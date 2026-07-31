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BITCOIN (BTC)

Hyperscale Data, Bitcoin varlıklarıyla Michigan’daki AI kampüsünü finanse ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperscale Data, yaklaşık 100 Bitcoin'i satarak Michigan'daki AI kampüsünü finanse etmeye başladı.
  • 📌 Şirket, ek olarak yüzde 4,5 ile yüzde 5 maliyetli Bitcoin teminatlı kredi hattı kurdu.
  • 💼 İlk AI sözleşmesi 20 MW kapasite içeriyor ve tam sürede 1,2 milyar doların üzerine çıkabiliyor.
  • ₿ Şirket, $BTC rezervlerini pasif varlık yerine AI altyapı yatırımlarında kullanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Hyperscale Data, Bitcoin hazine stratejisinin bir bölümünü Michigan’daki yapay zeka veri merkezi kampüsünün geliştirilmesine yönlendirdiğini açıkladı. Şirket, dijital varlıklarını yalnızca uzun vadeli rezerv olarak tutmak yerine, altyapı yatırımlarını hızlandırmak için daha aktif kullanmaya başladı.

İçindekiler
1 Bitcoin rezervinin bir bölümü nakde çevrildi
2 Michigan projesinde milyar dolarlık potansiyel öne çıktı
3 Gelir artışı stratejiye destek verdi

Bitcoin rezervinin bir bölümü nakde çevrildi

Şirket yaklaşık 100 Bitcoin’i nakde çevirdi ve Bitcoin teminatlı bir kredi imkanı oluşturdu. Yönetim, bu yapının finansman esnekliğini artırmayı, hisse ihracına olan bağımlılığı azaltmayı ve mevcut ortakların payının seyrelmesini sınırlamayı amaçladığını bildirdi.

Hyperscale Data, New York borsasının NYSE American pazarında GPUS koduyla işlem gören bir teknoloji şirketi olarak veri merkezi, enerji ve dijital varlık alanlarında faaliyet yürütüyor. Şirket, rezervindeki Bitcoin’in bir kısmını Michigan kampüsünün inşası ve kritik ekipman alımları için kullandı.

Yönetim, çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarının şirkete güçlü bir finansal zemin sağladığını ve aynı zamanda yapay zeka altyapısına yatırımların sürmesine imkan verdiğini vurguladı.

Michigan projesinde milyar dolarlık potansiyel öne çıktı

Bu finansmanın, yapay zeka için yüksek hesaplama gücü talebi nedeniyle önde gelen bir neo bulut yapay zeka altyapı sağlayıcısıyla imzalanan ana hizmet sözleşmesini desteklediği belirtildi. Neo bulut, geleneksel büyük bulut sağlayıcılarına alternatif olarak daha esnek ve genellikle GPU odaklı altyapı sunan yeni nesil bulut şirketleri için kullanılıyor.

Mini sözlük: Neo bulut, özellikle yapay zeka iş yüklerine odaklanan yeni nesil bulut altyapı sağlayıcılarını ifade eder. Bu şirketler çoğu zaman GPU kapasitesi, yüksek yoğunluklu veri işleme ve esnek kiralama modelleriyle öne çıkar.

Şirket, yaklaşık 100 BTC satışına ek olarak yıllık yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasında faiz maliyeti beklenen Bitcoin teminatlı bir kredi hattı kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Milton Todd Ault III, şirketin madencilik ve hazine faaliyetleri yoluyla yakın dönemde yaklaşık 71 milyon dolar değerinde Bitcoin edindiğini, bunun da ek hisse ihracı gerekmeksizin stratejik yatırım yapılmasına imkan verdiğini söyledi.

Michigan’daki tesis, Hyperscale Data’nın üstlenmeyi planladığı en büyük sermaye projelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk ana hizmet sözleşmesi, on yıllık dönem boyunca 20 megavat yapay zeka işlem kapasitesi içeriyor. Sözleşmede ayrıca iki adet beş yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

KalemDetay
İlk kapasite20 MW
İlk süre10 yıl
Uzatma seçeneği2 adet 5 yıl
Azami ilk sözleşme değeri1,2 milyar doların üzerinde
Ek kapasite seçeneğiİlk iki yılda 32 MW’a kadar
Toplam gelir potansiyeli3 milyar dolara kadar

Gelir artışı stratejiye destek verdi

Sözleşmenin azami süresi boyunca yürürlükte kalması halinde toplam değerin 1,2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Müşteri tarafının anlaşmanın ilk iki yılında 32 MW’a kadar ek kapasite artırma hakkı bulunuyor. Bu seçeneğin kullanılması ve tüm dönem boyunca korunması durumunda potansiyel gelirin 3 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Şirket yönetimi, Bitcoin madenciliğinden elde edilen kaynakların yapay zeka altyapısına yönlendirilmesinin hissedarlar için daha yüksek değer üretebileceği görüşünü paylaştı. Bu yaklaşım, şirketin 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin ön gelir verileriyle de desteklendi. Hyperscale Data, ilk çeyrek gelirinin 43 milyon dolar ile 45 milyon dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Bu tutar, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 72 ile yüzde 80 arasında artışa işaret ediyor.

Gelir büyümesinde, iflastan çıkan Gresham Worldwide kaynaklı 10 milyon dolarlık katkı ile Ault Lending tarafından sağlanan 10 milyon dolarlık yüksek karlılığa sahip gelir etkili oldu. CEO William B. Horne, şirketin farklı gelir kanallarının finansal dayanıklılığı güçlendirdiğini ve yapay zeka altyapı yatırımlarını sürdürmeye imkan tanıdığını kaydetti.

CEO William B. Horne, çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarının finansal zemini güçlendirdiğini ve yapay zeka altyapısına süren yatırımları desteklediğini söyledi.

Hyperscale Data’nın adımı, Bitcoin taşıyan şirketler arasında daha geniş bir eğilime işaret ediyor. Bu yaklaşımda dijital varlıklar yalnızca bilançoda bekleyen pasif rezervler olarak değil, üretim ve büyüme yatırımlarını finanse eden araçlar olarak konumlanıyor. Yatırımcıların bundan sonraki süreçte Michigan kampüsündeki inşaat ilerlemesini, yapay zeka hizmet sözleşmesinin uygulanmasını ve Bitcoin destekli finansman planının gelir üretip üretmeyeceğini yakından izlemesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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