı yazılımı ortaya çıkardı

BNB Chain, tokenized ETF pazarında rakiplerini geride bıraktı

BNB 600 dolar eşiğine yaklaşırken kırılım için dirençler izleniyor

Analistler BNB için 5.500 dolar hedefinin korunduğunu belirtiyor

BNB, kritik kırılımın ardından 631 dolar direncine yönelebilir

BNB Chain’de SilentSwap devreye girdi, BNB için 631 dolar hedefi izlendi

BNB, 581,87 dolar direncini aşarsa 700 dolar hedefi gündeme gelecek

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI, 0,66 ile 0,67 dolar desteğinde yön arıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

SUI, 0,66 ile 0,67 dolar desteğinde yön arıyor
SUI
Solana’da kama kırılımı sonrası 97,50 dolar hedefi izleniyor
Solana (SOL)
Lost your password?