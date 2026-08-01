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RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP Ledger çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, Ripple’daki günlük görevlerini bıraksa da $XRP ile bağını koruduğunu gösterdi.
  • 🔧 Cuma günü yaşanan teknik sorun, XRP Ledger ağında eş bağlantılarının kopmasına yol açtı.
  • 🧩 xrpl.to, problemin ağ genelinde görüldüğünü doğruladı ve ekip yeniden devreye girdi.
  • 📌 31 Temmuz’daki sorunun ardından yayımlanan 3.2.1 sürümü, manifest flood için dört sınır ekledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple CTO emeritus David Schwartz, X üzerinden yaptığı son paylaşımlarla XRP ekosisteminden tamamen ayrılmadığı mesajını verdi. Günlük görevlerini bırakma kararına rağmen Schwartz’ın XRP Ledger ile ilgili teknik gelişmeleri izlemeyi ve gerektiğinde katkı sunmayı sürdürdüğü anlaşılıyor.

İçindekiler
1 Görevden ayrılık sonrası XRP ile bağını korudu
2 Ağ genelindeki sorun kısa sürede giderildi
3 Sürüm 3.2.1 ile dört yeni sınır getirildi

Görevden ayrılık sonrası XRP ile bağını korudu

Schwartz, Eylül 2025’in son günlerinde Ripple’daki günlük sorumluluklarını yıl sonunda bırakacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan önce kendi XRP Ledger düğümünü kurarak çıktı verilerini yayımlamaya başladığı, aynı zamanda XRP için farklı kullanım alanlarını araştırdığı belirtilmişti. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle öne çıkan ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Son yorumları, bu ayrılığın XRP’den uzaklaşma anlamına gelmediğini gösterdi. X’te bir kullanıcı, Schwartz’ın yakın zamanda kendi altyapısından elde ettiği XRP Ledger gözlemlerine işaret ederek onun yalnızca Ripple’daki görevinden çekildiğini dile getirdi.

David Schwartz, yeniden ekiple Zoom üzerinden görüştüğünü ve birkaç saat boyunca eskiden yaptığı gibi çalışmanın keyifli olduğunu belirtti.

XRP Ledger’ın özgün mimarlarından biri olan Schwartz’ın bu sözleri, ayrılığın XRP ekosisteminden tam kopuş anlamına gelip gelmediğini sorgulayan toplulukta bir ölçüde rahatlama yarattı.

Ağ genelindeki sorun kısa sürede giderildi

Cuma günü Schwartz, kendi merkez altyapısında bazı teknik sorunlar yaşandığını duyurdu. Bu problem sırasında sistemin, müzakere aşamasında “onReadMessage: No message of desired type” hatasıyla eş bağlantılarını kaybettiği ve ardından bağlantıların koptuğu görüldü.

Aynı aksaklığın ağ geneline yayıldığını XRPL Analytics App olan xrpl.to da doğruladı. Bu tablo, sorunun tek bir düğümle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Manifest flood, doğrulayıcı anahtarlarına ait bildirimlerin ağda gereğinden fazla yayılması durumunu anlatır. Bu tür yoğunluk, düğümlerin gereksiz veri kabul etmesine ve bağlantı tarafında performans sorunlarına yol açabilir.

Schwartz’ın ekiple yeniden görüşmesi ve birkaç saatlik teknik çalışma yürütmesi, bu sorunun çözüm sürecine doğrudan katkı sunduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Sürüm 3.2.1 ile dört yeni sınır getirildi

Sorunun ardından XRP Ledger 3.2.1 sürümü yayımlandı. Güncelleme, 31 Temmuz Cuma günü gözlenen manifest flood problemini gidermeyi hedefledi. Daha önce düğümler, kaynağı bilinmeyen doğrulayıcı anahtarlarından gelen sınırsız sayıdaki manifest verisini kabul ediyor, saklıyor ve yeniden yayıyordu.

Yeni sürümle birlikte bu davranışı sınırlamak için dört ayrı kısıt eklendi. Böylece ağdaki veri akışının daha kontrollü hale getirilmesi ve benzer bağlantı sorunlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

XRP Ledger 3.2.1 sürümü, bilinmeyen doğrulayıcı anahtarlarından gelen sınırsız manifest kabulünü durdurmak için dört yeni sınır içeriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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