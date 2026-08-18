Kayıt Banner
Solana (SOL)

Analistler Solana’da 40 ila 60 dolar bandını alım bölgesi görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, Solana için 40 ila 60 dolar bandını önemli alım bölgesi olarak görüyor.
  • 📈 SOL 76,20 dolarda işlem görürken $SOL tarafında uzun vadeli iyimserlik korunuyor.
  • 🐋 Yaklaşık iki yıl sonra dönen büyük yatırımcı, 47.535 SOL alarak 3,6 milyon dolar harcadı.
  • 🧭 Kalıcı toparlanma için ağ kullanımı, likidite ve destek seviyelerinin gücü belirleyici olacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana için uzun vadeli görünümde iyimser beklentiler korunurken, analistler son düzeltmeleri yeni pozisyon almak isteyen yatırımcılar açısından önemli bir izleme alanı olarak değerlendiriyor. Piyasadaki dalgalanmanın sürmesine karşın, büyük yatırımcı hareketlerindeki canlanma da SOL tarafında güvenin yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısında kritik bölge öne çıktı
2 Büyük yatırımcı yeniden alıma geçti

Fiyat yapısında kritik bölge öne çıktı

SOL, haber hazırlanırken 76,20 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,37 milyon dolar, piyasa değeri ise 44,41 milyar dolar olarak kaydedildi. Son dönemde ivmenin toparlanmasıyla birlikte fiyat yapısının olası bir yön değişimine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, Solana fiyat yapısının daha derin bir düzeltme yaşanması halinde dikkat çekici bir birikim fırsatı sunabileceğini öngörüyor. Analiste göre 60 ila 40 dolar aralığı, piyasa zayıfladığında kademeli alım yapmak isteyen yatırımcılar açısından temel bölge haline gelebilir.

Crypto Patel, kısa vadeli yükselişlerin peşinden gitmek yerine dalgalı dönemlerde sabırlı kalmanın daha elverişli giriş fırsatları doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bu yaklaşımı benimseyenler, kısa süreli hareketlerden çok uzun vadeli fiyat potansiyeline odaklanıyor. 300, 500 ve 1.000 dolar gibi iddialı hedefler dile getirilse de bu seviyelere ulaşılması, ağ kullanımının artmasına, likiditenin güçlenmesine ve piyasa koşullarının destek vermesine bağlı görünüyor.

Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleriyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ üzerindeki kullanım eğilimi, geliştirici faaliyeti ve sermaye akışı, uzun vadeli fiyat beklentilerinde yakından izlenen başlıca göstergeler arasında yer alıyor.

Büyük yatırımcı yeniden alıma geçti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, yaklaşık iki yıl boyunca piyasadan uzak kalan bir büyük yatırımcının yeniden SOL alımı yaptığını bildirdi. Söz konusu cüzdanın 47.535 SOL satın aldığı ve bu işlemin toplam değerinin yaklaşık 3,6 milyon dolar olduğu görüldü.

Aynı yatırımcı, 2023 yılındaki düşüş döneminde ortalama 23,37 dolardan 291.790 SOL toplamıştı. Daha sonra fiyat yükselirken 191.789 SOL satarak yaklaşık 24,62 milyon dolar gelir elde etti. Bu satışların ortalama fiyatı 128,36 dolar seviyesinde gerçekleşti ve işlemden 20 milyon doların üzerinde kar çıktı.

Lookonchain verileri, son alımın SOL ağında düşüşe rağmen ilginin sürdüğünü gösterdiğini ortaya koyuyor; buna karşın tek bir büyük yatırımcı işlemi tek başına kalıcı trend değişimini doğrulamıyor.

Son alım, piyasanın son geri çekilmesine rağmen bazı büyük oyuncuların yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Bununla birlikte, analistler destek seviyelerinin korunup korunmayacağını ve alım baskısının güç kazanıp kazanmayacağını izlemeyi sürdürüyor.

Bitcoin‘deki toparlanmanın genel piyasa hissiyatını desteklemesi de SOL üzerindeki görünümü etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Yine de daha fazla düzeltme ihtimali masada kalırken, kalıcı bir toparlanma için benimsenmenin ve likiditenin güçlenmesi önemini koruyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana’da düşen kama formasyonu, 77,10 dolar direncini öne çıkardı

Solana, 81 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi kazanabilir

Solana, Axelar entegrasyonuyla XRPL DEX’te işlem görmeye başladı

MoneyGram, Solana ağına API tabanlı nakit geçiş hizmetini açtı

Solana, 73,5 ile 74 dolar desteğini korursa 120 dolar hedefi güçleniyor

Solana ETF’leri üç ayın en güçlü girişini kaydetti

Solana’da kama kırılımı sonrası 97,50 dolar hedefi izleniyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Metaplanet, ABD’de Bitcoin hazine platformu için Super League’i alacak
Bir Sonraki Yazı Ripple’ın RLUSD arzı XRPL’de 30 günde neredeyse sabit kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ripple’ın RLUSD arzı XRPL’de 30 günde neredeyse sabit kaldı
RIPPLE (XRP)
Metaplanet, ABD’de Bitcoin hazine platformu için Super League’i alacak
BITCOIN (BTC)
Lost your password?