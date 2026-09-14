Bitcoin’de 80 bin doları aşmak yetmeyebilir: Kritik satış bölgesi öne çıkıyor

Bitcoin fiyatı yeniden 80 bin dolar sınırına yaklaşırken, piyasanın odağı bu seviyenin kalıcı biçimde aşılıp aşılamayacağına çevrildi. BTC pazartesi günü 77 bin doların üst bandında işlem gördü. Bu seviye hem psikolojik 80 bin dolar eşiğinin hem de son üç ayda görülen yaklaşık 82 bin dolarlık tepenin altında kaldı.

80 bin doların üstünde satış baskısı öne çıkıyor

Ay içinde daha önce 80 bin dolar seviyesi test edildi, ancak faiz artışı beklentilerinin yeniden güç kazanmasıyla bu hareket kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle sıradaki yükseliş denemesi daha fazla önem taşıyor.

Piyasa analizleri, 81 bin dolar ile 86 bin dolar aralığında kayda değer bir Bitcoin arzına işaret ediyor. Daha yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların, fiyat toparlandığında satışa yönelme ihtimali bu bölgede baskıyı artırabilir. Bu tablo, yalnızca 80 bin doların aşılmasının yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

80 bin doların üzerine çıkılması tek başına yeterli görünmüyor. Bitcoin’in bu seviyeyi koruması ve 81 bin dolar ile 86 bin dolar arasındaki daha yoğun satış bölgesini aşması gerekiyor.

BTC’nin 86 bin doların üzerine yerleşmesi halinde 90 bin dolara uzanan senaryo daha güçlü biçimde gündeme gelebilir. Buna karşılık 82 bin dolar civarındaki son yerel zirve de kısa vadede izlenen ara dirençlerden biri olarak öne çıkıyor.

ETF akışları önceki desteği vermiyor

Kurumsal talep tarafında ise önceki haftalara kıyasla daha zayıf bir görünüm dikkat çekiyor. Ayın başlarında Bitcoin ETF’leri, BTC 80 bin dolar çevresinde seyrederken haftalık yaklaşık 1 milyar dolarlık net giriş çekmişti. Ancak 10 Eylül itibarıyla fonlarda günlük yaklaşık 283 milyon dolarlık çıkış kaydedildi ve bu hareket birkaç seansa yayılan çıkış serisini uzattı.

ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor ve yatırımcılara varlığı doğrudan tutmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor. Bitcoin ETF’leri özellikle kurumsal para akışını izlemek açısından piyasada yakından takip ediliyor.

Fon akışlarının yeniden pozitife dönmesiyle birlikte Bitcoin’in 80 bin doların üzerine çıkması, olası kırılmayı çok daha güçlü gösterebilir.

Bu nedenle yeni bir yükseliş denemesinin, eylül başındaki kadar güçlü ETF desteği olmadan gerçekleşmesi gerekebilir. Fon akışlarında toparlanma ile fiyat hareketinin aynı döneme denk gelmesi halinde piyasa algısı da daha belirgin şekilde değişebilir.

Aşağıda 75 bin ve 73 bin dolar bölgeleri izleniyor

Aşağı yönlü riskler de önemini koruyor. Teknik destek orta 70 bin dolar bölgesinde bulunurken, 200 günlük üstel hareketli ortalama düşük 73 bin dolar alanına yakın seyrediyor. Bu da 75 bin doların altına sarkılması halinde 73 bin dolar çevresinin daha fazla gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Kısa vadeli görünümde 80 bin doların üzerinde 82 bin ile 86 bin dolar aralığı, 86 bin doların üzerinde ise 90 bin dolar hedefi izleniyor. Buna karşılık 75 bin doların altındaki hareketlerde baskının artması olasılığı öne çıkıyor.