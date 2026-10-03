BlackRock son bir ayda 1,57 milyar dolarlık Bitcoin aldı

BlackRock, son bir ayda Bitcoin varlıklarını 1,57 milyar dolar artırdı. Arkham Intelligence verilerine göre şirket, spot Bitcoin ETF ürünü IBIT’e gelen girişlerin desteğiyle alımlarını çoğu işlem gününde sürdürdü ve toplam Bitcoin bakiyesini 801.769 BTC’ye çıkardı.

Son alım 195,6 milyon dolar oldu

Veriler, BlackRock’un en son 195,6 milyon dolar değerinde BTC satın aldığını gösteriyor. Bu işlemin, Bitcoin fiyatının yeniden 84.000 doların üzerine çıkmasının ardından gerçekleşmesi, kurumsal yatırımcı ilgisinin son yükselişle birlikte güçlenmiş olabileceğine işaret etti.

Aynı dönemde Coinbase’e ait bir sıcak cüzdan ile BlackRock’la bağlantılı bir cüzdan arasında 300 BTC’lik partiler halinde bir dizi transfer kaydedildi. Söz konusu hareketler, şirketin son alım süreciyle eş zamanlı olarak zincir üstü verilerde görüldü.

Arkham Intelligence verileri, BlackRock’un son bir ayda net 1,57 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptığını ve toplam varlığını 801.769 BTC’ye taşıdığını gösteriyor.

IBIT pazardaki ağırlığını koruyor

BlackRock’un birikimini hızlandırdığı dönemde, spot Bitcoin ETF’i IBIT de yatırımcılardan yeni para çekmeyi sürdürdü. Bu tablo, şirketin Bitcoin ETF pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştirdi.

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Kripto portföyünde Bitcoin ağırlığı öne çıktı

Mevcut fiyatlarla BlackRock’un elindeki 801.769 BTC’nin değeri yaklaşık 67,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, şirketin takip edilen toplam 77,93 milyar dolarlık kripto portföyünün açık ara en büyük bölümünü oluşturuyor.

Bitcoin, BlackRock’un izlenen kripto varlıklarının yüzde 87’sinden fazlasını oluştururken ikinci sırada Ethereum yer aldı. Şirketin Ethereum varlıklarının toplam değeri 10,06 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bitcoin, BlackRock’un 77,93 milyar dolarlık izlenen kripto portföyünde 67,87 milyar dolarlık payla ilk sırada yer alıyor.

Son veriler, kurumsal tarafta Bitcoin’e yönelik talebin zayıflamadığını ortaya koyarken, BlackRock’un birikim hızının ETF piyasasındaki dengeler açısından yakından izlenmeye devam etmesi bekleniyor.