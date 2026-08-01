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BITCOIN (BTC)

Coldcard saldırısı sonrası Bitcoin güveni sert biçimde zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coldcard bağlantılı saldırı sonrası Bitcoin yatırımcılarının güveni zayıfladı.
  • 📉 Santiment verilerine göre Bitcoin için 1 olumlu yoruma karşı 1,72 olumsuz yorum geldi.
  • 🔐 Kendi saklama yöntemi kullanan yatırımcılar, $BTC varlıklarının güvenliğini yeniden sorgulamaya başladı.
  • 🧭 Tek günlük ölçüm, Santiment kayıtlarındaki en olumsuz Bitcoin sosyal duyarlılığına işaret etti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin yatırımcılarının güvenlik algısı, Coldcard bağlantılı büyük dolandırıcılık saldırısının ardından belirgin biçimde sarsıldı. Yaklaşık 70 milyon dolarlık kayba yol açtığı belirtilen olay, özellikle varlıklarını kendi cüzdanlarında tutan kullanıcılar arasında endişeyi artırdı.

İçindekiler
1 Güvenlik kaygıları öne çıktı
2 Sosyal duyarlılıkta tarihi dip
3 Donanım cüzdanları yeniden tartışılıyor

Güvenlik kaygıları öne çıktı

Geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından güvenilir görülen donanım cüzdanı Coldcard etrafında şekillenen saldırı, Bitcoin sahiplerinin milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından yatırımcıların önemli bir bölümü, kendi saklama yöntemlerinin sanıldığı kadar güvenli olup olmadığını yeniden tartışmaya başladı. Coldcard, Bitcoin için geliştirilen donanım cüzdanlarıyla bilinen bir marka olarak öne çıkıyor.

Coldcard saldırısının ardından ortaya çıkan olumsuz hava, yatırımcıların kendi saklama çözümlerine bakışını kısa sürede değiştirdi.

Piyasa verileri sağlayıcısı Santiment, X, Reddit, Telegram ve diğer sosyal platformlardaki paylaşımları izleyerek Bitcoin’e yönelik olumlu yaklaşımın şimdiye kadarki en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Şirkete göre Bitcoin hakkında yapılan her 1 olumlu yoruma karşılık 1,72 olumsuz yorum düştü. Bu da olumlu yorum oranını 0,58 seviyesine çekti.

GöstergeSeviye
Olumlu yorum1
Olumsuz yorum1,72
Olumlu olumsuz oranı0,58

Sosyal duyarlılıkta tarihi dip

Santiment verileri, Bitcoin için 24 saatlik dönemde kaydedilen olumlu sosyal duyarlılığın şirketin ölçümlerinde ilk kez bu kadar zayıf kaldığını gösterdi. Normal koşullarda bu tür sert bozulmalar, büyük bir borsa krizinin ya da piyasayı sarsan ani bir çöküşün ardından görülüyor. Bu kez tabloyu değiştiren ana unsur fiyat hareketinden çok güvenlik endişesi oldu.

Özellikle kendi varlıklarını aracı kurumlar yerine kişisel cüzdanlarda tutmayı tercih eden yatırımcılar, bu yöntemin yıllardır en güvenli seçeneklerden biri olarak kabul edilmesi nedeniyle daha sert tepki verdi. Saldırı sonrası oluşan olumsuz havanın, yıl içinde yaşanan önemli jeopolitik gerilimler sırasında görülen korkudan da daha güçlü olduğu aktarıldı.

Santiment, tek günlük veriye dayanmasına rağmen son okumanın Bitcoin için şimdiye kadar kaydedilen en olumsuz sosyal duyarlılık düzeyi olduğunu açıkladı.

Donanım cüzdanları yeniden tartışılıyor

Son gelişme, yalnızca saldırının yol açtığı maddi kayıpla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda donanım cüzdanlarının mutlak güvenlik sağlayıp sağlayamayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kripto para piyasasında kendi saklama yaklaşımı uzun süredir temel güvenlik ilkelerinden biri sayılırken, son olay bu algının kırılganlığını ortaya koydu.

Santiment, mevcut olumsuz dalganın kripto piyasasının geçmişte yaşadığı bazı büyük olaylar sırasında görülen sosyal paniği de geride bıraktığını belirtti. Bu tablo, yatırımcıların saldırıyı yalnızca tekil bir güvenlik ihlali olarak değil, daha geniş bir saklama riski olarak değerlendirdiğine işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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