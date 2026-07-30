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BITCOIN (BTC)

Peter Brandt, Bitcoin düzeltmesinin sürebileceğini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Brandt, Bitcoin’de düzeltmenin ekim ayına kadar sürebileceğini söylüyor.
  • 📉 Brandt, 1977 soya fasulyesi grafiği ile geçen yılki $BTC yapısının benzeştiğini vurguluyor.
  • 🟡 Deneyimli analist, kısa vadede altının Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğini savunuyor.
  • 🕰️ Brandt, en büyük hatasının Bitcoin 400 dolar seviyelerindeyken yeterince almamak olduğunu hatırlatıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, klasik grafik analizinin Bitcoin piyasasında da onlarca yıl önce emtia işlemlerinde olduğu kadar geçerli olduğunu savunuyor. Brandt, 1977 tarihli bir soya fasulyesi grafiği ile geçen yılki Bitcoin grafiğini karşılaştırarak benzer teknik yapının farklı dönemlerde ve piyasalarda tekrarlandığını öne sürdü.

İçindekiler
1 Klasik formasyon vurgusu
2 Bitcoin için dip uyarısı
3 Altın tercihi öne çıktı

Klasik formasyon vurgusu

Brandt’ın paylaştığı iki grafikte de genişleyen tepe formasyonu öne çıkıyor. Bu yapıda fiyat yükselirken oynaklık da artıyor; zirveler daha yukarı taşınırken dipler de daha aşağı iniyor. Böylece işlem aralığı büyüyor ve megafonu andıran bir görünüm oluşuyor. Teknik analizde bu tablo, alıcılarla satıcılar arasındaki görüş ayrılığının derinleştiğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Genişleyen tepe, fiyat dalgalanmasının giderek büyüdüğü ve üst ile alt trend çizgilerinin birbirinden uzaklaştığı teknik formasyondur. Bu yapı, yön konusunda belirsizliğin arttığını ve kırılma sonrası hareketin sertleşebileceğini gösterir.

“Ne kadar çok şey değişirse, o kadar çok şey aynı kalır. Eski usul hala çalışıyor.”

Soya fasulyesi örneğinde fiyatın sonunda formasyonun alt trend çizgisinin altına indiğini belirten Brandt, Bitcoin’de de buna oldukça yakın bir sıralama izlendiğini düşünüyor. Ona göre BTC, 2025 sonlarında döngü zirvelerine yakın bölgede bu yapıyı oluşturduktan sonra desteğin altına sarktı ve ardından daha uzun soluklu bir düzeltme sürecine girdi.

Bitcoin için dip uyarısı

Brandt, yaz başında yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in ilk aşağı yönlü hedefe ulaştığını, ancak kalıcı bir dip oluşumunun henüz görülmediğini söylemişti. Piyasanın daha aşağı seviyeleri test etme ihtimalini de dışlamadı.

Brandt, haziran başındaki değerlendirmesinde Bitcoin’in ilk hedefini şubat ayındaki dip seviyede karşıladığını, ancak bunun daha düşük bir seviyenin ya da son bir sert satışın önünü kapatmadığını, işlem yapılabilir bir dip için ekim ayına kadar beklediğini kaydetti.

Peter Brandt, uzun yıllardır emtia ve finans piyasalarında tanınan bir teknik analist olarak biliniyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda kısa vadede altının Bitcoin’den daha güçlü bir performans gösterebileceği görüşünü de öne çıkardı.

Altın tercihi öne çıktı

Ayın başlarında Brandt, XAU/BTC oranına dayanarak altının BTC’ye kıyasla daha iyi performans sergilemeye hazır göründüğünü savundu. Bu nedenle Bitcoin varlıklarının bir bölümünü satarak altına yönelmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Öte yandan Brandt, geçmişe dönük en büyük hatasının Bitcoin 400 dolar seviyelerinde işlem görürken daha fazla alıp uzun süre elde tutmamak olduğunu da hatırlattı. Bu değerlendirme, kısa vadeli temkinli görünümüne rağmen Bitcoin’in uzun vadeli potansiyelini tamamen göz ardı etmediğine işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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