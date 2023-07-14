XRP, şu an en çok konuşulan kripto para birimi konumunda ve bunun birçok sebebi var. Bunlardan birisi tabii ki Ripple ve SEC davasında alınan XRP yanlısı karar oldu. Mahkeme XRP’yi direkt olarak menkul kıymet görmedi ve bu, ön karar olarak açıklandı. Tabii ki XRP fiyatı bunun devamında patlama yaşadı ve son 24 saat içerisinde %70 ve üzerinde ivme yakaladı. Ancak Ripple CTO‘su yatırımcıları çok büyük bir risk konusunda uyardı.

Ripple, Dolandırıcılığa Dikkat Çekti

Ripple, artık resmen davayı kazanmış gibi gözüküyor ve 13 Temmuz tarihinde verilen karar birçok şeyi netleştirdi. XRP fırtınası başlarken bundan kötü çıkarları adına yararlanmak isteyenler de tabii ki olacak. Ripple CTO’su da XRP yatırımcıları için buna dikkat çei.

CTO, şu an en çok dikkat çekilecek şeyin dolandırıcılar olduğunu belirtti. David Schwartz tarafından yapılan açıklamada, birçok dolandırıcının bu iyi haberden istifade etmeye çalışabileceği vurgulandı. Bunların özellikle XRP çalmak adına harekete geçeceği belirtilirken CTO tarafından bizzat herhangi bir airdrop, XRP dağıtımı veya özel kampanya olmayacağının altı çizildi.

XRP İçin Dikkat

XRP geçmişte de dolandırıcılık ile en çok ilişkili kripto paralardan oldu. Bunun sebebi hem kitlenin özellikleri hem de aldığı ilgi. XRP yatırımcılarının belirli bir kısmının genel olarak sektörden uzak ve sadece duyarak XRP alanlardan oluştuğu yadsınamaz bir gerçek. Bu da dolandırıcılık vakalarının ciddi anlamda artmasına neden oluyor.

Ripple CTO’su tarafından yapılan bu açıklama ise çok net bir uyarı ve XRP yatırımcılarının hiçbir şekilde yukarıda belirtilen oyunlara gelmemesi gerekiyor. Ripple ekibinin resmi hesapları daha önce hacklenmiş ve milyonlarca dolarlık XRP dolandırıcılığı yapılmıştı. Bu sebeple şu andan itibaren bizzat CEO bile paylaşım yapsa XRP ekibinin ve yatırımcıların ekstra dikkatli olması ve buna şüphe ile yaklaşması gerekiyor.

XRP fiyatı an itibarıyla 0,78 dolardan işlem görüyor ve yükselişi sürdürüyor. Bu da doğal olarak dolandırıcıların ilgisinin de artacağı anlamına geliyor.