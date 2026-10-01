XRP Ledger, Brezilya entegrasyonuna rağmen fiyat baskısı altında kaldı

Flare kurucu ortağı ve CEO’su Hugo Philion, XRP fiyatının, XRP Ledger için kurumsal benimsenme açısından öne çıkan bir gelişmenin ardından zayıf kalmasına tepki gösterdi. Philion, Brezilya’nın regüle finansal piyasa altyapısını kapsayan entegrasyon duyurusundan sonra görülen geri çekilmeyi anlamakta zorlandığını söyledi.

Kurumsal entegrasyon öne çıktı

Ripple, kısa süre önce Brezilya’daki finansal piyasa altyapı sağlayıcısı CSD BR ile yeni bir ortaklık kurdu. Bu kapsamda CSD BR, XRP Ledger’ı kendi teknoloji altyapısına entegre etmeye başladı. İlk aşamada Latin Amerika’nın büyük yatırım bankalarından BTG Pactual’a ait yatırım fonu payları projeye dahil edildi.

Hugo Philion, XRP’nin bu kadar dönüştürücü olabilecek bir gelişmenin açıklandığı günün ardından değer kaybetmesini mantıklı bulmadığını, benzer ilgisiz fiyatlamanın zaman zaman FLR tarafında da görüldüğünü vurguladı.

Projede ilk adım yatırım fonu paylarıyla atılsa da kapsamın bunun ötesine geçebileceği belirtiliyor. Ripple yöneticileri, bu yapının zaman içinde daha geniş varlık sınıflarına açılma potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

15 milyar dolarlık ihraç beklentisi

Ripple yöneticisi Luke Judges, program kapsamındaki ilk ihracın XRP Ledger üzerinde yaklaşık 15 milyar dolarlık temsil edilen piyasa değerine ulaşabileceğini açıkladı. Bu rakamın doğrudan XRP’ye 15 milyar dolarlık yatırım anlamına gelmediği, varlıkların dijital ikiz modeliyle XRPL üzerinde temsil edilmesini ifade ettiği kaydedildi.

Luke Judges, program altındaki ilk ihracın XRPL üzerinde yaklaşık 15 milyar dolarlık temsil edilen piyasa değeri oluşturmasını beklediklerini, şu aşamada yapının dijital ikiz modeliyle ilerlediğini belirtiyor.

Judges, ilk ihracın 2026 sonundan önce gerçekleşmesini görmek istediğini de söyledi. Bununla birlikte teknik gecikmeler ve diğer olası aksaklıklar nedeniyle takvimin değişebileceği not edildi.

Aynı açıklamada, CSD BR’nin teknoloji yığınında kullanılan tek blokzincirin XRPL olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu ayrıntı, entegrasyonun Ripple ekosistemi açısından doğrudan ve özel bir konum taşıdığına işaret ediyor.

Fiyat tepkisi sınırlı kaldı

Tüm bu gelişmelere rağmen XRP’nin piyasa performansı sakin seyretti. CoinGecko verilerine göre varlık yaklaşık 1.51 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son yedi günlük performans da büyük altyapı gelişmesine karşın yataya yakın kaldı.

Piyasada teknik kırılımların, kritik dirençlerin ve yatırımcı davranışlarının birlikte izlenmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Philion’un çıkışı, kurumsal kullanım alanı genişleyen blokzincir ağlarında fiyat ile temel gelişmeler arasındaki bağın her zaman kısa vadede kurulamadığını bir kez daha gündeme taşıdı. XRP cephesinde dikkatler, CSD BR entegrasyonunun kapsamının genişleyip genişlemeyeceğine ve ilk ihracın takviminin netleşmesine çevrildi.