BNB’de 620 dolar eşiği öne çıktı, bStocks büyümeyi hızlandırdı

BNB, son günlerde güçlenen teknik görünüm ve Binance ekosistemindeki büyümenin etkisiyle yeniden yükseliş sinyalleri veriyor. BNB fiyatı haberin hazırlandığı sırada 608.22 dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi 975.77 milyon dolar, piyasa değeri ise 80.99 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatteki %1.3’lük artış, piyasanın temkinli seyrine rağmen BNB’ye yönelik ilginin sürdüğüne işaret etti.

Teknik görünümde 620 dolar seviyesi izleniyor

Kripto para analisti Umair Orakzai, BNB’deki son grafik yapısının yükseliş yönlü ivmenin yeniden güç kazandığını gösterdiğini belirtiyor. Orakzai’ye göre önceki zarar kes seviyesi 542 dolar civarında bulunuyordu ve bu alan yaklaşık %5’lik geri çekilme riskine karşılık geliyordu. Mevcut görünümde ise işlemin daha rahat bir kar bölgesine taşındığı görülüyor.

Umair Orakzai, BNB’deki son yapının risk getiri dengesinin üzerine çıktığını ve yükseliş senaryosunun teknik olarak güç kazandığını değerlendiriyor.

Analistler, bu aşamada yatırımcıların zarar kes seviyesini giriş noktasına yaklaştırmayı değerlendirebileceğini aktarıyor. Böylece olası aşağı yönlü risk sınırlanırken, yükseliş yapısının devam etmesi halinde pozisyon korunmuş olacak. Teknik tabloda ilk önemli eşik 620 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin aşılması durumunda 660 dolar ve ardından 700 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

BNB ile Bitcoin arasındaki paritenin güçlü görünümü de alıcıların piyasadaki üstünlüğünü koruduğuna dair ek bir gösterge olarak öne çıkıyor. Buna karşın fiyat hareketinin kalıcılığı açısından 620 dolar üzerindeki seyir belirleyici olacak. Bu seviye korunamazsa satış baskısının yeniden artması ihtimali masada kalacak.

Tokenize hisse tarafında Binance öne çıktı

Token Terminal verileri, son 90 günde tokenize hisse piyasasındaki piyasa değeri artışında en büyük katkının Binance bStocks platformundan geldiğini gösterdi. Bu dönemde bStocks’un piyasa değeri 594.4 milyon dolar arttı. Aynı dönemde xStocks 192.8 milyon dolar, Securitize 183.3 milyon dolar ve Reality 137.6 milyon dolar büyüme kaydetti.

Mini sözlük: Tokenize hisse, geleneksel bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, alım satımın blokzincir altyapısıyla yürütülmesini amaçlar.

Platform Son 90 gündeki artış Binance bStocks 594.4 milyon dolar xStocks 192.8 milyon dolar Securitize 183.3 milyon dolar Reality 137.6 milyon dolar

Binance’in tokenize hisse ürünü bStocks, geleneksel finans varlıklarını blokzincir altyapısına taşıyan platformlardan biri olarak biliniyor. Veriler, bu alandaki büyümenin yalnızca platform bazında değil, ağ düzeyinde de hızlandığını ortaya koydu. BNB Chain, tokenize hisselerin toplam piyasa değerindeki artışta 519.6 milyon dolarla önde gelen ağlar arasında yer aldı.

Ağ büyümesi BNB fiyatı için destek unsuru oluşturuyor

Aynı dönemde Ethereum ağında 218.3 milyon dolar, Solana’da ise 201 milyon dolarlık artış görüldü. Bu tablo, blokzincir tabanlı finansal ürünlere yönelik talebin farklı ağlara yayıldığını gösteriyor. BNB Chain’in bu büyümeden güçlü pay alması, BNB’nin orta vadeli görünümünü destekleyen etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Token Terminal verileri, tokenize hisse piyasasındaki büyümenin son 90 günde hızlandığını ve bu artışta en büyük katkının Binance bStocks tarafından sağlandığını ortaya koyuyor.

Buna rağmen BNB fiyatı şu aşamada net bir kırılma üretmiş değil. Genel kripto para piyasasında görülen yatay seyir ve Bitcoin’in nötr görünümü, BNB’de de yön tayinini geciktiriyor. Alıcıların 620 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 660 dolar ve 700 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde izlenebilir. Tersi durumda kısa vadede satış baskısı yeniden öne çıkabilir.