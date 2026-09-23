Solana (SOL)

Solana, 118 dolar direncini aşarsa 148 dolar seviyesi gündeme geliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 117,38 dolar civarında işlem görürken $SOL için 118 ile 120 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 Haftalık grafikte 200 haftalık ortalama geri alındı ve golden cross ihtimali güç kazandı.
  • 🎯 Analistler, 118 doların korunması halinde 148 dolar seviyesinin izlenebileceğini aktarıyor.
  • 📊 Santiment verilerine göre Solana açık pozisyonu 2,97 milyar dolara yükseldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana 117,38 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağı 118 ile 120 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesine çevrildi. Son haftalarda dip seviyelerden güçlü bir toparlanma sergileyen varlık, bu eşiğin aşılması halinde yükselişin ivme kazanıp kazanamayacağı sorusunu öne çıkardı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde güçlenme sinyali
2 118 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici oldu
3 Daha uzun vadede 400 dolar senaryosu tartışılıyor
4 Türev piyasada açık pozisyon 2,97 milyar dolara çıktı

Teknik görünümde güçlenme sinyali

Haftalık grafikte Solana’nın uzun süreli düzeltmenin ardından teknik açıdan daha yapıcı bir tablo oluşturduğu görülüyor. Fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkması dikkat çekerken, bir diğer önemli ortalamayla arasındaki farkın daralması olası bir golden cross oluşumunu gündeme taşıyor. Solana, yüksek hızlı blokzincir ağı olarak özellikle merkeziyetsiz finans ve uygulama ekosistemiyle biliniyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Teknik analizde bu yapı, tek başına kesin sinyal sayılmasa da orta ve uzun vadede trend değişimi ihtimaline işaret edebilir.

Ash Crypto, haftalık zaman diliminde gelişen golden cross yapısının daha geniş çaplı bir trend dönüşümünün erken işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte söz konusu kesişim henüz tamamlanmış değil. Fiyatın 200 haftalık ortalama üzerinde kalması toparlanmayı destekleyebilir. Üst bölgeden gelecek yeni bir satış baskısı ise bir sonraki yükseliş denemesi öncesinde yatay seyre yol açabilir.

118 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici oldu

Analist GordonGekko, 118 dolar bölgesinin kalıcı biçimde geri kazanılmasının Solana’da 148 dolara uzanan daha geniş bir hareketi tetikleyebileceğini öngörüyor. Analistin paylaştığı görselde SOL’un 96 dolar çevresindeki tabandan toparlanarak mevcut direnç alanına ulaştığı görülüyor.

GordonGekko, 118 dolar seviyesinin destek olarak korunması halinde 148 dolardaki bir sonraki ana arz bölgesinin yeniden hedef haline gelebileceğini vurguluyor.

Gün içi işlemlerde 119,90 dolara kadar çıkan Solana, böylece kırılma bölgesini test etmiş oldu. Ancak 118 doların üzerinde kalıcılık sağlanamazsa 110 ile 112 dolar bandı yeniden izlenebilir. Bu nedenle piyasa katılımcıları yalnızca anlık yükselişe değil, fiyatın bu alan üzerindeki tutunmasına da odaklanıyor.

Daha uzun vadede 400 dolar senaryosu tartışılıyor

Daha geniş zaman dilimine bakan başka bir projeksiyon, Solana’nın mevcut taban oluşumunu koruması halinde daha büyük bir toparlanma sürecine girebileceğini öne sürüyor. Sweep tarafından paylaşılan analiz, önceki birikim dönemleriyle mevcut yapıyı karşılaştırıyor ve 95 ile 100 dolar çevresindeki desteğin önemine işaret ediyor.

Bu senaryoda 400 ile 500 dolar bandına uzanan bir yol haritası çizilse de, söz konusu görünüm doğrulanmış bir hedef değil. Böyle bir tablonun ciddiyet kazanabilmesi için önce 118 doların aşılması, ardından 148 dolar bölgesinin geçilmesi ve daha güçlü bir üst zaman dilimi trendinin oluşması gerekiyor.

Türev piyasada açık pozisyon 2,97 milyar dolara çıktı

Santiment Intelligence verileri, Solana vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğünün 2,97 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Aynı veri setinde Bitcoin için 25,84 milyar dolar, Ethereum için ise 16,97 milyar dolar açık pozisyon bulunuyor.

VarlıkAçık pozisyonDurum
Solana2,97 milyar dolarArtış
Bitcoin25,84 milyar dolarYüksek seviye
Ethereum16,97 milyar dolarYüksek seviye

Açık pozisyondaki yükseliş, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret edebilir. Öte yandan kaldıraçlı işlemlerin artması, direnç bölgesinde yaşanabilecek ters hareketlerde sert tasfiyeler riskini de büyütüyor. Bu nedenle 118 ile 120 dolar aralığında verilecek tepki, yalnızca spot piyasa için değil türev taraftaki yön arayışı açısından da önem taşıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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