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RIPPLE (XRP)

Ripple ağustosta 700 milyon XRP’yi erken kilitledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, 1 Ağustos'ta 700 milyon XRP'yi erken kilitleyerek net arzı 300 milyon XRP'ye indirdi.
  • 📉 Son 13 yılın ağustos verilerinde XRP'nin medyan getirisi yüzde 6,15 kayba işaret etti.
  • 📊 Bu süreçte $XRP 1,0480 dolarda dip buldu ve 1,0818 dolar çevresinde tutundu.
  • 🗓️ Ağustos 2023, 2024 ve 2025 kapanışları sırasıyla yüzde 26,6, yüzde 9,17 ve yüzde 8,15 düşüşle gerçekleşti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple, Ağustos 2026’nın başında aylık emanet hesap döngüsünde zamanlamayı değiştirerek dikkat çekti. XRP Scan verilerine göre şirket, 1 Ağustos’ta 700 milyon XRP’yi iki işlemle yeniden emanet hesaba kilitledi. Söz konusu tutarın 200 milyon ve 500 milyon XRP’lik iki bölüm halinde ayrıldığı görüldü.

İçindekiler
1 Emanet hesap adımında zamanlama değişti
2 Ağustos verileri XRP için zayıf bir tablo çiziyor
3 Fiyatta 1,0480 dolar seviyesi öne çıktı

Emanet hesap adımında zamanlama değişti

Bu adımın ardından sistem, toplam 1 milyar XRP’yi 500 milyon, 300 milyon ve 200 milyon XRP olmak üzere üç ayrı bölümde serbest bıraktı. Böylece piyasaya net yeni arz etkisi 300 milyon XRP ile sınırlı kaldı. Ripple, XRP ekosisteminin arkasındaki şirket olarak özellikle sınır ötesi ödeme çözümleriyle biliniyor.

Ripple’ın önce 700 milyon XRP’yi yeniden kilitlemesi, ardından 1 milyar XRP’nin serbest kalması, piyasaya net girişin 300 milyon XRP ile sınırlanmasına yol açtı.

Aylık emanet hesap açılışları, XRP yatırımcıları açısından uzun süredir yakından izleniyor. Bunun temel nedeni, serbest kalan tokenların emir defterleri üzerinde ek satış baskısı oluşturabileceğine yönelik beklenti. Son hamlede ise önce kilitleme yapılması, piyasadaki olası arz baskısının sınırlanmasına dönük önleyici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ağustos verileri XRP için zayıf bir tablo çiziyor

Son 13 yıllık ağustos performansı XRP açısından zayıf bir mevsimsel tabloya işaret ediyor. Medyan getiri eksi yüzde 6,15 seviyesinde bulunurken, ortalama getiri ise artı yüzde 0,54 ile sınırlı kalıyor. Bu görünüm, ayın tarihsel olarak dalgalı ve çoğu zaman baskılı geçtiğini ortaya koyuyor.

Son üç yılda kapanışlar da bu eğilimi destekledi. XRP, Ağustos 2023’ü yüzde 26,6 düşüşle tamamladı. Ağustos 2024 kapanışı yüzde 9,17, Ağustos 2025 kapanışı ise yüzde 8,15 gerilemeye işaret etti.

DönemGetiri
13 yıllık ağustos medyanıyüzde -6,15
13 yıllık ağustos ortalamasıyüzde +0,54
Ağustos 2023yüzde -26,6
Ağustos 2024yüzde -9,17
Ağustos 2025yüzde -8,15

Fiyatta 1,0480 dolar seviyesi öne çıktı

Buna karşın bu yılın ağustos başlangıcında fiyat hareketi tarihsel eğilimin dışına çıktı. Ripple’ın emanet hesap işlemleri sürerken XRP/USD paritesi 1 Ağustos’un ilerleyen saatlerinde 1,0480 dolarda gün içi dip oluşturdu. Ardından yukarı yönlü tepki geldi ve fiyat 1,0818 dolar civarında dengelendi.

1,0480 ile 1,0600 dolar aralığı, ağustos ayı boyunca fiyatın altında güçlenen bir taban bölgesi olarak izleniyor.

Aylık performans da şu aşamada pozitif bölgede yer alıyor. XRP, temmuzdaki yüzde 2,11’lik artışın ardından ağustosta yüzde 1,93 primli seyrediyor. Erken kilitlenen tokenların büyük bölümünün dolaşıma girmemesi, yılın tarihsel olarak en zayıf ayının başında arz kaynaklı baskıyı hafifletmiş görünüyor.

Büyük yatırımcılar ve kısa vadeli işlem yapan piyasa katılımcıları için 1,0480 ile 1,0600 dolar aralığı destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın korunması halinde XRP’nin ağustosta alışılmış mevsimsel zayıflığa karşı daha dirençli bir görünüm sergilemesi izlenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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