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Metaplanet, ABD’de Bitcoin hazine platformu için Super League’i alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Metaplanet, ABD'de Bitcoin hazine platformu kurmak için Super League'i alacak.
  • 📌 İşlem, 2.100 Bitcoin ve 2,5 milyon dolar karşılığında Superplanet yapısını oluşturacak.
  • 💵 Plan, Japonya'da yen ve ABD'de dolar finansmanını birleştirerek $BTC birikimini büyütecek.
  • 📅 Hissedar ve düzenleyici onaylar alınırsa sürecin 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Metaplanet, ABD dijital varlık pazarına girişini büyük bir satın alma işlemiyle genişletmeyi planlıyor. Şirket, Super League Enterprise karşılığında 2.100 Bitcoin ve 2,5 milyon dolar nakit aktararak ABD merkezli bir Bitcoin hazine platformu kurmayı hedefliyor. İşlemin tamamlanması halinde Nasdaq’ta işlem gören şirketin adı Superplanet olarak değişecek ve hisse kodu SUPA olacak.

İçindekiler
1 İşlemin yapısı ve hedefi
2 Bitcoin varlığı ve ek finansman planı
3 Onay süreci ve mevcut konum

İşlemin yapısı ve hedefi

Metaplanet, yatırımcı sunumunda Japonya’da uyguladığı Bitcoin hazine modelini daha gelişmiş ABD finans piyasasına taşımayı amaçladığını belirtiyor. Plan, Japonya ve ABD’de halka açık iki şirketten oluşan bir yapı kurulmasını öngörüyor. Buna göre Metaplanet Japonya’da yen cinsinden fonlama yapmayı sürdürecek, Superplanet ise ABD’de dolar üzerinden kaynak sağlayacak.

İşlem sonrasında Metaplanet’in Superplanet’in adi hisseleri ve oy hakları üzerinde yaklaşık %95,7 paya sahip olması bekleniyor. Superplanet tarafından alınacak tüm Bitcoin’lerin Metaplanet grubu içinde tutulacağı ve grubun toplam BTC varlığına ekleneceği ifade ediliyor.

Metaplanet, ABD pazarında Bitcoin hazine modelini büyütmek için Japonya’daki yapısını dolar bazlı bir şirketle tamamlamayı planlıyor.

Şirketin stratejisindeki en büyük başlıklardan biri, ABD doları cinsinden süresiz imtiyazlı hisse ihracı olabilir. Bu yolla sağlanacak kaynakla Superplanet bilançosuna ek Bitcoin alınması planlanıyor. Sunumda verilen örneğe göre Superplanet, ilk 2.100 BTC pozisyonunun değeri kadar imtiyazlı sermaye toplarsa aynı büyüklükte ek 2.100 BTC daha satın alabilecek.

KalemMiktar
İlk aktarım2.100 BTC + 2,5 milyon dolar
Olası ek alım2.100 BTC
Toplam olası varlık4.200 BTC

Bitcoin varlığı ve ek finansman planı

Bu senaryoda yeni şirketin Bitcoin varlığı 2.100 BTC’den 4.200 BTC’ye yükselebilir. Metaplanet, bu adımın şirket hissesi başına düşen Bitcoin miktarını yaklaşık %4,7 artırmasının beklendiğini kaydetti.

Metaplanet’in ayrıca Superplanet’e 210 milyon dolara kadar ek yatırım yapma imkanı bulunuyor. Bu kapsamda şirketin 381 milyon hisse için uzun vadeli alım hakkı elde edebileceği belirtildi.

Sunumdaki örnek hesaplama, ilk 2.100 BTC’lik pozisyonun aynı büyüklükte ek sermayeyle desteklenmesi halinde varlığın 4.200 BTC’ye çıkabileceğine işaret ediyor.

Onay süreci ve mevcut konum

Buna karşın işlemin tamamlanması için hissedar onayı ile birlikte Nasdaq ve diğer düzenleyici kurumların izni gerekiyor. Tüm onayların alınması halinde sürecin 2026’nın dördüncü çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Metaplanet, Bitcoin hazine stratejisini geçen yıl başlattı. Şirket, 2026’daki piyasa zayıflığı sırasında BTC alımlarını geçici olarak durdurmuş, bu yıl temmuz ayında ise alımlara yeniden başlamıştı. Metaplanet’in yaklaşık 43.000 BTC tuttuğu hesaplanıyor. Bu seviye, şirketi kamuya açık veriler baz alındığında en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumuna taşıyor.

Kurumsal sıralamada Twenty One Capital 43.514 BTC ile Metaplanet’in hemen üzerinde yer alırken, Strategy yaklaşık 840.447 BTC ile ilk sırada bulunuyor. Metaplanet, ABD’deki bu yeni yapı sayesinde hem dolar finansmanına erişimini artırmayı hem de iki büyük sermaye piyasasında Bitcoin birikimini büyütmeyi amaçlıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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