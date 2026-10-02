Bitcoin 90 bin dolara yaklaşırken üç satış duvarı öne çıktı

Bitcoin, eylül ayındaki dip bölgeden gelen güçlü toparlanmanın ardından 86 bin ile 86 bin 300 dolar aralığında işlem görüyor. Günlük grafikte fiyatın ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. Son yükselişle birlikte BTC, eylül sonundaki yaklaşık 87 bin dolarlık tepe bölgeye yeniden yaklaştı.

90 bin dolar yolunda öne çıkan seviyeler

Vadeli işlemlerdeki emir verileri, kısa vadede üç önemli satış bölgesine işaret ediyor. 86 bin 900 dolar, 87 bin 700 dolar ve 88 bin dolar çevresinde biriken büyük satış emirleri, piyasanın yakından izlediği seviyeler arasında yer alıyor. Bu tablo, fiyat yukarı yönlü denemelerini sürdürse bile ilerleyişin kesintisiz olmayabileceğini gösteriyor.

İlk eşik olan 86 bin 900 dolar, son fiyat hareketleriyle çakıştığı için ayrı önem taşıyor. Bitcoin daha önce 87 bin dolar civarına kadar yükselmiş, ardından satışlarla 83 bin ile 85 bin dolar bandına geri çekilmişti. Bu nedenle 86 bin 900 doların kalıcı biçimde aşılması, yalnızca teknik açıdan değil, türev piyasalardaki yoğun satış baskısının karşılanması bakımından da dikkat çekici sayılabilir.

86 bin 900 doların üzerinde kalıcı işlemler görülmesi, Bitcoin’in son yerel tepesini geride bırakması açısından kritik önem taşıyor.

88 bin dolar psikolojik eşik olarak izleniyor

İkinci önemli bölge 87 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor. İlk direnç benzeri satış alanı ile bu seviye arasındaki mesafenin dar olması, 86 bin 900 doların üzerine çıkılması halinde yeni arzın hızlı biçimde devreye girebileceğine işaret ediyor. Bu bölgenin aşılamaması durumunda fiyatın son dönemde oluşan tavanın altında kalması olası görünüyor.

Üçüncü bölge olan 88 bin dolar ise görünür en büyük satış emirlerinden birini barındırıyor. Aynı zamanda yuvarlak rakam olması nedeniyle piyasa psikolojisinde de öne çıkıyor. Bitcoin bu seviyenin üzerine yerleşirse, 90 bin dolarla arasındaki fark yaklaşık yüzde 2,3 seviyesine inecek. Daha yukarıda öne çıkan bir sonraki büyük satış yoğunlaşmasının ise 90 bin 900 dolar ve üzeri bölgelerde bulunduğu görülüyor.

88 bin doların aşılması halinde Bitcoin ile 90 bin dolar arasındaki mesafe belirgin biçimde daralacak.

Göstergeler yükselişi destekliyor, ancak teyit henüz gelmedi

Kısa vadeli görünümde momentum göstergeleri yeni bir denemeyi destekliyor. Günlük RSI göstergesi nötr bandın üst kısmına toparlanmış durumda, ancak henüz aşırı alım bölgesine işaret eden uç değerlere ulaşmış değil. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Bu nedenle mevcut tablo, yükselişin ivme kazandığını ancak piyasanın aşırı ısınmadığını düşündürüyor.

Mini sözlük: RSI, yani göreceli güç endeksi, fiyat hareketinin ne kadar hızlı ve güçlü gerçekleştiğini ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı aşırı satım bölgesi olarak izlenir.

Bununla birlikte, vadeli işlemlerde görülen büyük satış emirleri tek başına kesin engel olarak kabul edilmiyor. Bu tür emirler zaman içinde geri çekilebilir, yer değiştirebilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu yüzden asıl teyit, fiyatın 86 bin 900, 87 bin 700 ve 88 bin dolar seviyelerinin üzerinde işlem görmesi ve ardından bu bölgelere tutunmasıyla sağlanacak. Bu gerçekleşene kadar 90 bin dolar yakın görünse de Bitcoin’in önünde yoğun bir satış likiditesi kümesi bulunuyor.