Ripple ekimde 1 milyar XRP kilidini açtı

Ripple, ekim ayının başlamasıyla planlı emanet hesabı takvimi kapsamında 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. Zincir üstü izleme hizmeti Whale Alert, toplam tutarın dört ayrı işlemle serbest bırakıldığını duyurdu. Buna göre 400 milyon XRP, 200 milyon XRP, 300 milyon XRP ve 100 milyon XRP’lik transferler art arda gerçekleşti.

Emanet hesabı takvimi yeniden devreye girdi

İşlemler sırasında 400 milyon XRP’nin değeri 595.636.565 dolar, 200 milyon XRP’nin değeri 297.818.282 dolar, 300 milyon XRP’nin değeri 446.727.424 dolar ve 100 milyon XRP’nin değeri 148.909.141 dolar olarak hesaplandı. Böylece açılan toplam varlığın piyasa karşılığı yaklaşık 1,49 milyar dolara ulaştı.

Ripple her ayın başında emanet hesaplarından XRP açma uygulamasını sürdürüyor. Ancak manşete çıkan 1 milyar XRP’nin tamamı doğrudan dolaşıma girmiyor. Şirket geçmiş dönemlerde serbest kalan tutarın büyük bölümünü yeniden emanet hesaplarına kilitledi. Genellikle 700 milyon ile 800 milyon XRP’nin geri gönderildiği, kalan kısmın ise operasyonel ihtiyaçlar ve ekosistem girişimleri için kullanıldığı görülüyor.

Ripple’ın aylık emanet hesabı açılışlarında öne çıkan rakam 1 milyar XRP olsa da bu tutarın tamamı piyasaya sürülmüyor.

Arz dağılımında son tablo

XRPScan verilerine göre emanet hesaplarında tutulan toplam XRP miktarı 31.845.130.805 seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, toplam arzın yüzde 31,9’una karşılık geliyor. Dolaşımdaki arz ise 68.126.080.636 XRP ile toplam 100 milyar XRP arzının yüzde 68,1’ini oluşturuyor. Bugüne kadar yakılan XRP miktarı 14.394.279 olarak kayda geçti.

Piyasa katılımcıları, önümüzdeki 24 saatte Ripple’ın ne kadar XRP’yi yeniden emanet hesaplarına aktaracağını izliyor. Böylece bu ay fiilen serbest kalan net miktar daha net ortaya çıkacak. Mevcut tabloda emanet altında kalan XRP miktarı 31,845 milyar düzeyinde seyrediyor. Bu seviye, önceki aylarda görülen 32,4 milyar XRP’nin üzerindeki toplamın altında bulunuyor.

XRPL tarafında oylama ve ödeme trafiği öne çıktı

XRPL ekosisteminde teknik tarafta da yeni gelişmeler yaşanıyor. LendingProtocolV1_1 için doğrulayıcı oylaması açıldı. Bu değişiklik, kapalı uçlu kasalar ve nakit esaslı muhasebe yapısını XRPL kredi altyapısına ekliyor. Söz konusu güncellemenin devreye girmesi, Lending Protocol ve Single Asset Vault değişikliklerinin ilerleyebilmesi için gerekli görülüyor.

Mini sözlük: Doğrulayıcı oylaması, bir blokzincir ağında yazılım değişikliğinin etkinleşmesi için ağ katılımcılarının verdiği teknik onay sürecidir. Kapalı uçlu kasa ise belirli şartlarla çalışan ve giriş çıkış kuralları önceden tanımlanmış varlık havuzunu ifade eder.

Ödeme tarafında ise x402 tabanlı işlemlerde dikkat çekici bir eşik aşıldı. XRP Ledger üzerinde sonuçlanan x402 ödeme sayısı 10 milyonu geçti. Bu artış, 1 milyon seviyesinin görülmesinden sonra üç aydan kısa bir sürede gerçekleşti.

RippleX mühendislikten sorumlu yöneticisi JA Akinyele, işlem hacminde halen yapay zeka ajanlarının çıkarım ve veri ödemelerinin ağırlıkta olduğunu, ancak finansal veri, risk, kredi ve diğer ajan odaklı API hizmetlerinde de x402 kullanımının yaygınlaşmaya başladığını aktarıyor.

Akinyele ayrıca son yedi günlük hızın günde 500 bin ödemeye ulaştığını paylaştı. Öte yandan Brezilya’daki merkezi menkul kıymet saklama kuruluşu CSD BR, menkul kıymet sahipliğini ilk kez halka açık bir blokzincir üzerinde, XRP Ledger’da kaydetmeye başladı. CSD BR bu süreçte Ripple ile çalışıyor ve başlangıçta BTG Pactual fon payları Ripple Custody güvencesiyle zincir üzerine taşınıyor.