Citigroup Bitcoin hedefini 113 bin dolara yükseltti

Citigroup, kripto varlıklara ilişkin 12 aylık fiyat tahminlerini yukarı çekti. Banka, Bitcoin için hedefini 82 bin dolardan 113 bin dolara, Ethereum için ise 2 bin 240 dolardan 3 bin 28 dolara yükseltti. Güncellemede kripto piyasalarındaki artan işlem faaliyeti, makroekonomik görünümdeki destekleyici tablo ve ETF tarafında yeniden güçlenen girişler etkili oldu.

Hedeflerde yaklaşık %35 artış

Yeni tahminler, bankanın önceki öngörülerine kıyasla yaklaşık %35 artışa işaret etti. CoinGecko verilerine göre Bitcoin 83 bin 900 dolar, Ethereum ise 2 bin 700 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviyeler baz alındığında, Citigroup’un hedefleri Bitcoin için yaklaşık %35, Ethereum için ise yaklaşık %12 yükseliş alanı bırakıyor.

Citigroup, daha güçlü piyasa aktivitesi, destekleyici makro koşullar ve ETF girişlerindeki dönüş nedeniyle Bitcoin ve Ethereum için 12 aylık hedeflerini yükseltti.

Banka, gelecek 12 ayda kripto varlıklara toplam 5 milyar dolarlık giriş bekliyor. Bu akışın geçmiş dönemlere kıyasla daha yavaş ancak daha istikrarlı bir tempoda ilerleyeceği öngörülüyor. Citigroup, yatırım danışmanları ile aracı kurumların Bitcoin tahsislerini kademeli biçimde artırmasının bu süreci destekleyeceğini değerlendiriyor.

ETF akışlarında toparlanma öne çıktı

Bu beklenti, son bir yılın verileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir yön değişimine işaret ediyor. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri, eylül sonuna kadar olan 12 aylık dönemi sınırlı net çıkışla kapattı. Aynı dönemde altı ay negatif akış görüldü ve yalnızca haziranda 4,51 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Buna karşın 2026 başından bu yana girişler 880 milyon dolara ulaştı. 2025 genelinde ise bu rakam 21,37 milyar dolar olmuştu.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son dönemde daha olumlu bir tablo oluştu. Fonlar 17 Eylül’den bu yana dokuz işlem gününde üst üste net giriş kaydetti ve bu süreçte toplam 3,08 milyar dolar topladı. 25 Eylül ile biten haftadaki 2,4 milyar dolarlık giriş, Ekim 2025’ten bu yana en güçlü haftalık performanslardan biri olarak kayda geçti.

Spot Bitcoin ETF’leri dokuz işlem günü üst üste net giriş aldı ve 17 Eylül’den bu yana 3,08 milyar dolar topladı.

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Düzenleme tarafında belirsizlik sürüyor

Citigroup, düzenleyici cephede ise daha temkinli bir çerçeve çizdi. Banka, Clarity Act’in geçen ay Senato’dan geçmemesinin piyasa yapısına ilişkin kapsamlı bir yasa için alanı daralttığını değerlendirdi. Buna karşılık, SEC’in sonraki kural duyurularının piyasadaki olumsuz havayı bir miktar yumuşattığına dikkat çekildi.

Fiyat performansı da bu iyimserliğin arka planını oluşturuyor. Citigroup verilerine göre son üç ayda Bitcoin yaklaşık %40, Ethereum ise yaklaşık %68 yükseldi. Böylece yıl başından bu yana kayıplar Bitcoin’de yaklaşık %4’e, Ethereum’da ise yaklaşık %9’a kadar geriledi.

Bitcoin rekorun altında kalıyor

Buna rağmen Citigroup’un 113 bin dolarlık Bitcoin hedefi, Ekim 2025’te görülen yaklaşık 126 bin 200 dolarlık tarihi zirvenin altında bulunuyor. Başka bir ifadeyle bankanın 12 aylık hedefi, önceki rekorun yaklaşık %10 gerisinde kalıyor. Son verilerde Bitcoin 85 bin doların üzerine çıktıktan sonra geri çekildi ve tarihi zirvesinin yaklaşık üçte bir altında dengelendi.