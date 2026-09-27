Solana (SOL)

ABD spot Solana ETF’lerine bir haftada 188 milyon dolar girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'deki spot Solana ETF'leri bir haftada 188,21 milyon dolar giriş topladı.
  • 📈 25 Eylül'deki 86,67 milyon dolarlık akış, haftalık rekorun ana itici gücü oldu.
  • 🏦 Yedi Solana ETF'sinin tamamı pozitif kaldı ve ilgi yalnızca $SOL odaklı tek bir fonda toplanmadı.
  • 📊 Bitwise, 21 Eylül ile 25 Eylül 2026 arasında 128,46 milyon dolarla pazar liderliğini korudu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de işlem gören spot Solana ETF’leri, 21 Eylül ile 25 Eylül 2026 arasında toplam 188,21 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu tutar, fonların geçen yılın sonlarında piyasaya çıkmasından bu yana görülen en güçlü haftalık performans olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi yeniden hızlandı
2 Tüm fonlarda pozitif tablo oluştu
3 Bitwise pazar liderliğini korudu

Kurumsal ilgi yeniden hızlandı

Kripto para piyasasında son dönemde görülen geniş çaplı fiyat yükselişleri, Solana’ya yönelik kurumsal ilgiyi de artırdı. Solana fiyatındaki son hareketlilik sürerken, buna paralel olarak ETF tarafında da işlem performansı ve sermaye akışı belirgin biçimde güçlendi.

Haftalık toplamın önemli bölümü, 25 Eylül Cuma günündeki 86,67 milyon dolarlık net girişle oluştu. Böylece spot Solana ETF’leri, kısa süre içinde hızlanan talebin desteğiyle şimdiye kadarki en yüksek haftalık net giriş seviyesine ulaştı.

ABD spot Solana ETF’leri, 21 Eylül ile 25 Eylül arasında 188,21 milyon dolar net giriş gördü ve lansmandan bu yana en güçlü haftasını geçirdi.

Tüm fonlarda pozitif tablo oluştu

Hafta boyunca piyasadaki yedi Solana ETF’sinin tamamı pozitif net giriş yazdı. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin yalnızca tek bir üründe toplanmadığını, daha geniş bir ürün grubuna yayıldığını gösterdi.

ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan elde tutmadan takip etmeyi amaçlayan borsa yatırım fonu olarak biliniyor. Spot ETF’ler ise dayanak varlığı doğrudan portföyünde bulunduran yapılarıyla, vadeli ürünlerden ayrışıyor.

Bitwise pazar liderliğini korudu

Haftalık verilerde en büyük payı Bitwise aldı. Şirketin Solana staking odaklı ürünü BSOL, beş günlük dönemde yaklaşık 128,46 milyon dolar giriş çekti. Bitwise, böylece toplam haftalık akışın yaklaşık %68’ini tek başına topladı.

Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri geliştiren ABD merkezli bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Şirket, Solana ETF pazarında lansmandan bu yana günlük bazda en fazla sermaye çeken kurumlar arasında ilk sırada yer aldı.

Grayscale de aynı dönemde 28,06 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, pazarın geri kalanında da talebin canlı kaldığına işaret ederken, Bitwise’ın lider konumunu daha da güçlendirdi.

KurumHaftalık net girişNot
Bitwise128,46 milyon dolarToplam girişin yaklaşık %68’i
Grayscale28,06 milyon dolarHaftanın öne çıkan ikinci kurumu
Toplam pazar188,21 milyon dolarYedi ETF’nin tamamı pozitif kaldı

Bitwise’ın BSOL fonu, beş günde 128,46 milyon dolar çekerek haftalık toplam girişin büyük kısmını oluşturdu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana 120 doların üzerine çıkarak 146 dolar direncini gündeme taşıdı

Solana 120 dolar eşiğini zorlarken Zcash’te düzeltme riski arttı

Solana, 118 dolar direncini aşarsa 148 dolar seviyesi gündeme geliyor

Altcoin piyasasında risk iştahı artarken 5 varlık öne çıktı

Analist Peter Brandt, Solana için 240 dolar eşiğine dikkat çekiyor

Solana, 115 dolar direncini aşarsa 125 dolar bölgesine yönelebilir

Solana, Fed kararı sonrası 105 dolar seviyesini yeniden aştı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum, Glamsterdam testleriyle 2026 ana ağ hedefini koruyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Glamsterdam testleriyle 2026 ana ağ hedefini koruyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin yükselirken dolar endeksi de güç kazandı
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?