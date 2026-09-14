XRP’de kritik destek sınavı: Yeni yükseliş için bu bölgenin aşılması gerekiyor

XRP, ağustostaki sert yükselişin ardından kısa vadede en kritik destek bölgelerinden birinin üzerinde tutunuyor. Fiyat 1,38 dolar civarında seyrederken, 1,30 ile 1,35 dolar aralığı son toparlanma yapısının korunması açısından öne çıkıyor.

Destek bölgesi önemini koruyor

Günlük grafikteki görünüm, son geri çekilmenin henüz tam anlamıyla düşüş yönlü bir kırılmaya dönüşmediğine işaret ediyor. Ağustostaki güçlü çıkışın ardından oluşan yatay sıkışmanın alt sınırını 1,30 ile 1,35 dolar bandı oluşturuyor. Alıcıların bu bölgede yeniden devreye girmesi, fiyatın daha derin bir geri çekilme yaşamasını şimdilik sınırladı.

Teknik yapının fiyatın altında da güç kazandığı görülüyor. 50 günlük hareketli ortalama 1,28 dolara doğru yükselirken, XRP daha kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ağustos yükselişinin piyasa yapısını kısa sürede değiştirmesi nedeniyle daha uzun vadeli ortalamalar ise halen daha aşağıda bulunuyor.

XRP için 1,30 dolar seviyesi kısa vadede kolay kaybedilebilecek bir eşik olarak görülmüyor; bu desteğin altına kalıcı sarkma olması halinde 50 günlük hareketli ortalama ile 1,20 ila 1,25 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareket için hacim belirleyici olabilir

Buna karşın XRP tüm riskleri geride bırakmış değil. Fiyat 1,40 dolar çevresinde zorlanmayı sürdürürken, son denemelerde 1,45 dolara doğru güçlü bir ilerleme görülmedi. Kırılma dönemindeki olağanüstü seviyelere kıyasla işlem hacmindeki düşüş de dikkat çekiyor. Bu tablo, sert yükseliş sonrası olağan kabul edilse de alıcı tarafındaki ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Momentum göstergeleri de daha dengeli bir görünüme döndü. Ağustostaki yükseliş sırasında kısa süreliğine aşırı alım bölgesine çıkan günlük RSI, yaklaşık 55 seviyesine gerileyerek nötr ile pozitif alan arasına yerleşti. Bu durum, piyasadaki aşırı ısınmanın azaldığını gösterirken aynı zamanda önceki ivmenin yavaşladığını da ortaya koyuyor.

1,30 ile 1,35 dolar aralığı korunduğu sürece ağustos sonrası oluşan toparlanma yapısı geçerliliğini sürdürüyor; buna karşılık 1,40 ile 1,45 dolar bölgesi aşılmadan yeni bir ivmeden söz etmek zor görünüyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Kısa vadede en kritik eşik 1,30 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına kalıcı iniş yaşanması halinde önce 50 günlük hareketli ortalama, ardından 1,20 ile 1,25 dolar bandı destek olarak test edilebilir.

Diğer yandan 1,40 ile 1,45 dolar aralığının artan hacimle geri alınması halinde 1,50 dolar seviyesi ve ağustos zirvelerine uzanan yol yeniden açılabilir. Mevcut görünümde düzeltmenin hız kestiği, alıcıların daha geniş toparlanma yapısını koruduğu ve 1,30 dolar desteğinin çalışmayı sürdürdüğü görülüyor.