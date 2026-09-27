ABD spot Solana ETF’lerine bir haftada 188 milyon dolar girdi

ABD’de işlem gören spot Solana ETF’leri, 21 Eylül ile 25 Eylül 2026 arasında toplam 188,21 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu tutar, fonların geçen yılın sonlarında piyasaya çıkmasından bu yana görülen en güçlü haftalık performans olarak öne çıktı.

Kurumsal ilgi yeniden hızlandı

Kripto para piyasasında son dönemde görülen geniş çaplı fiyat yükselişleri, Solana’ya yönelik kurumsal ilgiyi de artırdı. Solana fiyatındaki son hareketlilik sürerken, buna paralel olarak ETF tarafında da işlem performansı ve sermaye akışı belirgin biçimde güçlendi.

Haftalık toplamın önemli bölümü, 25 Eylül Cuma günündeki 86,67 milyon dolarlık net girişle oluştu. Böylece spot Solana ETF’leri, kısa süre içinde hızlanan talebin desteğiyle şimdiye kadarki en yüksek haftalık net giriş seviyesine ulaştı.

ABD spot Solana ETF’leri, 21 Eylül ile 25 Eylül arasında 188,21 milyon dolar net giriş gördü ve lansmandan bu yana en güçlü haftasını geçirdi.

Tüm fonlarda pozitif tablo oluştu

Hafta boyunca piyasadaki yedi Solana ETF’sinin tamamı pozitif net giriş yazdı. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin yalnızca tek bir üründe toplanmadığını, daha geniş bir ürün grubuna yayıldığını gösterdi.

ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan elde tutmadan takip etmeyi amaçlayan borsa yatırım fonu olarak biliniyor. Spot ETF’ler ise dayanak varlığı doğrudan portföyünde bulunduran yapılarıyla, vadeli ürünlerden ayrışıyor.

Bitwise pazar liderliğini korudu

Haftalık verilerde en büyük payı Bitwise aldı. Şirketin Solana staking odaklı ürünü BSOL, beş günlük dönemde yaklaşık 128,46 milyon dolar giriş çekti. Bitwise, böylece toplam haftalık akışın yaklaşık %68’ini tek başına topladı.

Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri geliştiren ABD merkezli bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Şirket, Solana ETF pazarında lansmandan bu yana günlük bazda en fazla sermaye çeken kurumlar arasında ilk sırada yer aldı.

Grayscale de aynı dönemde 28,06 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, pazarın geri kalanında da talebin canlı kaldığına işaret ederken, Bitwise’ın lider konumunu daha da güçlendirdi.

Kurum Haftalık net giriş Not Bitwise 128,46 milyon dolar Toplam girişin yaklaşık %68’i Grayscale 28,06 milyon dolar Haftanın öne çıkan ikinci kurumu Toplam pazar 188,21 milyon dolar Yedi ETF’nin tamamı pozitif kaldı

Bitwise’ın BSOL fonu, beş günde 128,46 milyon dolar çekerek haftalık toplam girişin büyük kısmını oluşturdu.