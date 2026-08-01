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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, düğümleri korumak için yeni güvenlik güncellemesi yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger, düğümleri etkileyen güvenlik açığına karşı yeni güncellemeyi yayımladı.
  • 🛠️ Ekip, 31 Temmuz'da görülen veri akışının işlemleri durdurmadığını ancak kaynak tüketimini artırdığını açıkladı.
  • 📌 Yeni sürüm, büyük manifestoları reddediyor ve $XRP ağındaki bilinmeyen doğrulayıcı kayıtlarını 100 ile sınırlıyor.
  • 🔎 Bilinmeyen doğrulayıcı verileri artık kalıcı depolamaya yazılmayacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger geliştiricileri, ağdaki düğümleri etkileyen bir güvenlik açığına karşı kapsamlı bir yazılım güncellemesini devreye aldı. XRP Ledger Foundation, güncellemenin başarıyla yayımlandığını açıklarken adımın, son günlerde tespit edilen ve doğrulayıcı manifestolarıyla bağlantılı olduğu belirtilen veri akışını sınırlamayı amaçladığını bildirdi.

İçindekiler
1 Güncellemenin çıkış nedeni
2 Yeni korumalar neleri değiştiriyor

Güncellemenin çıkış nedeni

Geliştiriciler, 31 Temmuz Cuma günü düğümleri etkileyen bir manifest flood vakası belirledi. İlk bulgular, bu olayın ağın işlem işleme kapasitesini bozmadığını ve defterlerin normal şekilde kapanmayı sürdürdüğünü gösterdi. Buna rağmen ekip, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek ve kaynak tüketimini azaltmak için hızlı biçimde müdahalede bulundu.

XRP Ledger, Ripple‘dan bağımsız çalışan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda doğrulayıcılar, işlemlerin ve defter güncellemelerinin onay sürecinde rol oynuyor. Sorunun, düğümlerin bilinmeyen doğrulayıcı anahtarlarından gelen manifestoları ele alış biçimiyle ilişkili olduğu kaydedildi.

XRP Ledger Foundation, büyük yazılım güncellemesinin başarıyla devreye alındığını ve adımın ağın dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Mini sözlük: Manifest, bir doğrulayıcının kimliğini ve kullandığı geçerli anahtarı duyuran imzalı veri kaydıdır. Düğüm ise blokzincir ağındaki verileri alan, saklayan ve diğer katılımcılarla paylaşan yazılım örneğidir.

Yeni korumalar neleri değiştiriyor

Güncellemeyle birlikte ağ, olağan dışı büyüklükteki manifestoları artık reddediyor. Ayrıca işlenebilecek gelen manifest parti sayısına sınır getirildi. Yeni eşlere toplu halde gönderilen manifest verileri için de üst sınır tanımlandı. Bunun yanında düğümlerin, 100’den fazla bilinmeyen doğrulayıcı anahtarına ait manifestoyu saklamasının önü kapatıldı.

KorumaYeni uygulama
Büyük manifestolarOlağan dışı büyük veriler reddediliyor
Gelen parti sayısıİşleme sınırı uygulanıyor
Yeni eşlere veri paylaşımıToplu manifest verisine üst sınır getiriliyor
Bilinmeyen anahtarlar100’ü aşan kayıtlar saklanmıyor

Geliştiriciler ayrıca blokzincir yazılımında, bilinmeyen doğrulayıcılara ait manifestoların artık kalıcı depolamaya yazılmamasını sağlayan bir değişiklik yaptı. Böylece istenmeyen veri akışının oluşturduğu yük, bir düğüm yeniden başlatıldığında sistemde kalıcı hale gelmeden temizlenebilecek.

Yeni sürüm, bilinmeyen doğrulayıcı anahtarlarından gelen sınırsız sayıdaki manifestonun kabul edilmesi ve yeniden yayılmasından kaynaklanan gereksiz kaynak tüketimini sınırlıyor.

Geliştirme ekibi, sorunun kök nedenine ilişkin ayrıntıları henüz paylaşmadı. Bununla birlikte yapılan değişiklikler, ağın işlem akışını kesintiye uğratmadan koruma katmanlarını güçlendirmeye odaklanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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