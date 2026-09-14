Solana’da güçlü ağ verileri fiyatı toparlamaya yetecek mi?

Solana 14 Eylül’de yaklaşık 98,30 dolardan işlem gördü. Varlık gün içinde %2,2, son yedi günde ise %4,7 geriledi. Piyasadaki bu zayıflamada makro baskılar ile ETF talebindeki yavaşlamanın etkili olduğu değerlendiriliyor. Böylece 100 dolar seviyesi yeniden kısa vadeli en önemli eşik haline geldi.

100 dolar ve altında izlenen seviyeler

Eylül boyunca 100 dolar çevresinde sık sık test edilen fiyat hareketi, bu bölgenin yön tayini açısından önemini artırdı. Coinpaper, 97,70 dolar seviyesini toparlanmanın sürmesi ile daha derin bir geri çekilme arasındaki ayırıcı bölge olarak öne çıkardı.

100 doların yeniden kazanılması tek başına güçlü bir yükseliş trendine dönüş için yeterli görülmüyor. İlk direnç alanı 106 ile 110 dolar arasında bulunuyor. Önceki fiyat hareketleri ve likidasyon yoğunluğu bu bölgede satış baskısını artırmış durumda. Bunun üzerinde ise 117 ile 120 dolar aralığı bir sonraki önemli sınav olarak öne çıkıyor.

100 doların aşılması olumlu bir işaret sayılabilir, ancak daha güçlü teknik teyit için 106 ile 120 dolar arasındaki direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor.

Aşağı yönde ise 97 doların altına sarkılması halinde baskının artabileceği, bu durumda 80 ile 85 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadede 100 dolar çevresindeki fiyat davranışı yakından izleniyor.

ETF akışları karışık seyrediyor

Kurumsal tarafta sinyaller net değil. Solana ETF’leri toplamda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kümülatif net giriş çekti. Bitwise’ın BSOL fonu da kısa süre önce 1 milyar dolar varlık büyüklüğünü aşan ilk ABD merkezli Solana ETF’si oldu.

Buna karşın günlük akışlar dalgalı seyrediyor. 9 Eylül’de ETF’lere yaklaşık 11,7 milyon dolar giriş olurken, 10 ve 11 Eylül’de sınırlı net çıkış görüldü. Ağustosta 100 doların üzerindeki rallinin daha güçlü kurumsal alımlarla aynı döneme denk gelmesi, ETF tarafındaki ivmenin neden yakından izlendiğini gösteriyor.

ETF girişlerinde yeniden süreklilik sağlanması, SOL için yeni bir yükseliş kırılımının kalıcı olmasını kolaylaştırabilir.

Ağ verileri fiyat zayıflığına rağmen güçleniyor

Fiyat baskısına rağmen Solana ağındaki bazı göstergeler büyümeyi sürdürüyor. Tokenize hisse senedi tutan adres sayısının 12 Eylül itibarıyla 800 bini aştığı aktarılıyor. Bu sayı eylül başında yaklaşık 425 bin düzeyindeydi. Böylece iki haftadan kısa sürede yaklaşık %88 artış kaydedildi.

Teknik seviyelerin ve direnç kırılımlarının yakından izlendiği bu dönemde, piyasadaki yapısal dönüşüm de dikkat çekiyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

SOL fiyatındaki ivme zayıflamış olsa da tokenize hisseler etrafındaki benimsenme hızlanıyor. Bu ilginin kısa süreli bir sıçrama yerine kalıcı talebe dönüşmesi halinde, ağın temel görünümü orta vadede daha güçlü bir destek unsuru oluşturabilir.

Mevcut tabloda Solana, güçlenen ağ verileri ile daha zorlu piyasa koşulları arasında sıkışmış görünüyor. Yukarıda 100 doların geri alınması ilk adım sayılırken, 106 ile 120 dolar aralığı daha belirleyici olacak. Aşağıda ise 97 doların korunup korunamayacağı kısa vadeli yön açısından öne çıkıyor.